Đứng đầu trong danh sách những món ăn "nặng mùi" nhất thế giới chính là món cá trích thối, hay còn gọi là Surstromming. Món ăn có nguồn gốc từ Thụy Điển này là một thách thức ngay cả với những người can đảm nhất, bởi chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đủ khiến du khách phải chảy nước mắt, choáng váng, thậm chí là... nôn

Cá trích sau khi được bắt về thì bỏ đầu, đuôi, rửa sạch và ướp muối trong khoảng một ngày. Tiếp đó, người dân đem ướp cá, phơi dưới nắng khoảng 24 giờ để cá lên men. Mùi của Surstromming được ví như lốp hay tã trẻ em cháy. Tuy nhiên, đây được coi món ăn yêu thích của người dân Thụy Điển. Họ ăn cá trích thối với bánh mì cứng mỏng, khoai tây luộc, cà chua và uống cùng với bia

Với mùi khai đặc trưng như mùi... nhà vệ sinh, món cá đuối lên men (Hongeo) của Hàn Quốc khiến hầu hết du khách đều phải bịt mũi, lắc đầu ngay từ lần đầu thưởng thức

Nguyên liệu chính của món ăn này là thịt cá đuối, một loài cá không có bong bóng thận và đào thải axit uric thông qua da. Để làm Hongeo, người ta xếp những con cá đuối vào kho lạnh, bảo quản trong vòng 1 tháng. Đến khi có thể sử dụng, cá đuối sẽ có một mùi đặc trưng giống như nước tiểu

Người Hàn thường thái cá thành lát mỏng, ăn sống kèm với thịt lợn luộc, kim chi, tỏi, ớt, nước tương và chút rượu Soju. Tuy mùi hương không được dễ chịu nhưng Hongeo lại sở hữu vị mềm mịn, béo ngậy và dai ngon, gây "nghiện" cho những ai có đủ dũng cảm để thưởng thức

Đậu phụ thối là một loại đậu phụ lên men khá nặng mùi. Đây mà một món ăn nhẹ, bình dân, thường được bày bán ở các chợ đêm hoặc lề đường tại Trung Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á

Để làm ra món ăn này, người ta cho đậu phụ tươi vào hỗn hợp gồm sữa tươi lên men, thịt, rau và thêm một chút muối. Đậu sau đó được lên men tự nhiên và có mùi rất nặng. Tuy nhiên, với những người sành ăn, đậu phụ càng bốc mùi thì mới là đậu phụ thối ngon

Pho mát Caseu Marzu là đặc sản nổi tiếng ở vùng Sardinia, Ý. Đây là món ăn truyền thống của người dân Sardinia, thường được phục vụ trong các dịp đặc biệt như tiệc sinh nhật, tiệc độc thân hay đám cưới

Casu Marzu được tạo thành từ một loại pho mát có tên gọi là Pecorino. Người ta ngâm Pecorino trong nước muối, sau đó hun khói và để trong hầm chứa pho mát. Tại đây, có một loài ruồi bay tới, đẻ trứng vào miếng pho mát. Những quả trứng ruồi sẽ nở thành những con giòi ăn chất béo trong pho mát, làm cho món ăn mềm, mịn và có hương vị đặc biệt

Người ta cho rằng, miếng pho mát nào càng nhiều giòi thì càng ngon. Nếu giòi chết thì miếng pho mát đó cũng hỏng và tạo ra một độc tố gây hại cho người ăn

Đậu nành lên men Natto là một món ăn độc đáo của người dân Nhật Bản. Những hạt đậu nành luộc chín, được ủ ở nhiệt độ khoảng 40 độ C trong vòng 14-18 giờ để lên men. Khi đó, những hạt đậu sẽ chuyển sang màu nâu, độ nhờn nhớt cao, đặc biệt là mùi nồng nặc được ví như mùi... chân thối và rác

Người Nhật cho rằng Natto càng nhầy, càng bốc mùi thì vị sẽ càng ngon. Từ ngàn năm nay, một bát cơm nóng với chút Natto đã trở thành bữa sáng phổ biến của người dân xứ sở mặt trời mọc

Bên cạnh Natto, Shiokara cũng là một trong những món ăn đặc biệt của ẩm thực Nhật Bản

