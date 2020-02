Mới đây nhất là phát hiện của các nhà khoa học tại Quảng Châu, Trung Quốc, về axit nucleic của virus corona chủng mới xuất hiện ở môi trường bên ngoài, cụ thể là trên tay nắm cửa tại nhà của một bệnh nhân mắc bệnh này





Theo đó, việc nhiễm bệnh của những người sống trong môi trường đó có thể là do tiếp xúc gián tiếp. Họ tiếp xúc với bề mặt nhiễm bệnh rồi dùng tay chạm vào mặt, dụi mắt hoặc ăn uống





Chia sẻ của ông Trương Chu Bân (Zhang Zhou Bin), phó chủ nhiệm Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Quảng Châu trên Nhân Dân nhật báo: ngoài tay nắm cửa, các bề mặt khác như: điện thoại, van nước cũng có thể dễ dàng chứa mầm bệnh





Bề mặt bàn phím máy tính là vật chịu nhiều sự tiếp xúc của con người cũng cần được chú ý. Bởi không chỉ có virus corona mà các loại virus cúm, mầm bệnh khác cũng có thể tồn tại ở đó





Được biết, trước đó, dựa trên kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại Bệnh viện Nhân dân của Đại học Vũ Hán và Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho thấy virus corona có thể lây truyền qua đường tiêu hóa





Việc lây nhiễm qua đường phân – miệng là hoàn toàn có thể xảy ra





Không chỉ có vậy, nguy cơ truyền nhiễm từ mẹ sang con ở những thai phụ nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona cũng được cảnh báo, theo chuyên gia Chen Zhimin khoa hô hấp, Viện Nhi thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc)





Song, phương thức lây nhiễm trực tiếp và chủ yếu của chủng virus corona từ người sang người đó là thông qua quá trình ho và hắt hơi





Khi những người nhiễm bệnh ho, hắt hơi, nước bọt văng ra, trong nước bọt có chứa virus. Những người xung quanh có thể hít hoặc chạm phải, sau đó bị lây nhiễm





Đối với trường hợp tiếp xúc trực tiếp thì việc lây nhiễm càng diễn ra nhanh chóng hơn, trong vòng 15 phút. Nếu cùng sinh hoạt trong không gian khép kín với người bệnh thì khoảng thời gian lây nhiễm là 2 giờ





Theo chuyên gia Lý Hưng Vượng tại bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC): virus corona có thể lây nhiễm trong khoảng cách 2m





Từ các nghiên cứu, phát hiện về con đường lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra thì hàng loạt các biện pháp ngăn chặn đã được tuyên truyền. Cần thực hiện việc đeo khẩu trang đúng chuẩn hoặc hạn chế tiếp xúc với người bệnh để giảm nguy cơ lây nhiễm





Thường xuyên làm sạch tay bằng các loại dung dịch rửa tay có cồn





Bên cạnh đó là rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với các bề mặt như: tay nắm cửa, điện thoại…





Tránh tiếp xúc trực tiếp, hoặc khi không có đồ bảo hộ với động vật hoang dã, động vật ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus corona gây ra





Thực hiện theo đúng các khuyến cáo đã được đưa ra của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như: sốt, ho, khó thở cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời





Mới đây nhất là phát hiện của các nhà khoa học tại Quảng Châu, Trung Quốc, về axit nucleic của virus corona chủng mới xuất hiện ở môi trường bên ngoài, cụ thể là trên tay nắm cửa tại nhà của một bệnh nhân mắc bệnh này





Theo đó, việc nhiễm bệnh của những người sống trong môi trường đó có thể là do tiếp xúc gián tiếp. Họ tiếp xúc với bề mặt nhiễm bệnh rồi dùng tay chạm vào mặt, dụi mắt hoặc ăn uống





Chia sẻ của ông Trương Chu Bân (Zhang Zhou Bin), phó chủ nhiệm Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Quảng Châu trên Nhân Dân nhật báo: ngoài tay nắm cửa, các bề mặt khác như: điện thoại, van nước cũng có thể dễ dàng chứa mầm bệnh





Bề mặt bàn phím máy tính là vật chịu nhiều sự tiếp xúc của con người cũng cần được chú ý. Bởi không chỉ có virus corona mà các loại virus cúm, mầm bệnh khác cũng có thể tồn tại ở đó





Được biết, trước đó, dựa trên kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại Bệnh viện Nhân dân của Đại học Vũ Hán và Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho thấy virus corona có thể lây truyền qua đường tiêu hóa





Việc lây nhiễm qua đường phân – miệng là hoàn toàn có thể xảy ra





Không chỉ có vậy, nguy cơ truyền nhiễm từ mẹ sang con ở những thai phụ nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona cũng được cảnh báo, theo chuyên gia Chen Zhimin khoa hô hấp, Viện Nhi thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc)





Song, phương thức lây nhiễm trực tiếp và chủ yếu của chủng virus corona từ người sang người đó là thông qua quá trình ho và hắt hơi





Khi những người nhiễm bệnh ho, hắt hơi, nước bọt văng ra, trong nước bọt có chứa virus. Những người xung quanh có thể hít hoặc chạm phải, sau đó bị lây nhiễm





Đối với trường hợp tiếp xúc trực tiếp thì việc lây nhiễm càng diễn ra nhanh chóng hơn, trong vòng 15 phút. Nếu cùng sinh hoạt trong không gian khép kín với người bệnh thì khoảng thời gian lây nhiễm là 2 giờ





Theo chuyên gia Lý Hưng Vượng tại bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC): virus corona có thể lây nhiễm trong khoảng cách 2m





Từ các nghiên cứu, phát hiện về con đường lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra thì hàng loạt các biện pháp ngăn chặn đã được tuyên truyền. Cần thực hiện việc đeo khẩu trang đúng chuẩn hoặc hạn chế tiếp xúc với người bệnh để giảm nguy cơ lây nhiễm





Thường xuyên làm sạch tay bằng các loại dung dịch rửa tay có cồn





Bên cạnh đó là rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với các bề mặt như: tay nắm cửa, điện thoại…





Tránh tiếp xúc trực tiếp, hoặc khi không có đồ bảo hộ với động vật hoang dã, động vật ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus corona gây ra





Thực hiện theo đúng các khuyến cáo đã được đưa ra của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe như: sốt, ho, khó thở cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời