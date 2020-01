Theo truyền thống của người Việt, uống rượu được coi là một văn hóa trong giao tiếp. Do vậy, việc nâng ly chúc mừng năm mới là một nghi lễ không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến Xuân về

Những ly rượu chào Xuân thường sẽ đi cùng những câu chúc ý nghĩa mỗi khi có khách tới nhà trong những ngày Tết. Đây được coi là một nét đẹp truyền thống và ấm cúng trong mỗi bữa cơm Tết của người Việt mà bất cứ gia đình nào cũng có

Tuy nhiên, nhiều người lại quá lạm dụng nét văn hóa này để uống rượu một cách vô khoa học vào những ngày đầu năm, bên cạnh đó, thói xấu này có để lại nhiều hệ lụy không tốt đối với sức khỏe

Việc uống quá nhiều bia rượu sẽ gây ra các tình trạng như nóng trong người, mẩn ngứa, nổi mụn nhọt. Đặc biệt, sau khi uống nhiều rượu, cơ thể của bạn sẽ bị mất nước, gây ra những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, luôn trong trạng thái uể oải, mệt mỏi khiến ngày Tết kém vui

Bên cạnh đó, việc lạm dụng uống quá nhiều rượu vào ngày Tết sẽ khó quản lý được trật tự an ninh xã hội, dễ gây ra những xích mích đầu năm, theo quan niệm dân gian, xích mích với nhau trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho cả năm luôn trong tình trạng cau có

Ngoài ra, việc sử dụng bia rượu còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh khi tham gia giao thông. Do vậy, để đảm bảo an toàn về sức khỏe của chính bạn và những người xung quanh, bạn nên hạn chế các loại thức uống có cồn trong những ngày đầu năm

Các thực phẩm ngày tết thường là các món nhiều chất đạm và dầu, mỡ nên khiến bạn cảm thấy ngán. Bên cạnh đó, Tết lại là dịp để thăm hỏi, gặp gỡ người thân và bạn bè nên có thể khiến bạn thường xuyên bỏ bữa

Thói quen này tưởng chừng như vô hại nhưng sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn tới hệ thống tiêu hóa và nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể, khiến bạn rất dễ mất năng lượng

Vì vậy, để đảm bảo cơ thể không bị thiếu chất trong những ngày đầu năm thì bạn không nên bỏ qua bất kì bữa ăn nào trong ngày để bổ sung năng lượng cần thiết cũng như giảm thiểu áp lực tới hệ thống tiêu hóa của cơ thể

Bên cạnh đó, bạn cũng phải duy trì các thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe của bạn và tận hưởng những ngày xuân ấm áp bên những người thân yêu của mình

Các loại thực phẩm chứa nhiều dầu, và chất đạm trong ngày Tết như bánh chưng rán, gà rán... thường là những tác nhân chính gây ra những căn bệnh nguy hiểm như máu nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiểu đường hay tê thấp…

Nếu là một người phải vào bếp trong những ngày Tết để làm các món chiên xào thì bạn nên chú ý phương pháp chế biến để đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho gia đình

Để đảm bảo món ăn của bạn không quá nhều dầu, mỡ khiến người ăn không có cảm giác ngon miệng thì bạn nên cho một lượng dầu ăn nhỏ, vặn lửa to và đảo nhanh thức ăn cho đến khi chín. Phương pháp chế biến này sẽ hạn chế tối đa lượng dầu mỡ ngấm trong thực phẩm

Tuy nhiên, dù vậy thì chúng ta cũng phải hạn chế tối đa dùng các món ăn có chứa nhiều dầu mỡ, chiên xào cùng với bia rượu

Bởi, khi các món chiên, xào kết hợp với rượu sẽ khiến cơ thể bị mất nước và là nguyên nhân chính gây nóng trong người và mụn nhọt do cơ thể không kịp bài tiết chất độc hại

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày chúng ta cần bổ sung ít nhất 400g-500g rau xanh và 200g-300g hoa quả để cung cấp lượng chất xơ nhất định cho cơ thể và đẩy lùi các độc tố có hại cho sức khỏe

Đặc biệt, trong những ngày Tết quá trình nạp nhiều năng lượng đạm và các chất gây nóng như bia rượu sẽ khiến cơ thể của bạn rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi và chán nản do tác hại của chất có cồn để lại

Lúc này, bạn nên ăn thật nhiều rau xanh và hoa quả để cung cấp vitamin và chất xơ cho cơ thể

Bên cạnh việc bổ sung lượng chất xơ cần thiết, bạn nên kết hợp với các loại thức uống từ thảo mộc để giúp cho cơ thể bạn cải thiện hệ tiêu hóa, cho làn da và vóng dáng luôn cân đối trong ngày Tết

Tết là dịp để vui chơi nên nhiều người thường quên rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục khiến cơ thể rơi vào tình trạng chán nản và mệt mỏi

Hormone endorphin là một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng, giảm đau, Endorphin lan truyền với số lượng lớn hơn trong lúc tập thể dục

Do vậy, muốn cơ thể luôn khỏe khoắn và tươi tắn trong những ngày đầu năm, ngoài việc hạn chế bia rượu bạn nên đều đặn tập các bài thể dục hoặc chạy bộ

Đa số những hoạt động vui chơi, tiệc tùng trong dịp Tết sẽ thường xuyên diễn ra vào ban đêm, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ của bạn

Ban đêm là thời điểm cơ thể chúng ta tái tạo là năng lượng để hoạt động tiếp cho ngày hôm sau. Việc thức khuya như thế sẽ dẫn đến giảm trí nhớ, suy giảm sức đề kháng của cơ thể

Do vậy, để tránh việc cơ thể bị uể oải vào những ngày đầu năm thì bạn nên đảm bảo rằng giấc ngủ của bạn không bị ảnh hưởng