Shiokara được làm từ những miếng hải sản nhỏ, thường là mực ống cắt nhỏ được ngâm trong nội tạng của chính nó với muối, ớt, wasabi và bột gạo, sau đó để lên men trong vòng 1 tháng. Sau quá trình lên men, mùi tanh của mực hòa quyện với mùi chua của gia vị trộn cùng khiến cho món ăn trở nên "khó ngửi"

Trứng bắc thảo là một trong những món ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Món ăn này gây ấn tượng cho thực khách bởi màu đen có chút đáng sợ cùng với mùi amoniac đặc trưng như mùi nước tiểu

Khác với vẻ bề ngoài không mấy bắt mắt, trứng bắc thảo có vị béo mặn vô cùng lạ miệng, hấp dẫn bất cứ thực khách nào có can đảm thưởng thức. Trứng bắc thảo được sử dụng để chế biến rất nhiều món ngon, trong đó ngon nhất phải kể đến món trứng bắc thảo nấu cháo

Được miêu tả có hương vị "giống như từ địa ngục", đặc sản Kiviaq của người Greenland xứng đáng là món ăn kinh dị nhất thế giới. Để làm món này, người ta bắt hải cẩu, mổ bụng, bỏ nội tạng và nhồi vào đó từ 300-500 con chim Auk, một loài chim biển nhỏ, để nguyên cả lông, chân, đầu và nội tạng

Sau đó, họ khâu kín con hải cẩu, đồng thời đẩy hết không khí bên trong ra bằng cách chèn lên trên một tảng đá to và đem chôn con hải cẩu xuống đất từ 3-18 tháng. Ngay sau khi được đào ra khỏi lòng đất, mùi hăng nồng của thịt thối rữa sẽ bốc lên, gây ám ảnh cho nhiều thực khách. Tuy vậy, dư vị của món này được cho là khá ngon và đây là đặc sản thường có mặt trong các dịp lễ lớn của người dân bản địa

Lutefisk là món cá tuyết ngâm giấm nổi tiếng của Na Uy. Đây là đặc sản được người dân bản địa sử dụng trong dịp lễ Giáng sinh hoặc các dịp vui tụ họp gia đình

Để có món ăn này truyền thống này, cá tuyết đã được ngâm nhiều ngày trong một dung dịch kiềm. Cho đến khi thịt cá phân hủy sang màu bạc, chảy nước đồng thời có mùi khó chịu, cá tuyết mới được đem ra chế biến bằng cách nướng hoặc hấp. Mặc dù mùi vị không hề dễ chịu nhưng hương vị của Lutefisk rất ngon. Chắc chắn ai đã từng thử qua một lần sẽ phải nhớ mãi

Nậm pịa là một món ăn đặc trưng của người dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc Việt Nam, thường xuất hiện trong các dịp đám đình, lễ hội hay những bữa tiệc đãi khách. Trong tiếng Thái, "pịa" là phân non nằm giữa đoạn dạ dày và ruột già của trâu, dê hay bò

Trong món ăn này, "pịa" được lấy ra rồi nêm gia vị, cho thêm một số nội tạng như dạ dày, tiết, lòng, tim, gan... đem ninh nhừ. Nó thường có màu sắc rất đặc trưng của… phân. Hương vị của món ăn cũng khá khó ngửi. Tuy nhiên, ai ăn nậm pịa sẽ rất thích vì vị đắng dịu nơi cuống lưỡi. Đây được xem là món ăn tuyệt vời, hội tụ tinh hoa ẩm thực núi rừng vùng cao

Do mùi hôi đặc trưng, món đậu thối Sa tor của Thái Lan khiến không ít người phải bỏ cuộc khi nếm thử. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng mùi của nó hệt như mùi... xì hơi

Nguyên liệu làm món ăn này gồm có đậu Sa tor được chiên với ớt, thịt gà, thịt lợn, thịt bò hoặc tôm. Đặc biệt, cho dù đã được tẩm ướp kỹ và xào chung với các nguyên liệu khác, đậu Sa tor vẫn giữ mùi hôi đặc trưng. Tuy nhiên, đây là một món ăn tốt cho sức khỏe bởi đậu Sa tor có tác động tích cực trong việc ngăn ngừa tiểu đường, huyết áp, béo phì...

