Hạn chế cho trẻ nhỏ chơi gần khu vực ban công, cửa sổ. Cách tốt nhất, các bậc phụ huynh nên làm hàng rào chắn xung quanh, đóng kín cửa và không để gần các vật dụng như kệ, ghế, bàn… sẽ kích thích tính tò mò của trẻ, khiến chúng leo trèo, điều này có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm Để phích nước nóng hoặc bàn là (bàn ủi) vừa sử dụng xa tầm tay trẻ em, bởi việc này rất dễ khiến trẻ bị bỏng nặng Tránh cho trẻ chơi đùa với ổ điện, việc này cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Thay vào đó, bạn nên che chắn một cách kỹ lưỡng các ổ cắm trong nhà bằng miếng nhựa hoặc băng dính cách điện Phụ huynh nên lưu ý khi lau sàn nhà, trẻ có thể bị trượt té, bị thương hoặc xảy ra tai nạn nghiêm trọng do nước còn tồn dư trên mặt sàn. Hãy luôn giữ sàn nhà khô và sạch sẽ để trẻ có thể vui chơi một cách an toàn Không để các vật dụng sắc nhọn như dao, kéo, kim… trong tầm tay trẻ em để tránh những tai nạn không đáng có (Hình ảnh minh họa cảnh báo, không làm theo) Các loại hóa chất như thuốc tẩy quần áo, nước lau sàn, nước rửa bát… phải được cất giữ cẩn thận, tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ. Bởi trẻ sẽ bị ngộ độc, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nếu chẳng may nuốt phải các loại hóa chất này Nên sử dụng các dụng cụ để chặn và bịt các góc bàn để trẻ không bị đụng trúng khi chơi đùa trong nhà Trẻ em có thể gặp nguy hiểm khi chơi ở gần khu vực có quạt điện. Cách an toàn nhất là phụ huynh nên dùng một lớp vải, hoặc lưới chuyên dụng để bọc bên ngoài lồng quạt Không để trẻ một mình trong nhà, bởi trẻ có thể gặp nguy hiểm do những sự cố bất ngờ xảy ra, đặc biệt điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý của trẻ, khiến trẻ trở nên buồn bã, ít nói hơn Cho trẻ đi chân trần trên cát, cỏ hoặc đá mịn và đi giày dép trên mặt phẳng sẽ giúp trẻ phát triển bàn chân đúng cách và an toàn Không để trẻ leo cầu thang, có thể bị ngã bất cứ lúc nào nếu chúng ta không để ý Máy giặt nên để ở khu vực xa phòng ngủ của bé, tránh tuyệt đối không cho trẻ đến gần khu vực này, bởi trẻ có thể sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng nếu chẳng may bị cuốn vào vòng xoay khi máy đang chạy Hạn chế cho trẻ xem ti vi hoặc điện thoại quá nhiều, việc này sẽ ảnh hưởng đến thị lực của trẻ. Thay vào đó, bạn nên chơi cùng trẻ như kể chuyện, đọc sách, chơi đồ chơi…

