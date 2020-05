Cây hương thảo có tên khoa học là Rosemary, là loại cây bụi có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải. Với nhiều lợi ích sức khỏe, hương thảo là một trong những loại cây cảnh trồng trong nhà được nhiều gia đình yêu thích

Với mùi thơm đặc trưng dễ chịu, hương thảo được biết đến với nhiều công dụng, giúp đuổi muỗi, bướm, ruồi... Bên cạnh đó, việc trồng cây hương thảo trong nhà còn giúp mang lại tinh thần thoải mái, giảm stress, chống buồn ngủ...

Bạn có thể trồng hương thảo trong chậu để ngoài ban công, cửa ra vào để trang trí, làm sạch không khí và xua đuổi muỗi một cách hiệu quả

Với sắc tím ấn tượng, hoa oải hương (hay còn gọi là lavender) thường được sử dụng để trang trí, làm đẹp không gian. Bên cạnh đó, oải hương còn là một trong những phương pháp chống muỗi tự nhiên

Mùi oải hương quyến rũ nhưng lại không được muỗi và một số loài côn trùng ưa thích. Do đó, nơi nào trồng oải hương thì sẽ không có sự xuất hiện của những loại côn trùng gây hại. Ngoài ra, mùi hương của loài hoa này còn giúp an thần, giảm căng thẳng

Bạn có thể trồng một số chậu oải hương quanh nhà, đặt trên cửa sổ đầy nắng để xua đuổi muỗi và làm đẹp cho không gian gia đình

Cây ngũ gia bì, hay còn gọi là xuyên gia bì, cây bì gai. Cây có năm lá nhỏ chụm vào nhau thành một lá lớn. Loại cây này thường được sử dụng phổ biến như cây cảnh trang trí trong nhà, văn phòng làm việc

Lá cây ngũ gia bì có hương thơm nhẹ, dễ chịu nhưng muỗi và các loài côn trùng lại không thích mùi hương này. Do đó, loại cây này được xem là loại cây cảnh đuổi muỗi an toàn, hiệu quả

Ngoài công dụng trang trí và giúp xua đuổi muỗi, cây ngũ gia bì còn là vị thuốc quý giúp chữa trị những căn bệnh như kháng viêm, giảm đau, đau nhức xương khớp, đau bụng, hạ sốt, tăng trí nhớ, chống suy nhược thần kinh…

Bạc hà được xem là một trong những loại cây cảnh giúp đuổi muỗi một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, loại cây này còn là "khắc tinh" của nhiều loại động vật gây hại như kiến, ong, gián...

Cây bạc hà rất dễ trồng, bạn có thể trồng cây bạc hà trong những chậu nhỏ và đặt trong nhà. Tinh dầu ẩn chứa bên trong lá bạc hà sẽ giúp lọc không khí, đồng thời xua đuổi những loại côn trùng gây hại, đặc biệt là muỗi

Không chỉ giúp trang trí hay xua đuổi muỗi, bạc hà còn được sử dụng để làm gia vị trong nấu nướng

Với hình dáng đẹp mắt, lá kim ưa nhìn và toát ra hương chanh thoang thoảng, tùng thơm là loại cây cảnh được nhiều người trồng trong nhà, trang trí trên kệ TV hay bàn làm việc...

Mùi hương thoang thoảng, dễ chịu của loài cây này còn là một chất tự nhiên giúp đuổi muỗi cũng như các loại côn trùng gây hại khác một cách hiệu quả

Bên cạnh đó, mùi hương của cây tùng thơm còn có tác dụng an thần, giảm tình trạng nhức đầu, giúp bạn ngủ ngon hơn

Cây tía tô đất là loại thảo mộc trong họ bạc hà. Mùi hương đặc trưng của tía tô đất được coi là "khắc tinh" của loài muỗi

Bạn có thể trồng tía tô đất trong chậu, đặt ở ban công hay phòng khách, bàn ăn hay phòng bếp để trang trí, làm đẹp tổ ấm, đồng thời có thể giúp đuổi muỗi và côn trùng một cách hiệu quả

Tía tô đất còn được sử dụng như một gia vị trong nấu nướng, giúp giải cảm vô cùng an toàn

Mang nhiều lợi ích sức khỏe, cây nhất mạt hương, hay còn gọi là sen đá thơm, là một trong những loại cây cảnh được nhiều người yêu thích

Cây có mùi hương nhẹ, bạn chỉ cần chạm tay nhẹ vào lá hoặc lại gần là có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cây. Mùi hương này giúp đuổi muỗi, đồng thời có tác dụng an thần, giảm stress một cách hiệu quả

Với kích thước nhỏ nhắn, bạn có thể đặt chậu cây nhất mạt hương ở kệ TV, trên bàn làm việc hay giá sách để đem lại vẻ tươi mới cho không gian

Phong lữ là loài hoa dễ trồng, thường được ưu tiên trồng ở khu vườn trước nhà hoặc các ban công của những căn hộ chung cư

Hoa phong lữ có mùi hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng. Tuy nhiên, mùi hương này lại là "khắc tinh" của loài muỗi và côn trùng gây hại, khiến chúng cảm thấy sợ hãi và tránh xa

Hoa phong lữ có nhiều màu sắc khác nhau. Một chậu phong lữ có thể khiến không gian căn nhà của bạn trở nên tươi sáng. Không chỉ giúp trang trí, làm đẹp, với mùi hương nhẹ nhàng, tự nhiên, hoa phong lữ còn giúp đem lại cảm giác thư thái, thoải mái cho con người

