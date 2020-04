Cụ thể như việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua hệ thống ròng rọc tại quán phở của ông Lê Hoài Nhân thuộc quận Tân Phú, TP.HCM





Hệ thống ròng rọc tự chế có chiều dài 3,5m, gồm hai thanh sắt được hàn lại, chiếc rổ nhựa có gắn bánh xe và sợi dây để di chuyển dễ dàng





Ngoài việc bố trí trên chiếc rổ đựng đồ ăn có một chiếc hộp nhỏ để khách bỏ tiền vào thì ông Nhân còn dán thêm tờ thông báo với dòng chữ: “Vì sức khỏe cộng đồng đứng cách xa 2m” nhằm đảm bảo khoảng cách tốt nhất để tránh lây lan dịch bệnh





Việc triển khai hình thức bán hàng này được thực hiện từ ngày 1-4 và theo chia sẻ của chủ quán phở trên báo VnExpress: “Nhờ có hình thức ròng rọc này, khách thích thú lắm nên doanh thu dù đi xuống theo nhưng vẫn trong mức chấp nhận được”





Tại một nhà hàng hải sản ở TP.HCM, cách thức bán hàng trong mùa dịch Covid-19 đã tạo được sự an tâm với khách hàng





Theo đó, nhà hàng chia sẵn khoảng cách từng ô, cách nhau 2m và phân công đội ngũ bảo vệ hướng dẫn khách hàng đứng lần lượt theo thứ tự để có thể mua hàng





Các ghế chờ nhận thực phẩm cũng được bố trí ở khoảng cách 2m để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh





Ngoài ra, các biển thông báo giữ khoảng cách an toàn, dung dịch rửa tay sát khuẩn được đặt xung quanh khu vực nhà hàng





Trước khi khách hàng tiến hành vào chọn mua hải sản, phải thực hiện thêm công đoạn đó là khử khuẩn bằng buồng khử khuẩn





Trước đó, ý tưởng bán đồ uống trong mùa dịch Covid-19 tại quán cà phê Coffee Bike nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng





Người mua khi tới cửa hàng cần đứng vào vị trí cách quầy bán 2m mà chủ quán đã vạch sẵn, sau đó thực hiện việc gọi đồ uống





Nhân viên bên trong sẽ tiến hành pha chế, sau đó sử dụng chiếc cần câu dài để chuyển ra cho khách





Đi kèm với những cốc cà phê được đặt hàng là một chiếc cốc nhựa nhỏ để khách hàng có thể bỏ tiền vào thanh toán





Hay như ở một số hàng quán bán đồ ăn, thức uống khác cũng đã áp dụng ý tưởng độc lạ như sử dụng những chiếc gậy có chiều dài 2m để giao hàng cho khách





Song song với đó, chủ quán thực hiện việc xếp các chiếc ghế nhựa lên cao để đảm bảo khoảng cách an toàn





Hay như việc lập hàng rào để ngăn cách





Còn tại một số siêu thị lớn, việc thực hiện các biện pháp nhằm giữ khoảng cách 2m giữa người chính người mua hàng với nhau, và với nhân viên cũng được triển khai





Các biển chỉ dẫn giữ khoảng cách an toàn được dán dưới sàn, vừa nhằm cảnh báo, vừa đánh dấu vị trí khách hàng có thể đứng để đảm bảo tình trạng đứng quá sát nhau





Tại các quầy thu ngân, những tấm kính chắn cũng được dựng lên, giúp giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa người mua và nhân viên

