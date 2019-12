Theo thông tin của Công an tỉnh Nam Định, đối tượng buôn bán ma túy là Vũ Công Hoàn (34 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an phát hiện 20 bánh heroin và 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá





Điểm mấu chốt của vụ án đó trong mỗi lần vận chuyển ma túy, Hoàn thường giả làm nhân viên tiếp thị. Tên này giấu ma túy trong túi du lịch, trong cặp tài liệu hoặc khoác lên vai, vận chuyển trót lọt chất gây nghiện từ Kontum về TP.HCM và các tỉnh thành khác như: Hà Nội, Nam Định…





Đến ngày 15-12, trên đường vận chuyển bánh heroin cùng ma túy đá tổng hợp về thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Hoàn đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ





Một vụ việc khác, tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận





Ổ nhóm gồm 7 đối tượng, ở thời điểm bắt giữ, cơ quan điều tra thu giữ 2 khẩu súng, 21 viên đạn và 35kg ma túy. Nhóm đối tượng không chỉ thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy mà còn sử dụng chất gây nghiện này





Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận lợi dụng sự lỏng lẻo về an ninh của các chung cư cao tầng để che giấu, làm ăn phi pháp. Cụ thể, Nguyễn Hoài Phong (SN 1996, quê Long An), Hoàng Công Thịnh (SN 1994, quê Quảng Trị), Nguyễn Duy Tiên (SN 1996, quê Vũng Tàu) thuê căn hộ thuộc chung cư cao cấp Sunrise City View, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Vợ chồng Vương Văn Tuấn và Trần Thị Lệ (cùng SN 1976) thuê căn hộ ở chung cư A303 trên địa bàn quận Thủ Đức





Nhóm đối tượng vận chuyển ma túy qua đường tiểu ngạch thuộc khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó chuyển về TP.HCM để buôn bán kiếm lời, đồng thời sử dụng





Không chỉ tỏ ra tinh ranh trong việc tìm đường vận chuyển “chui” mà nhóm đối tượng còn luôn mang theo vũ khí “nóng” gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng chức năng. Và phải mất khoảng thời gian hơn 4 tháng theo dõi, đến ngày 11-9-2019, cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng





Trước đó, vào ngày 19-4-2019, đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị bắt giữ tại TP.HCM cũng gây xôn xao dư luận. Hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp được cất giấu trong các loa thùng





Vụ việc được phát hiện thông qua một vi phạm của ba xe ô tô khi đỗ sai quy định tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt, quận 5. Ba xe ô tô lần lượt mang biển số 51A-432.83 do Yeh Ching Wei (SN 1986) điều khiển chở Chiang Wei Chih (SN 1988, cùng quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), 2 xe ô tô tải, một mang biển số 51C-570.67 và 60C-462.24





Tổng cộng vụ án, lực lượng chức năng thu giữ 103 loa chứa 998,69 g Ketamine và 1.110,26 kg Methamphetamine





Thủ đoạn tinh vi của tội phạm được thể hiện ở việc cất giấu cẩn thận, đóng gói dưới dạng những túi trà, sau đó nhét kín trong thùng loa và được đóng thùng cẩn thận





Cũng liên quan tới việc nhét ma túy vào thùng loa, trước đó hai ngày, vào ngày 17-4, công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã thu giữ hàng chục bao tải ở ven đường chứa ma túy đá





Mở rộng điều tra, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét, phát hiện và thu giữ 50 thùng loa, 50 bao tải, 1 cân đĩa loại 50 kg tại kho hàng của bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1977, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu)





Các đối tượng liên quan bao gồm: Nguyễn Văn Phú (SN 1990, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Bảo Trung (SN 1996) và Võ Sỹ Mạnh (SN 1983), Nguyễn Đức Bút (SN 1991, cùng trú tại TP Vinh) và Nguyễn Thị Tâm (SN 1977, trú tại huyện Quỳnh Lưu). Ngoài ra còn có các đối tượng người Đài Loan: Lin Sheng Hsiun (SN 1976), Lin Kun Jund (SN 1978) và Ho Yu-Hsiang (SN 1998)





