Đầu tiên là việc đặt mật khẩu phức tạp. Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, bao gồm: Chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt

Mật khẩu được đặt cho tài khoản cá nhân Facebook nên là mật khẩu độc lập, hạn chế việc dùng chung cho các tài khoản khác trên mạng

Ngoài việc đặt mật khẩu thông thường thì người dùng cũng có thể kích hoạt chức năng mật khẩu hai lớp thông qua một số ứng dụng như: Duo Security hay Google Authenticator

Bạn truy cập vào mục “Cài đặt” trên Facebook, tìm đến mục “Bảo mật và đăng nhập” và chọn “Sử dụng xác thực 2 yếu tố”

Áp dụng việc xác thực qua ứng dụng, sau đó mở Google Authenticator quét mã vạch để kích hoạt

Tính năng đặc biệt này giúp người dùng bảo vệ an toàn tuyệt đối tài khoản Facebook, tránh sự nhòm ngó của những kẻ xấu

Ở những thiết bị mới, lần đầu đăng nhập, người dùng không chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản mà còn phải điền thêm mật khẩu bảo mật được tạo ra từ Google Authenticator

Khi bạn muốn gỡ bỏ chức năng bảo mật này thì vào lại mục “Sử dụng xác thực 2 yếu tố” và chuyển sang chế độ “Tắt”

Cách bảo vệ tài khoản Facebook tiếp theo là cài đặt tài khoản tin cậy trong mục “Tăng cường bảo mật” cũng nên được áp dụng. Bạn chọn từ 3 – 5 người trong danh sách bạn bè, đây là những người mà bạn đã biết rõ số điện thoại cá nhân để trợ giúp khi gặp sự cố đăng nhập

Một số trang có liên kết lạ, khác thường cũng cần hạn chế truy cập

Các trang giả mạo này thường có giao diện đăng nhập giống Facebook và lôi kéo người dùng bằng các chiêu trò như: chương trình khuyến mại, tặng các phần quà giá trị….

Do đó, người dùng cần cảnh giác, xác thực thông tin chính xác trước khi quyết định truy cập hoặc sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập vào các ứng dụng khác

Bên cạnh đó, người dùng cần thường xuyên kiểm tra nhật ký hoạt động, tránh những hoạt động bất thường

Tính năng cảnh báo đăng nhập từ địa điểm, thiết bị khác cũng có thể dễ dàng cài đặt trên ứng dụng Facebook bằng cách truy cập mục “Cài đặt”, chọn “Bảo mật và đăng nhập”. Sau đó người dùng tìm đến mục “Nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra”

Thông báo mới nhất về việc đăng nhập tài khoản sẽ được gửi qua ứng dụng, gửi về email, hoặc tin nhắn SMS, tùy thuộc vào việc cài đặt trên từng thiết bị

Khi có sự khác lạ, người dùng cần đổi mật khẩu của tài khoản, đăng xuất ra khỏi tất cả các thiết bị đã từng đăng nhập trước đó

Đặc biệt ở các thiết bị công cộng, người dùng cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ việc đăng xuất khỏi tài khoản Facebook trước khi rời đi, đồng thời không chọn tính năng lưu mật khẩu để tránh kẻ xấu đăng nhập

Không nên để lộ hình ảnh chứng minh thư, công khai số điện thoại hoặc các thông tin về: ngày, tháng, năm sinh, email… trên mạng để bảo vệ an toàn thông tin

