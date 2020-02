Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng, kéo theo các tin giả mọc lên như nấm khiến người dân không khỏi hoang mang. Mới đây, tại Trung Quốc đã xuất hiện tin đồn về việc chó mèo có thể bị lây nhiễm virus Covid-19, dẫn đến việc một số vật nuôi ở Trung Quốc chết nghi do bị ném từ các toà nhà cao tầng Tin đồn trên bắt nguồn từ lời phát biểu của bác sĩ Lý Lan Quyên trên sóng truyền hình: "Nếu thú cưng đã tiếp xúc với bệnh nhân nghi nhiễm virus Covid-19, chúng nên được cách ly theo dõi". Tuy nhiên, phương tiện truyền thông địa phương sau đó đã chỉnh lời phát biểu của bà thành "Chó và mèo có thể lây truyền virus corona" Trong nỗ lực chấm dứt thông tin sai lệch này, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) đã trích dẫn tuyên bố từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): "Không có bằng chứng cho thấy vật nuôi như chó và mèo có thể lây truyền virus corona mới" Tuy nhiên, WHO cũng khuyến cáo, mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với động vật nuôi. Điều này giúp bạn bảo vệ khỏi nhiều vi khuẩn gây bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người như vi khuẩn E.coli và Samonella Ngoài ra, giáo sư Wang Linfa (hiện đang công tác tại trường Y khoa Duke-NUS) phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10-2, "Ngay cả khi thú cưng dễ bị nhiễm virus, điều đó không có nghĩa chúng truyền virus corona sang người" Dù thế, một lượng lớn thú cưng vẫn bị vứt bỏ, chôn sống vì nghi ngờ là vật chủ mang mầm bệnh khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc. Và để bảo vệ thú cưng khỏi nguy cơ bị giết hại vô lý, một số chủ vật nuôi đã tìm những giải pháp để vừa bảo vệ vật nuôi, vừa giúp dư luận yên tâm trước những tin đồn thất thiệt Những chiếc khẩu trang chuyên dụng cho động vật là giải pháp tối ưu dành cho thú cứng trong "thời" dịch Covid-19 được nhiều chủ nuôi lựa chọn. Thực tế, loại khẩu trang này được dùng với mục đích chính là ngăn chặn khói bụi cùng ô nhiễm, ngăn chặn việc thú cưng liếm thức ăn không sạch trên sàn nhà. Giá của một gói bao gồm 3 chiếc là 49 NDT (tương đương 160 nghìn VNĐ) Các nhà sản xuất cũng đảm bảo loại khẩu trang này có thể phóng chống được virus gây bệnh đến 90%. Nên thời gian gần đây, chủ vật nuôi cũng đã đổ xô đi mua khẩu trang chuyên dụng cho "con cưng" của mình. Được biết, hiện nay số lượng khẩu trang cho chó mèo bán ra đã tăng gấp 10 lần so với thời gian đầu khi virus Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) Biện pháp trên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng. Mọi người đều do rằng so với hành vi vứt bỏ hay chôn sống vật nuôi như trước thì việc "trang bị" cho chúng những loại khẩu trang bảo vệ như thế này sẽ tốt hơn Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế của các nước đều cho rằng khẩu trang y tế là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, các "con sen" đều mua khẩu trang y tế về sử dụng để bảo vệ bản thân và các "boss" Đặc biệt mới đây, một chú mèo ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã bất ngờ gây "sốt" trên mạng xã hội với hình ảnh đeo khẩu trang y tế giữa đại dịch Covid-19 Với chiếc khẩu trang trùm kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt, chú mèo không hề tỏ ra khó chịu hay tìm cách lột bỏ chiếc khẩu trang. Cư dân mạng đã hết sức thích thú trước chú mèo này cũng như chủ nhân của nó - người đang tìm cách bảo vệ thú cưng của mình khỏi nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19 Thậm chí, chú mèo nổi tiếng đến mức một người dùng Twitter ở Nhật Bản đã bày tỏ sự thích thú và quyết định điêu khắc hình chú thành tượng Ngoài ra, các con sen cũng không ngại chi tiền mua những loại khẩu trang đắt đỏ như khẩu trang 3M về cho các "boss" sử dụng trong "thời" dịch Covid-19

Hay có người còn "trang bị" cho thú cưng của mình combo vừa khẩu trang vừa rọ mõ để tăng tính an toàn khi ra ngoài Có chủ vật nuôi còn tự chế đồ bảo hộ cho thú cưng từ túi nilon và băng dính để giảm khả năng lây nhiễm virus Covid-19 qua lông Những phát minh "siêu độc" này được chủ vật nuôi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về vô số lượt tương tác. Nhiều cộng đồng mạng phải "cười ngất" vì độ bá đạo của đồ bảo hộ tự chế cho thú cưng Hoặc nếu như "con sen" chưa thể sắm được đồ bảo hộ cho các "boss" thì việc tận dụng những chiếc cốc giấy, tất, quần áo... để chế thành khẩu trang cũng không phải ý kiến quá tồi Bên cạnh chó, mèo thì những thú cưng khác như chuột, lạc đà... cũng được các "con sen" trang bị khẩu trang chống virus Covid-19 mỗi khi ra ngoài đường

