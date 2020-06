Hiện nay, chương trình truyền hình "Two‌ ‌Sisters,‌ ‌One‌ ‌Body‌" (Hai chị em, một thân hình) chiếu trên truyền hình Anh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nội dung chương trình xoay quanh cuộc sống của cặp sinh đôi dính liền Lupita và Carmen Andrade (18 tuổi)

Hai chị em Andrade đến từ bang Connecticut, Mỹ. Mỗi người đều có đủ hai tay nhưng chỉ có một cặp chân. Họ có tim riêng, phổi riêng, dạ dày riêng nhưng bị dính nhau ở phần xương sườn, gan, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ sinh sản

Năm 2002, khi mới ra đời, chị em Andrade đã được các bác sĩ chẩn đoán là có thể chỉ sống sót qua vài ngày đầu đời. Vì hai chị em Andrade dính liền quá "hiểm hóc" nên việc tách hai chị em ra bằng cách phẫu thuật có thể sẽ dẫn tới nguy cơ tử vong hoặc phải trải qua nhiều năm tháng chăm sóc đặc biệt

Sau nhiều đắn đo lựa chọn, cặp song sinh đã được cha mẹ quyết định để sống chung trong một hình hài khác biệt. Điều đáng kinh ngạc là chị em Andrade đã thích nghi rất tốt với cuộc sống đặc biệt của mình

Vì dính liền với nhau từ thành ngực đến tận khung xương chậu nên cặp song sinh này đã học cách chia sẻ và chung nhau mọi thứ trong cuộc sống. Carmen chịu trách nhiệm điều khiển chân bên phải, còn Lupita là chân bên trái. Khi làm việc chung, hai chị em cũng phân công nhau về đôi tay. Mặc dù còn tồn tại nhiều khó khăn nhưng hai chị em luôn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ nhau

Về mặt tính cách, Lupita và Carmen cũng có sự khác biệt. Carmen học khá hơn và là một cô gái nhanh trí, trong khi đó, Lupita có phần trầm tính hơn. Sau khi xem chương trình, nhiều người đã bày tỏ thái độ ngưỡng mộ dành cho Lupita và Carmen - những cô gái truyền cảm hứng với thái độ sống tích cực

Chị Stacy (30 tuổi) và anh Babajide (38 tuổi) là người da đen ở Lagos, Nigeria. Ngày 26-2-2019, bé Daniel và David Omirin - hai con của họ chào đời chỉ cách nhau vài phút nhưng không giống nhau

Cụ thể, bé Daniel có làn da đen giống chị gái Demilade (5 tuổi) và bố mẹ, còn David lại trắng bóc. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán David mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh

Trường hợp của cậu bé David chỉ xuất hiện với tỷ lệ 1/20.000 người trên thế giới. Bệnh bạch tạng là một căn bệnh di truyền do thiếu melanin, một sắc tố cần thiết quyết định màu da, tóc và mắt. Kết quả là cậu bé có mái tóc vàng và làn da sáng hơn anh chị của mình. May mắn thay, David không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe

Chị Stacy chia sẻ rằng cả 2 đứa trẻ đều có tính tò mò và rất năng động. Tuy nhiên, Daniel cởi mở hơn, ham ăn, nghịch ngợm, còn David khó tính hơn và thích quan sát. Ngoài ra, Daniel cũng ra dáng một người anh trai thực thụ

Trên Instagram, chị Stacy - mẹ của Daniel và David quyết định chia sẻ hành trình lớn khôn của cặp sinh đôi kỳ diệu này. Chỉ sau 1 năm, tài khoản của Daniel và David cán mốc 18.000 người theo dõi

Với ngoại hình bắt mắt của 2 anh em, gia đình thường xuyên nhận được lời mời quảng cáo của các thương hiệu thời trang nhí của Anh

Krista và Tatiana Hogan sinh ngày 18-12-2006, sống tại thành phố Vernon, tỉnh British Columbia, Canada, là cặp song sinh dính liền đầu, chung sọ não

Ngay từ khi còn là bào thai, hai em đã dính nhau ở đầu. Theo các bác sĩ, người mắc phải căn bệnh này cực kỳ hiếm, với tỷ lệ 1/25.000.000 ca sinh. Khi mới chào đời, hai bé đã được các bác sĩ chẩn đoán không thể sống nổi qua một ngày, song, điều kỳ diệu đã xảy ra khi cặp song sinh có thể sống, đi lại, bơi lội và thậm chí tranh luận như những người bình thường



Giữa Krista và Tatiana có sự kết nối vô cùng lạ lùng. Không chỉ có thể nhìn bằng mắt của nhau, hai em còn có thể biết được mùi vị của món ăn nào đó khi người còn lại ăn, chia sẻ cảm xúc và cảm nhận được tâm trạng của người kia

Ngoài ra, Krista và Tatiana còn có thể tự điều khiển được chân tay của mình và cử động được chân tay của người kia

Dù là chị em và chung sọ não, Krista và Tatiana lại có tính cách hoàn toàn khác biệt. Krista thích chơi trống, luôn tỏ ra chín chắn hơn và có khả năng lãnh đạo. Trong khi đó, Tatiana lại thích động vật và sống tình cảm

Cũng giống như những cặp chị em bình thường khác, Krista và Tatiana cũng không thể tránh khỏi những lúc giận dỗi, cãi vã. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, cặp đôi còn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn

Hai chị em Lara - Mara Bawar (14 tuổi) bị bạch tạng bẩm sinh nên da và tóc đều trắng bệch. Dù sở hữu diện mạo không giống người bình thường nhưng cặp song sinh vẫn luôn yêu mến và tự tin vào vẻ ngoài của mình

Cặp song sinh được sinh ra, lớn lên tại thành phố São Paulo (Brazil) trong gia đình gốc Guinea-Bissau, phía Tây châu Phi

Năm 2016, nhiếp ảnh gia Vinicius Terranova (sống tại Brazil) biết đến hai chị em và nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp độc đáo của cặp sinh đôi. Do đó, anh quyết định thực hiện bộ ảnh cho Lara - Mara Bawar mang tên "Flores Raras" (Những bông hoa quý hiếm)

Nhờ làn da và mái tóc đặc biệt, hai cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của những công ty thời trang

Hiện tại, các em đã ký hợp đồng người mẫu với các "ông lớn" trong ngành như Nike, Insanis và Bazaar Kids...

Tài khoản Instagram của hai chị em Lara và Mara Bawar thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Mọi người đều tỏ ra yếu quý và bày tỏ thái độ ngưỡng mộ cặp đôi song sinh đặc biệt này

