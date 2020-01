Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen uống nước dừa hằng ngày sẽ giúp hệ miễn dịch của cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa các căn bệnh ngoài ý muốn

Cụ thể, loại đồ uống này có khả năng loại bỏ các vi khuẩn trong cơ thể có nguy cơ gây ra các căn bệnh về nướu răng

Bên cạnh đó, nước dừa còn có tác dụng tiêu diệt các virus gây cảm lạnh, sốt phát ban và các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, ngay cả trong mùa lạnh, bạn cũng nên uống nước dừa để tăng cường sức khỏe

Vào mùa hè, nước dừa là loại nước uống được nhiều người lựa chọn do chúng rất giàu kali và các khoáng chất khác, có thể điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước cho cơ thể

Không chỉ dùng để giải khác, nước dừa còn được dùng trong y tế để điều trị chứng mất nước mỗi khi cơ thể bị bệnh lỵ, dịch tả, tiêu chảy, cúm và sự cân bằng chất điện phân

Do vậy, những người có thói quen uống nước dừa mỗi ngày sẽ tránh được các tình trạng bất thường của đường tiêu hóa, đẩy lùi nhiệt miệng và cung cấp đầy đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, uống nước dừa thường xuyên có thể khiến cơ thể tránh được các vấn đề về tiết niệu. Do vậy, những người bị bệnh tiểu rắt hoặc các vấn đề về bệnh tiết niệu khác nên uống nước dừa để đẩy lùi căn bệnh này

Ngoài tác dụng giải khát, nước dừa còn có vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm đẹp, giữ ẩm cho da và giảm thiểu thời gian bị lão hóa

Cụ thể, chất Cytokinin được tìm thấy trong nước dừa có tác dụng giúp cơ thể điều chỉnh sự phát triển tế bào da

Ngoài ra, trong nước dừa còn có axit lauric được cho là có tác dụng làm giảm thiểu sự lão hóa của tế bào da, cân bằng độ PH và giữ cho các mô da liên kết với nhau

Để có được một làn da căng mịn, sạch mụn và luôn giữ được độ ẩm, bạn nên uống nước dừa hằng ngày

Bên cạnh đó, vào buổi tối, trước khi đi ngủ, bạn nên thoa nước dừa lên các vùng da xấu để loại bỏ mụn trứng cá, các vết nhăn hoặc vết rạn

Theo các chuyên gia, uống nước dừa hằng ngày còn có hiệu quả trong việc giúp cơ thể điều hòa được huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ

Nước dừa có thể giúp làm tăng HDL cholesterol cho cơ thể, nó cũng là một thức uống tốt từ tự nhiên có tác dụng duy trì sức khỏe tim mạch

Nước dừa cũng là một trong những loại thực phẩm được những người thừa cân lựa chọn trong quá trình giảm béo của mình

Trong nước dừa có rất nhiều chất dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng này sẽ có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi của cơ thể

Khi quá trình trao đổi chất được diễn ra, cơ thể sẽ tự điều hòa được lượng đường có trong máu và giúp tránh khỏi cơn thèm ăn. Kết hợp nước dừa với chế độ ăn kiêng sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng hơn

Mặt khác, axit lauric có trong nước dừa khi vào cơ thể chúng sẽ chuyển đổi thành monolaurin. Hợp chất này sẽ có vai trò kháng vi-rút, kháng khuẩn và chống nhiễm trùng

Nước dừa còn đóng vai trò như một loại thuốc kháng sinh, nó còn là một phương thuốc đơn giản cho những vấn đề về đường ruột như táo bón hoặc tiêu chảy

Do đặc tính dồi dào vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng hơn hẳn các thức uống khác nên nước dừa được nhiều người lựa chọn để tăng cường năng lượng sau những lúc hoạt động mạnh như chơi thể thao hoặc tập gym

Dù chứa ít đường và hàm lượng natri hơn so với các nước uống thể thao khác nhưng trong nước dừa lại có nhiều kali, canxi vàchloride giúp bổ sung năng lượng của cơ thể của bạn

Theo các nghiên cứu, nước dừa là một chất lỏng vô trùng, có ít calo và chất béo nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác

Các chất acidlauric, chloride, sắt, kali, magiê, canxi, natri và phospho có trong nước dừa giúp cân bằng sức khỏe cơ bắp, tim mạch, hệ thần kinh, hệ miễn dịch và các chất lỏng bên trong cơ thể

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, những phụ nữ mang thai nên uống nước dừa để con sinh ra được trắng hồng, mịn màng. Dù chưa có khoa học nào chứng minh về điều đó, nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nước dừa đối với những mẹ bầu

Các chất vitamin và các khoáng chất quan trọng có trong nước dừa sẽ giúp cơ thể người mẹ tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa khả năng viêm nhiễm trong quá trình mang thai

Ngoài ra, loại thức uống này còn giúp bổ sung thêm nước ối cho phụ nữ mang thai. Mặt khác, còn giúp tuần hoàn máu cho cả mẹ và con được tốt hơn



