Theo thống kê, rất nhiều thiết bị điện tử như máy tính, TV, quạt điện... vẫn sử dụng điện năng ngay cả khi tắt nếu không được rút khỏi phích cắm. Mặc dù lượng điện tiêu thụ của việc duy trì thiết bị ở chế độ chờ không cao, nhưng nếu tính trên nhiều thiết bị và trong khoảng thời gian dài, thì đây vẫn là một con số đáng kể





Do vậy, để tiết kiệm điện năng, bạn hãy luyện tập thói quen rút phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị điện trong thời gian dài hoặc mỗi khi ra khỏi nhà





Để tiết kiệm năng lượng và giảm bớt các khoản chi phí sửa chữa, thay thế, bạn nên sử dụng bóng đèn LED hoặc đèn Compact thay vì bóng đèn sợi đốt truyền thống





Về giá thì bóng đèn LED đắt hơn hẳn so với bóng đèn sợi đốt do chúng có công nghệ tiên tiến hơn. Tuy nhiên, về lợi ích kinh tế lâu dài thì việc sử dụng các bóng đèn như bóng halogen, huỳnh quang compact (CFL), đèn LED... sẽ tiết kiệm hơn bởi chúng sử dụng năng lượng ít hơn từ 25% đến 80% và có tuổi thọ dài hơn tới 25 lần so với bóng sợi đốt truyền thống





Một trong những lưu ý giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh là hãy nhanh tay mỗi khi mở tủ, vì tủ lạnh trong những ngày nắng nóng rất nhanh bị mất hơi lạnh khi mở, và sau đó sẽ phải "gồng" lên hoạt động nhằm bù lại mức nhiệt độ yêu cầu





Bên cạnh đó, để tiết kiệm điện, các bà nội trợ nên sắp xếp, bố trí thức ăn trong tủ một cách khoa học, hợp lý. Nếu chứa quá ít đồ ăn, những khoảng trống trong tủ sẽ khiến tủ lạnh phải chạy nhiều hơn để duy trì nhiệt độ thấp. Ngược lại, nếu tủ lạnh quá đầy sẽ ngăn sự lưu thông không khí lạnh, dẫn đến hiệu quả làm lạnh kém, gây tiêu hao năng lượng





Quạt điện là một trong những thiết bị không thể thiếu trong những ngày hè oi nóng. Để đem lại hiệu quả làm lạnh tốt, đồng thời giúp tiết kiệm điện, bạn nên sử dụng quạt có công suất phù hợp với không gian phòng. Ví dụ, với những căn phòng có diện tích từ 12-15m2, bạn nên sử dụng quạt có công suất từ 75-90W





Ngoài ra, khi sử dụng quạt, hãy chọn mức gió nhẹ hoặc trung bình đủ để làm dịu không khí và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Việc chọn mức gió cao nhất không hẳn sẽ làm mát hiệu quả, mà đôi khi còn phản tác dụng vì khi tạo gió nhanh và mạnh, quạt đẩy không khí nóng, cảm giác oi bức lại càng tăng, đồng thời khiến quạt phải hoạt động hết công suất, gây tiêu hao năng lượng





Một số quạt hiện đại có nhiều chức năng kèm theo như tạo ion, phun hơi, phun sương, tạo hương thơm, đèn báo...





Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên sử dụng những chức năng thật cần thiết vì khi hoạt động nhiều chức năng, quạt càng tiêu thụ nhiều điện năng, gây ra sự lãng phí không đáng có





Do thời tiết nắng nóng, nhiều người có thói quen bật điều hòa liên tục 24/24h. Tuy nhiên, đây là thói quen cực tiêu tốn điện năng và ảnh hưởng tới sức khỏe





Thói quen bật điều hòa 24/24h khiến cho thiết bị phải vận hành liên tục, dẫn tới việc quá tải, giảm tuổi thọ của điều hòa, thậm chí có thể phát cháy, gây nguy hiểm đến sự an toàn của người dùng





Do đó, để bảo vệ sự an toàn cho sức khỏe, đồng thời đảm bảo độ bền của máy móc và tiết kiệm chi tiêu, người dùng chỉ nên bật điều hòa khi thật sự cần thiết, sau khoảng 8-10 tiếng thì cho thiết bị nghỉ vài tiếng trước khi vận hành trở lại





Khi trời nắng nóng, nhiều người thường có thói quen đặt nhiệt độ thấp với mong muốn căn phòng nhanh mát. Tuy nhiên, đây là thói quen gây hại cho sức khỏe và tiêu hao nhiều năng lượng





Việc để nhiệt độ quá thấp sẽ khiến điều hoà phải hoạt động tối đa công suất, gây tiêu hao rất nhiều điện năng. Bên cạnh đó, cách làm này còn khiến nhiệt độ phòng giảm đột ngột, khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt, gây chóng mặt, mệt mỏi...





Do đó, để đảm bảo sức khỏe và tránh lãng phí điện, chúng ta nên để nhiệt độ điều hòa ở khoảng 25 độ C





Để tiết kiệm điện, bạn hãy dùng điều khiển để chuyển chế độ lạnh từ "Cool" (hơi lạnh, hình ảnh biểu thị là bông tuyết) sang chế độ "Dry" (trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt nước)





Tiến sĩ Trần Văn Thịnh, Bộ môn Thiết bị điện, điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, thao tác đơn giản trên sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa giảm 10 lần, hạn chế sốc nhiệt





Nguyên nhân là do, khi hoạt động ở chế độ Cool, điều hòa lấy nhiệt nóng từ trong phòng để đẩy ra cục nóng bên ngoài, giúp làm giảm nhiệt độ, làm mát không khí trong phòng nên điện năng tiệu thụ cần khá nhiều. Tuy nhiên, khi ở chế độ Dry, điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng, trả lại không khí trong lành và khô ráo hơn nên tiêu thụ điện tăng sẽ ít hơn





Một trong những cách đơn giản giúp làm mát căn phòng, đồng thời tiết kiệm đáng kể công suất điện đó là kết hợp vừa bật điều hòa và quạt cây hay quạt trần





Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên sử dụng kết hợp quạt và điều hòa trong khoảng từ 15 - 20 phút đầu khi mới khởi động điều hòa, sau đó nên tắt bớt, vì khi không khí trong phòng đã lạnh thì dùng quạt trần không còn hiệu quả nữa mà còn gây tốn điện





Việc vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị điện thường xuyên có thể giúp gia đình bạn tiết kiệm 5 - 15% điện năng tiêu thụ. Nguyên nhân là do, nếu không vệ sinh các thiết bị điện định kỳ, bụi bẩn sẽ bám vào khe, kẽ, lưới lọc, khiến thiết bị điện hoạt động kém hiệu quả và gây tiêu tốn năng lượng







Đối với quạt, điều hòa... chúng ta cần thường xuyên lau sạch cánh, lồng, lưới lọc của thiết bị. Đối với tủ lạnh, bạn nên thường xuyên lau chùi, dọn sạch các mảng băng tuyết bám trong khoang làm đông... để tủ hoạt động hiệu quả





