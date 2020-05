Quần jean và áo phông được coi là sự kết hợp "kinh điển", không bao giờ lỗi mốt, chiếm được nhiều cảm tình từ phía chị em phụ nữ

Đa phần các màu sắc từ áo phông như: Xanh, đỏ, đen, trắng, vàng… đều tương thích với quần jean, tuy nhiên đẹp và hài hòa nhất thì phải kể sự kết hợp giữa quần jean xanh và áo phông trắng



Trang phục quần jean và áo thun đem lại cho chị em phụ nữ sự trẻ trung, năng động, cá tính, tuy nhiên không kém phần sang trọng. Bạn có thể diện bộ trang phục này khi đi làm, đi học hay đi chơi... đều rất thoải mái

Phối áo sơ mi với quần jean được xem là sự kết hợp hoàn hảo, mang tính ứng dụng cao. Không chỉ mang đến sự trẻ trung, năng động, trang phục này còn đem lại sự mát mẻ, thoải mái cho bạn trong những ngày hè nóng bức

Muốn bản thân trở nên cá tính và bụi bặm, bạn hãy kết hợp trang phục áo sơ mi - quần jean với một đôi giày thể thao hay boot cao cổ. Nếu muốn thể hiện sự dịu dàng, nữ tính, các cô hái hãy diện áo sơ mi trắng hay có in họa tiết nhí, kết hợp cùng giày cao gót và túi xách

Đặc biệt, khi kết hợp quần jean cùng áo sơ mi kiểu dáng rộng, bạn có thể thả thụng áo hoặc sơ vin trong quần. Ngoài ra, các bạn nữ có thể chọn thêm phụ kiện đi kèm như vòng cổ, khuyên tai... để tạo điểm nhấn và gây ấn tượng với người đối diện

Thời trang công sở là đề tài được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Do đó, bí quyết phối đồ với quần jean - một món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của nữ giới khi làm việc tại văn phòng cũng nhận được sự chú ý không kém



Trong đó, sự kết hợp giữa áo voan thắt nơ và quần jean nữ chiếm được rất nhiều sự tin tưởng từ phía chị em bởi tính chất lịch sự, tinh tế đúng chuẩn thần thái của dân công sở

Không chỉ đi làm, phái nữ có thể diện trang phục này mỗi khi đi chơi, gặp mặt bạn bè... Phương thức phối đồ này mang lại cảm giác thời thượng và vô cùng sành điệu

Những năm gần đây, áo trễ vai nổi lên như một hiện tượng và cho đến thời điểm hiện tại, trang phục này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Áo trễ vai có thể kết hợp cùng nhiều trang phục, phụ kiện khác nhau. Trong đó, áo trễ vai cùng quần jean là một phương pháp phối đồ rất được lòng chị em phụ nữ



Sự pha trộn giữa áo trễ vai và quần jean đã tạo nên một hình thức tôn dáng triệt để, giúp người mặc khoe trọn bờ vai gợi cảm cùng đôi chân đẹp

Bạn có thể diện bộ trang phục này ở hầu hết mọi nơi và mọi hoàn cảnh, tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là vào dịp hè, khi phái nữ đi biển hay tham gia picnic...

Áo croptop kết hợp cùng quần jean được coi là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho chị em phụ nữ

Cách phối đồ này luôn chiếm ưu thế bởi nó mang lại sự trẻ trung, hợp thời trang. Croptop để lộ phần cạp cao của quần jean sẽ tạo ra hiệu ứng giúp đôi chân nhìn dài hơn, eo thon hơn, khoe được nét đẹp khỏe khoắn nhưng vô cùng quyến rũ

Những mẫu áo croptop đẹp khi phối đồ với quần jean nữ có thể kể đến như: Croptop thun chiết eo, croptop ba lỗ, croptop dài tay…

Ngoài croptop hay áo phông, bạn có thể kết hợp quần jean cùng áo hai dây hoặc áo sát nách

Sự kết hợp kể trên sẽ làm mới phong cách thời trang, giúp bạn trở nên trẻ trung, xinh đẹp và cực gợi cảm

Để giữ độ gợi cảm mà không quá hở hang, bạn có thể phối thêm một chiếc áo vest hay áo sơ mi dáng rộng bên ngoài

Khi mặc quần jean ống rộng hay skinny jean - quần jean được may với thiết kế phần chân hẹp và ống quần nhỏ, bạn nên kết hợp cùng những đôi giày cao gót mũi nhọn

Sự kết hợp này sẽ giúp bạn "ăn gian" chiều cao đáng kể, đồng thời có thể khoe trọn đôi chân thon thả mà vẫn lịch sự, kín đáo

Với sự kết hợp giữa giày cao gót và quần jean, bạn có thể vô tư chọn áo dáng rộng mát mẻ hoặc áo bó để phô diễn triệt để đường cong cơ thể. Đặc biệt, khi sơ vin áo, hiệu ứng thẩm mỹ mà bộ trang phục này đem lại sẽ trở nên tuyệt vời hơn

Với những cô gái sở hữu đôi chân không được thon thả, bạn có thể lựa chọn những chiếc quần jean cạp cao, có độ ôm vừa phải



Bên cạnh đó, chị em phụ nữ nên lựa chọn những mẫu quần jean tối màu. Những gam màu như xanh thẫm, xanh đen hay đen... sẽ tạo hiệu ứng thị giác giúp đôi chân to trở nên thon thả hơn

