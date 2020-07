Làm se khít lỗ chân lông: Da mặt thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khói bụi nên lỗ chân lông ngày càng giãn nở to. Do đó, việc sử dụng đá lạnh để chăm sóc da là một lựa chọn tối ưu

Bạn hãy sử dụng 1 viên đá lạnh và massage mặt mỗi ngày, chúng sẽ giúp bạn làm se khít lỗ chân lông và giúp làn da của bạn được mịn màng hơn

Bên cạnh đó, cách massage mặt này còn giúp bạn giảm bớt các chất bã nhờn, tẩy sạch các bụi bặm đang “chìm sâu” trong các lỗ chân lông và làm sạch da mặt dễ dàng hơn

Ngăn ngừa lão hóa: Các chuyên gia làm đẹp cho biết, mỗi sáng chúng ta nên rửa mặt bằng đá lạnh được làm từ các loại nước hoa quả tươi thay cho việc rửa mặt bằng nước lã

Những viên đá lạnh làm từ nước hoa quả sẽ giúp bạn có được làn da căng mọng, mịn màng, làm trẻ hóa làn da, xóa đi những vết nhăn và hồng hào một cách tự nhiên

Một số đá lạnh có tác dụng bạn có thể tham khảo như: nước ép dâu tây, khổ qua, dưa leo, cà chua, chanh, cần tây, sữa tươi, trà xanh...



Giảm sưng mắt: Thiếu ngủ, thức khuya, stress do công việc hay đơn giản là vết côn trùng cắn đều là những nguyên nhân khiến nhiều người bị sưng mắt… Lúc này, bạn nên sử dụng đá lạnh để đẩy lùi tình trạng đó

Hãy sử dụng viên đá lạnh bọc vào khăn và di chuyển xung quanh vùng da bị thâm quầng, hơi lạnh sẽ giúp bạn sảng khoái, giảm sự sưng phồng và thâm quầng ở mắt

Ngoài ra, đối với người thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị điện tử hoặc làm việc trong môi trường mắt phải điều tiết liên tục thì bạn có thể dùng nước trà đã đóng đá để làm tăng hiệu quả xóa vết thâm quầng và chữa trị chứng khô mắt

Giảm đau: Ít ai biết rằng, đá lạnh là một trong những thứ được bác sĩ sử dụng để giảm đau cho các vận động viên bị chấn thương trong quá trình thi đấu

Cụ thể, khi chườm lạnh, độ lạnh sẽ làm cho mạch máu ở khu vực tổn thương đột ngột co lại. Từ đó giảm phản ứng viêm và đau cấp, giảm phù nề, làm tê vùng tổn thương và giảm đau cục bộ

Do đó, sau khi hoạt động mạnh bị căng cơ, bong gân hoặc chấn thương thì bạn nên chườm đá hoặc ngâm chỗ bị thương vào nước lạnh để làm dịu chỗ sưng và tê cơn đau

Giảm mỡ bụng: Nước đá thường được phái yếu sử dụng để làm thon gọn vòng 2, chúng sẽ khiến quá trình đốt mỡ hoạt động mạnh hơn và giúp củng cố các mô liên kết ở bụng

Để đạt được điều đó hãy dùng túi đá mát xa đều trên bụng. Thực hiện đều đặn hàng ngày từ 5-10 phút, vòng eo của bạn sẽ được cải thiện đáng kể

Tuy nhiên, bạn không nên mát xa bằng đá lạnh cho vùng bụng ngay khi vừa ăn xong hoặc khi trời lạnh để tránh bị cảm và bị đau bụng

