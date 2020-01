Đau, nhức đầu là vấn đề sức khỏe phổ biến, xảy ra với hầu hết mọi lứa tuổi. Nó có thể đến bất cứ lúc nào mà không hề báo trước.

Căng thẳng: Đây là nguyên nhân chính gây nên những cơn đau. Những cơn đau đầu thường xảy ra ở thái dương. Chung cũng có thể bắt đầu ở đằng sau đầu hoặc ở trán và lan tỏa ra khắp đầu

Để tránh bị làm phiền bởi những cơn đau đầu, chúng ta nên sắp xếp công việc một cách hợp lý. Hãy cho cơ thể, não bộ nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mệt mỏi

Chất lượng giấc ngủ kém là một trong những nguyên nhân dẫn tới những cơn đau đầu. Khi bạn ngủ không ngon giấc và trằn trọc giữa đêm khuya, bạn có thể bị nhức đầu vào sáng hôm sau

Nguyên nhân là do khi bạn ngủ ít, nồng độ serotonin trong cơ thể giảm, đồng thời giảm lưu lượng máu tới não, gây ra những cơn nhức đầu dai dẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của bệnh nhân

Việc ngồi trước máy tính hay điện thoại quá lâu sẽ khiến đôi mắt của bạn trải qua rất nhiều căng thẳng và áp lực. Để xem những gì hiển thị trên màn hình, não bộ chỉ đạo các cơ mắt liên tục điều chỉnh sự tập trung qua lại giữa điểm nghỉ ngơi và màn hình, dẫn tới mỏi mắt và cuối cùng có thể gây ra đau đầu Nếu bạn làm việc với màn hình máy tính, điện thoại trong hơn 45 phút liên tục, hãy đứng dậy và nghỉ ngơi 10-15 phút. Điều này sẽ giúp đôi mắt nghỉ ngơi và giảm thiểu những cơn đau đầu

Thay đổi thời tiết: Thông thường, sau một thời gian nắng nóng và trời bất chợt đổ mưa, nhiều người sẽ cảm thấy đầu đau như búa bổ

Nguyên nhân là do sự thay đổi áp suất trong không khí. Đặc biệt, vào những ngày mùa đông lạnh, áp suất khí quyển thấp, nguy cơ mắc chứng này càng tăng. Mọi đối tượng, từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể bị nhức đầu do thay đổi thời tiết, nhất là những người cơ địa quá mẫn cảm với thời tiết, khí hậu

Những cơn đau đầu kéo dài dai dẳng đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Để hỗ trợ giảm chứng bệnh khó chịu này, bạn hãy thực hiện một số phương pháp sau:

Uống nhiều nước: Mất nước có thể khiến cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn. Việc bổ sung nước đầy đủ, kịp thời sẽ giúp làm giảm, ngăn chặn những cơn nhức đầu

Với 92% thành phần là nước, một trái dưa hấu sẽ là liều thuốc giảm đau ngọt ngào, bổ sung đầy đủ lượng nước thiếu hụt cho cơ thể bạn

Ngâm chân với nước ấm sẽ giúp các mạch máu lưu thông, các huyệt dưới chân được tác động để đả thông huyết mạch, làm cơ thể và não bộ được thư giãn. Đây được coi là phương pháp đơn giản nhưng giúp đẩy lùi cơn đau đầu vô cùng hiệu quả

Bạn nên ngâm chân vào nước ấm khoảng 37 độ C. Khoảng 5 phút sau, khi nước nguội, bạn nên pha thêm nước nóng cho đến khi nhiệt độ đạt tới 41 - 42 độ C. Nên ngâm chân khoảng 15 phút sau đó lau sạch, nằm nghỉ khoảng 20 phút, cơn đau đầu sẽ giảm dần

Tắm bằng nước ấm là một trong những cách giúp đẩy lùi cơn đau đầu. Việc ngâm mình trong nước có tác dụng lưu thông mạch máu. Trong khi tắm, bạn nên ngưng suy nghĩ về công việc để đầu óc có khoảng thời gian nghỉ ngơi

Bạn có thể nấu một số thảo mộc tự nhiên như: Lá sả, vỏ bưởi, lá bạc hà,... pha với một tỷ lệ nước phù hợp và ngâm mình trong đó. Tuy nhiên, bạn không nên tắm quá lâu bởi như vậy sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn

Massage thái dương là một mẹo vặt chữa đau đầu hiệu quả được nhiều người tin tưởng và thực hiện, đặc biệt tại Ấn Độ. Phương pháp này được thực hiện khá đơn giản

Bạn đặt 2 ngón tay trỏ ở đuôi lông mày 2 mắt và di chuyển theo vòng tròn một cách nhẹ nhàng về phía thái dương. Nhẹ nhàng di chuyển tay theo một hướng của vòng tròn và đổi ngược lại. Cơn đau sẽ giảm rõ rệt sau 5-10 lần thực hiện

Để chữa chứng đau đầu do căng thẳng mà không cần dùng thuốc giảm đau, bạn có thể sử dụng một túi nước nóng và chườm về phía sau cổ

Điều này sẽ giúp các cơ bắp được thư giãn, hạn chế việc đau nhói ở vùng đầu

Gừng là một loại thảo mộc có chứa các hợp chất giúp giảm viêm và có tác dụng như một thuốc giảm đau tự nhiên, giúp đẩy lùi và ngăn chặn những cơn đau đầu

Bạn có thể nhâm nhi một cốc trà gừng vào mỗi buổi sáng, vừa tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện chứng đau đầu, đồng thời cung cấp năng lượng, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

Khi cơn đau đầu ập tới, bạn nên dành cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Một vài động tác thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, xoay cổ tay,... sẽ giúp tình trạng cơn đau được cải thiện một cách đáng kể. Đạp xe vòng quanh khu phố, hít thở không khí trong lành cũng là một ý tưởng không hề tồi

Ngoài ra, bạn có thể ngồi thiền hay tập yoga, giúp thư giãn đầu óc một cách tối ưu. Suy nghĩ tích cực, tăng cường giao lưu với bạn bè, người thân cũng là cách để thoát khỏi chứng đau nhức đầu, chóng mặt