Quần jean và áo phông được coi là sự kết hợp "kinh điển", không bao giờ lỗi mốt, chiếm được nhiều cảm tình từ phía chị em phụ nữ

Đa phần các màu sắc từ áo phông như: Xanh, đỏ, đen, trắng, vàng… đều tương thích với quần jean, tuy nhiên đẹp và hài hòa nhất thì phải kể sự kết hợp giữa quần jean xanh và áo phông trắng



Trang phục quần jean và áo thun đem lại cho chị em phụ nữ sự trẻ trung, năng động, cá tính, tuy nhiên không kém phần sang trọng. Bạn có thể diện bộ trang phục này khi đi làm, đi học hay đi chơi... đều rất thoải mái

Phối áo sơ mi với quần jean được xem là sự kết hợp hoàn hảo, mang tính ứng dụng cao. Không chỉ mang đến sự trẻ trung, năng động, trang phục này còn đem lại sự mát mẻ, thoải mái cho bạn trong những ngày hè nóng bức

Muốn bản thân trở nên cá tính và bụi bặm, bạn hãy kết hợp trang phục áo sơ mi - quần jean với một đôi giày thể thao hay boot cao cổ. Nếu muốn thể hiện sự dịu dàng, nữ tính, các cô hái hãy diện áo sơ mi trắng hay có in họa tiết nhí, kết hợp cùng giày cao gót và túi xách

Đặc biệt, khi kết hợp quần jean cùng áo sơ mi kiểu dáng rộng, bạn có thể thả thụng áo hoặc sơ vin trong quần. Ngoài ra, các bạn nữ có thể chọn thêm phụ kiện đi kèm như vòng cổ, khuyên tai... để tạo điểm nhấn và gây ấn tượng với người đối diện

Thời trang công sở là đề tài được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Do đó, bí quyết phối đồ với quần jean - một món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của nữ giới khi làm việc tại văn phòng cũng nhận được sự chú ý không kém



Trong đó, sự kết hợp giữa áo voan thắt nơ và quần jean nữ chiếm được rất nhiều sự tin tưởng từ phía chị em bởi tính chất lịch sự, tinh tế đúng chuẩn thần thái của dân công sở

Không chỉ đi làm, phái nữ có thể diện trang phục này mỗi khi đi chơi, gặp mặt bạn bè... Phương thức phối đồ này mang lại cảm giác thời thượng và vô cùng sành điệu

Những năm gần đây, áo trễ vai nổi lên như một hiện tượng và cho đến thời điểm hiện tại, trang phục này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Áo trễ vai có thể kết hợp cùng nhiều trang phục, phụ kiện khác nhau. Trong đó, áo trễ vai cùng quần jean là một phương pháp phối đồ rất được lòng chị em phụ nữ



Sự pha trộn giữa áo trễ vai và quần jean đã tạo nên một hình thức tôn dáng triệt để, giúp người mặc khoe trọn bờ vai gợi cảm cùng đôi chân đẹp

Bạn có thể diện bộ trang phục này ở hầu hết mọi nơi và mọi hoàn cảnh, tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là vào dịp hè, khi phái nữ đi biển hay tham gia picnic...

Áo croptop kết hợp cùng quần jean được coi là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho chị em phụ nữ

Cách phối đồ này luôn chiếm ưu thế bởi nó mang lại sự trẻ trung, hợp thời trang. Croptop để lộ phần cạp cao của quần jean sẽ tạo ra hiệu ứng giúp đôi chân nhìn dài hơn, eo thon hơn, khoe được nét đẹp khỏe khoắn nhưng vô cùng quyến rũ

Những mẫu áo croptop đẹp khi phối đồ với quần jean nữ có thể kể đến như: Croptop thun chiết eo, croptop ba lỗ, croptop dài tay…

Ngoài croptop hay áo phông, bạn có thể kết hợp quần jean cùng áo hai dây hoặc áo sát nách

Sự kết hợp kể trên sẽ làm mới phong cách thời trang, giúp bạn trở nên trẻ trung, xinh đẹp và cực gợi cảm

Để giữ độ gợi cảm mà không quá hở hang, bạn có thể phối thêm một chiếc áo vest hay áo sơ mi dáng rộng bên ngoài

Khi mặc quần jean ống rộng hay skinny jean - quần jean được may với thiết kế phần chân hẹp và ống quần nhỏ, bạn nên kết hợp cùng những đôi giày cao gót mũi nhọn

Sự kết hợp này sẽ giúp bạn "ăn gian" chiều cao đáng kể, đồng thời có thể khoe trọn đôi chân thon thả mà vẫn lịch sự, kín đáo

Với sự kết hợp giữa giày cao gót và quần jean, bạn có thể vô tư chọn áo dáng rộng mát mẻ hoặc áo bó để phô diễn triệt để đường cong cơ thể. Đặc biệt, khi sơ vin áo, hiệu ứng thẩm mỹ mà bộ trang phục này đem lại sẽ trở nên tuyệt vời hơn

Với những cô gái sở hữu đôi chân không được thon thả, bạn có thể lựa chọn những chiếc quần jean cạp cao, có độ ôm vừa phải



Bên cạnh đó, chị em phụ nữ nên lựa chọn những mẫu quần jean tối màu. Những gam màu như xanh thẫm, xanh đen hay đen... sẽ tạo hiệu ứng thị giác giúp đôi chân to trở nên thon thả hơn