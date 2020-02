Giữa “tâm bão” virus corona ở Vũ Hán, Trung Quốc đang diễn biến phức tạp thì hàng loạt các biện pháp được đưa ra để khắc phục tình trạng này. Nổi bật là việc xây dựng hai bệnh viện dã chiến chống lại đại dịch cúm do chủng mới của virus corona gây ra





Bệnh viện Hỏa Thần Sơn nằm trên khu đất rộng 269.000 m2, có sức chứa 1.000 giường bệnh, được khởi công từ ngày 24-1-2019 sẽ đi vào hoạt động vào ngày 3-2-2019. Chỉ sau đó hai ngày, bệnh viện Lôi Thần Sơn với 1.600 giường bệnh, được xây dựng trên khoảng đất rộng 300.000 m2 cũng được đưa vào hoạt động





Công nghệ “thần kỳ” được áp dụng để có thể hoàn thiện 2 bệnh viện trong khoảng thời gian ngắn, từ 10 – 12 ngày đó là phương pháp tiền chế. Các phòng bệnh được sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh tại nhà máy sau đó vận chuyển đến công trường để thi công





Công nhân, các loại máy móc để phục vụ lắp đặt tại công trường được huy động đông đảo để đảm bảo tiến độ đề ra





Theo các quan chức của thành phố thì việc xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn dựa vào bản thiết kế từ bệnh viện Tiểu Sương Sơn. Đây là bệnh viện dã chiến được xây dựng tại ngoại ô Bắc Kinh trong đại dịch SARS năm 2003. Tiểu Sương Sơn có khoảng 1.000 giường bệnh và được hoàn thiện trong vòng 1 tuần





Trước đó, việc xây dựng một ngôi nhà chỉ mất 12 giờ đồng hồ ở Tabasco, Mexico cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận





Tiến độ nhanh không tưởng được thực hiện bởi việc áp dụng công nghệ in bằng máy in 3D. Các lớp xi măng từ máy in sẽ rải đều lên nhau, tạo thành bức tường dày





Các chi tiết cấu thành khác như cửa sổ, khung cửa chính… được lắp đặt ngay sau đó





So với các nguyên liệu xây dựng truyền thống thì việc sử dụng hỗn hợp xi măng từ máy in sẽ có kết cấu tốt hơn, giúp ngôi nhà vững chắc và chống chịu được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt





Vào năm 2015, tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tòa nhà Sky City được hoàn thiện trong sự ngỡ ngàng của không ít người dân tại đất nước này và trên toàn thế giới. Đólà việc xây dựng tòa nhà cao 57 tầng trong vòng 19 ngày





Tòa nhà gồm 800 căn hộ, có sức chứa khoảng 4000 người. Được biết, Sky City được xây dựng và hoàn thiện nhanh chóng như vậy bởi thay vì đổ bê tông như các công trình bình thường thì Sky City được áp dụng phương pháp lắp ghép các khung sắt có sẵn





Từng tầng được lắp đặt hoàn chỉnh sau đó mang tới công trường và thực hiện việc lắp ráp lại. Với cách làm này giúp tiết kiệm đáng kể được lượng bê tông, hạn chế lượng bụi thải vào không khí, giảm thời gian xây dựng đáng kể nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn





Cũng với công nghệ thần kỳ đó, tòa nhà 30 tầng được hoàn thành “thần tốc” trong vòng 15 ngày tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc





Đó là khách sạn Ark có diện tích khoảng 17.000 m2 nằm bên bờ hồ Động Đình. Cấu trúc chính của ngôi nhà được hoàn tất trong khoảng 46 giờ, đồng thời công nhân cũng mất thêm khoảng 90 giờ sau đó để hoàn thiện tổng thể





Còn tại Ấn Độ, tòa nhà 10 tầng nằm ở thành phố Mohali cũng gây bất ngờ lớn khi được xây trong vòng 48 giờ đồng hồ. Với hơn200 tấn thép cùng các vật liệu đúc sẵn, tiếp đó là việc huy động 3 cần cẩu, hơn 200 công nhân, kỹ sư đã giúp công trình được hoàn thiện nhanh chóng





Tòa nhà có diện tích hơn 25.000 m2 và theo giáo sư trường Cao đẳng trúc Punjab là I.C.Syal, người thiết kế công trình này dự đoán: cấu trúc của tòa nhà có thể kéo dài tuổi thọ đến 600 năm, và sẽ không có vấn đề về sự rò rỉ và lỗ hổng nào có thể xảy ra với tòa nhà





