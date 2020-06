Gỏi cá trích là một món ăn du khách không nên bỏ lỡ khi đặt chân tới Phú Quốc

Để có thể làm được món ăn hấp dẫn này, người dân Phú Quốc đã lựa chọn những con cá trích tươi sống. Sau khi chế biến và rửa sạch cá trích, người ta sẽ lóc mỏng phần thịt hai bên lườn để bóp gỏi. Nguyên liệu được dùng để trộn với cá trích bao gồm hành tây, hành tím, ớt và dừa nạo

Nước chấm gỏi cá trích được chế biến từ nước mắm Phú Quốc, kết hợp cùng một số nguyên liệu như chanh, đường, tỏi, ớt... Những miếng cá tươi sống được làm sạch, sau đó cuốn với bánh tráng, ăn kèm với một số loại rau thơm sẽ tạo nên hương vị độc đáo cho món ăn này

Nhum biển là món ăn được nhiều người yêu thích trong hành trình khám phá món ngon Phú Quốc, đặc biệt là cánh mày râu

Con nhum (hay còn gọi là cầu gai, nhím biển) là sản vật nổi tiếng ở Phú Quốc. Có nhiều cách để thưởng thức món ăn này, như ăn tươi cùng mù tạt, nạo thịt nấu cháo, bổ đôi nướng phô mai...

Cách phổ biến nhất có lẽ là nhum nướng ăn cùng muối tiêu chanh rất ngon và bổ dưỡng. Nếu thưởng thức nhum biển nướng, bạn nên dùng ngay khi còn nóng, tránh để nguội sẽ bị tanh

Biên mai là một loại sò lớn có hình tam giác, có phần thịt bên trong khá nhão, thường cắm sâu xuống đáy biển. Khi chế biến, người ta thường đập bể vỏ và tách bỏ phần bầy nhầy, chỉ giữ lại phần còi để chế biến. Còi biên mai được coi là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất tại Phú Quốc

Còi biên mai được người dân đảo biển đảo Phú Quốc chế biến thành nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn như xào chua ngọt, hấp, nấu xúp, lẩu… Với những người sành ăn, món còi biên mai nướng muối ớt được xem là số một

Còi được cắt thành những khoanh tròn, ngắn, ướp với chao đánh nhuyễn cho thấm rồi được xỏ vào que, nướng trên lửa than nhỏ để còi được thấm và chín giòn. Để món ăn đậm đà, thực khách có thể rưới nước chao ướp còi ngay trên vỉ nướng

Nhắc tới đặc sản Phú Quốc không thể thiếu ốc gai. Ốc gai là loại ốc có hình dáng lạ mắt, vỏ gồm nhiều gai nhọn, thường sinh sống quanh các hải đảo vùng biển Tây Nam. Giới sành hải sản rất thích loại ốc này nhờ thịt nhiều, béo và ngọt

Ốc gai có nhiều cách chế biến khác nhau như nướng, luộc, xào tỏi, hấp gừng, trộn gỏi, nhưng thông thường nhất là ăn nướng hoặc luộc, vừa thơm ngon, vừa tiện lợi và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Món ốc gai nướng có mùi vị thơm ngon độc đáo, được chấm kèm muối tiêu chanh hoặc nước mắm chua cay

Bún quậy là món ăn độc đáo, hấp dẫn mà du khách khó lòng bỏ qua khi đến với huyện đảo Phú Quốc

Nguyên liệu để làm nên món này gồm có chả cá, chả tôm, mực, thịt bò, hành lá, rau và các loại gia vị như nước mắm, muối, đường, bột ngọt. Điểm đặc biệt của món bún quậy Phú Quốc là du khách phải tự làm nước chấm để phù hợp với khẩu vị của mình. Gia vị làm nước chấm gồm muối, đường, bột ngọt, tiêu Phú Quốc... được bày sẵn ở bàn. Sau đó, du khách đứng xếp hàng và bê bát bún của mình về bàn để thưởng thức

Một điểm khác biệt của món bún quậy chính là từng sợi bún tươi được làm ngay tại chỗ bằng cách ngâm bột gạo thật mềm, xay nhuyễn và vo thành từng khối, cho đến khi có khách gọi thì mới được trụng vào nước sôi để làm chín bún. Bún gạo thơm, chả tôm, chả cá đậm đà, ăn cùng với nước chấm tự tay pha chế, chắc chắn sẽ để lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời khi ghé thăm Phú Quốc

Ngoài những đặc sản quen thuộc như nhum biển, ốc gai, gỏi cá trích... còn có một món ngon bạn không thể bỏ lỡ khi du lịch Phú Quốc chính là bún kèn

Bún kèn được nấu từ cá nhàu hay cá ngân dầm nhuyễn rồi chiên giòn. Sau đó cho nước cốt dừa, nước cá luộc, đu đủ, rau thơm, ớt đỏ trộn cùng nhau, tạo nên tô bún kèn Phú Quốc với hương vị vô cùng độc đáo

Tô bún kèn như tổng hòa của các màu sắc: Màu trắng của bún, giá, xanh của rau, đỏ của ớt, vàng cam của đu đủ bào, và vàng của nước lèo và cá xay nguyễn, cùng với vị beo béo của nước cốt dừa, ngọt đậm đà của cá, cay của ớt. Tùy theo khẩu vị, thực khách có thể gia giảm thêm nước mắm chua ngọt pha sẵn

Khi đặt chân tới Phú Quốc, bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nấm tràm - loại nấm "có một không hai" chỉ có tại Đảo Ngọc. Nấm tràm có màu tím, vòng đời phát triển rất ngắn, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng. Nấm có tác dụng chữa bệnh cảm cúm, nhức đầu, bồi bổ thể chất rất hiệu quả



Canh nấm tràm là món ăn được nhiều người yêu thích. Món ăn này là sự kết hợp hài hòa giữa nấm tràm với hải sản tươi trên đảo như mực, tôm... tạo nên mùi vị thơm ngon, hấp dẫn và vô cùng bổ dưỡng

Thưởng thức món canh nấm tràm bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của nấm, thơm nồng của tiêu và đậm đà hơn khi bạn dùng chung với nước nắm cá cơm Phú Quốc. Bên cạnh đó, người ta có thể sử dụng nấm tràm khô, xào chung với các loại hải sản để tạo nên một món ăn tuyệt vời

Cá mú nướng mọi là một món ngon chỉ có tại Phú Quốc

Cá mú khi còn tươi nguyên, được làm sạch và nướng trui trong than hồng. Khi thịt chín sẽ tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn

Thưởng thức cá mú nướng mọi, du khách có thể nhâm nhi cùng rượu sim rừng cay cay. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời khi bạn đặt chân tới Phú Quốc

