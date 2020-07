Một đầu bếp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, mới đây đã sử dụng giá đỗ để làm thành bức tranh về các loài động vật

Những con vật như: chuồn chuồn, ngựa, tôm… được ghép hết sức tỉ mẩn, chi tiết, và dựa trên chính cách trình bày thực phẩm của người đầu bếp này

Những bức tranh gây sốt cộng đồng mạng bởi các con vật được làm giống thật và sự sáng tạo tài tình của người đầu bếp khi sử dụng thực phẩm quen thuộc “vẽ” lên bức tranh khác thường

Trước đó, những bức tranh nghệ thuật được “vẽ” bằng xích, ốc vít của hai nghệ nhân Lê Xuân Tùng và Lê Xuân Tung cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Khác với những dụng cụ vẽ thông thường, trong vẽ tranh bằng xích và ốc vít, yếu tố quan trọng nhất là chọn các loại xích, ốc vít có kích thước phù hợp

Trong nhiều trường hợp, có những chi tiết cần loại ốc vít đặc biệt, không có sẵn thì cái khó của người nghệ sĩ là phải mài kỹ để được loại ốc như ý

Công đoạn dùng mũi khoan gắn ốc vít và các thiết bị các để đính xích lên tranh cũng được thực hiện hết sức công phu

Ngoài những tác phẩm nghệ thuật được làm hoàn toàn bằng đinh thì hai nghệ nhân Lê Xuân Tùng và Lê Xuân Tung còn khéo léo kết hợp nguyên liệu bột nặn tò he để tạo cho bức tranh thêm nhiều màu sắc, rực rỡ hơn

Những bức tranh được “vẽ” hoàn toàn bằng chocolate cũng tạo nhiều bất ngờ đối với người xem

Được biết, đây là dòng sản phẩm chocolate đặc biệt mang tên “Choco-crème” của công ty Puratos Grand-Place Vietnam, phục vụ việc tạo hình, vẽ tranh…

Nguyên liệu độc đáo này vừa giúp tạo nên sự mới lạ, vừa đảm bảo độ thẩm mỹ cao cho các tác phẩm nghệ thuật

Hay như bức tranh chân dung danh họa nổi tiếng người Hà Lan, Vincent Van Gogh được thể hiện một cách mới lạ từ nguyên liệu là những chiếc áo sơ mi

Bức tranh do nhà thiết kế Onward Kashiyama Co, người Nhật Bản thực hiện. Đây là sản phẩm được hợp thành từ 2070 chiếc áo sơ mi, gồm 24 màu sắc khác nhau

Một bức tranh chân dung khác gây sự chú ý đặc biệt đó là bức chân dung mẹ của chúa Jesus

Bức tranh có kích thước 7m x 7m, và được làm hoàn toàn bằng những quả trứng có nhiều màu sắc, ghép lại với nhau

Ngoài ra, trong danh sách những nguyên liệu khác lạ để làm nên các tác phẩm nghệ thuật thì không thể bỏ qua đó là hạt gạo

Tranh gạo đa dạng chủ đề như: phong cảnh, thiên nhiên, con người, chân dung…

Quá trình làm tranh trải qua nhiều công đoạn khác nhau như: chọn gạo, rang gạo, dán gạo, phơi tranh… nhưng trong đó, công đoạn chọn gạo là quan trọng nhất. Những hạt gạo yêu cầu tròn, đều, mẩy, không nứt vỡ

Ở bước rang gạo thì cần sự tỉ mẩn, kỹ càng cao của người thực hiện để rang gạo đủ lửa, sao cho gạo lên đúng màu như ý

