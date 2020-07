Theo các nghiên cứu khoa học, cằm của em bé thường được di truyền nếu bố hoặc mẹ có cằm đặc biệt

Ví dụ, nếu bố hoặc mẹ có cằm lớn hoặc cằm lẽm… thì không ngoại lệ em bé cũng sẽ được thừa hưởng cấu tạo cằm như vậy

Mí mắt cũng là yếu tố được di truyền tuyệt đối

Điều đặc biệt là mí mắt của người cha hầu hết sẽ được di truyền cho con cái của họ, thậm chí nhiều em bé khi mới sinh ra chưa có những điểm giống hoàn toàn với mí mắt bố nhưng theo thời gian sẽ thay đổi và được di truyền yếu tố này

Các nghiên cứu chỉ ra, hầu hết các trường hợp bị hói đầu là theo gen di truyền

Theo đó, nếu người cha bị hói thì nguy cơ con trai bị hói lên tới 50% và thậm chí nếu người cha không bị nhưng ông nội bị hói thì nguy cơ này vẫn chiếm 25%

Mụn trứng cá cũng là yếu tố di truyền cho cả bé trai và bé gái

Nếu cả bố và mẹ đều bị mụn trứng cá thì nguy cơ em bé sau này sinh ra sẽ bị mụn cao gấp 20 lần so với những gia đình không có tiền sử mắc triệu chứng này

Bên cạnh các yếu tố như tóc, da hay mắt, thì tình trạng răng miệng của con cái cũng sẽ được di truyền từ người cha hay mẹ, trong đó gen của cha vẫn chiếm ưu thế

Gen di truyền về răng miệng từ cha luôn trội hơn so với mẹ bao gồm các đặc điểm hình dạng và kích thước răng. Do vậy, nếu người cha có vấn đề về răng miệng thì con cái anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu người cha có hàm răng thưa, không cân đối hoặc răng vẩu... thì người con sẽ gặp vấn đề tương tự

Tuổi thọ cũng là một yếu tố di truyền. Nếu những người trong gia đình (ông bà, bố mẹ) có tuổi thọ trung bình cao thì con cái mà họ sinh ra cũng sẽ được thừa hưởng đặc trưng như thế này

Tuy nhiên, tuổi thọ mỗi người dài hay ngắn còn chịu ảnh hưởng của những yếu tố khác ngoài di truyền như: môi trường sống, thói quen ăn uống, điều kiện làm việc...

Cân nặng: Theo nghiên cứu, nếu cơ thể đời cha mẹ thuộc loại dễ béo, con cái cũng dễ có thân hình tương tự

Cụ thể, nếu chỉ một người, bố hoặc mẹ béo, tỷ lệ sinh con dễ béo là 30%. Nếu cả hai cùng béo, tỷ lệ này là 50-60%. Do đó, cần đặc biệt lưu ý chế độ dinh dưỡng cho những trẻ thuộc loại dễ béo này

Má lúm đồng tiền thuộc gen trội và rất dễ di truyền từ bố mẹ sang con cái

Vì vậy, nếu ít nhất một trong hai cha mẹ có lúm đồng tiền, thì đứa trẻ cũng sẽ có lúm đồng tiền

Bệnh máu khó đông truyền từ mẹ sang con trai khi mẹ có nhiễm sắc thể X với gen bệnh

Nguyên nhân là do, bé trai chỉ có một nhiễm sắc thể X, không có gì để bù đắp gen đột biến nên sẽ phát triển bệnh

Những khả năng đặc biệt: chơi đàn, hát, múa, kinh doanh… của cha mẹ cũng có thể di truyền cho đời con cái

Tuy nhiên, để trẻ em có thể kế thừa và phát huy tốt những khả năng đặc biệt từ cha mẹ, các bậc phụ huynh cần biết khai thác và cùng trẻ phát triển những năng lực ấy

