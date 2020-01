Để có thể giữ hoa tươi lâu hơn bình thường, bạn cần phải chọn lựa kỹ càng ngay từ khi mua hoa. Đối với hoa lay ơn, hoa cúc, hoa ly bạn nên chọn mua hoa tươi còn nguyên gốc rễ để đảm bảo hoa đã luôn được cung cấp đủ chất từ rễ

Với những loại hoa khác, bạn nên xem kỹ phần cắt ở thân hoa, nếu vết cắt cũ thâm đen và bị khô đi tức là hoa đã được cắt lâu, không nên chọn vì hoa đã không còn tươi, dễ bị hư hỏng khi vừa mang về được 2-3 ngày

Ngoài ra, bạn nên chọn những bông hoa còn nguyên những cánh sương đài bên ngoài, khi sờ cánh hoa cứng và tươi. Không nên mua những bông hoa đã bị bóc mất cánh sương vì chúng không còn tươi hoặc bị người bán "sửa sang", dễ bị dập nát và héo

Rửa bình sạch: Chúng ta thường nghĩ rằng, bình hoa sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề hoa tươi lâu hay không. Tuy nhiên, thực tế chứng minh, nếu không được cọ rửa thường xuyên, các vi khuẩn trong bình sẽ là nguyên nhân khiến hoa nhanh bị héo

Do vậy, trước khi cắm hoa bạn nên rửa bình thật sạch để ngăn chặn vi khuẩn, nấm mốc, các chất tẩy rửa "tấn công" những bông hoa của bạn và khiến chúng hư hỏng nhanh hơn

Cắt tỉa cành hoa đúng cách: Sau khi chọn được những loại hoa mình cần thì việc cắt tỉa cành hoa sao cho đúng cách cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian duy trì độ tươi của hoa

Trước khi được cắm vào bình, chúng ta cần bỏ hết những lá héo, những lá ngập trong nước để tránh bị thối rữa. Bạn chỉ cần giữ lại một vài lá phía trên giúp cành hoa được tự nhiên, quá nhiều lá sẽ khiến cành hoa nhanh thoát hơi nước và chóng tàn

Có một điều nhiều người không biết là khi cắt hoa, chúng ta hãy cắt vát cành (cắt chéo gốc hoa). Cách làm này sẽ giúp tăng diện tích tiếp xúc của vết cắt với nước, khiến cành hoa hút nước tốt hơn

Lưu ý khi cắt hoa, chúng ta nên dùng dao, kéo sắc và cắt 1 nhát cắt sao cho vết cắt không làm ảnh hưởng nhiều đến cành hoa, tránh để cành hoa bị tổn thương, dễ dập, héo

Bên cạnh đó, để hoa luôn giữ được độ tươi thì bạn cần phải thay nước cho hoa vào mỗi ngày. Khi thay nước bạn cần cắt bớt 1 đoạn gốc và rửa qua phần cành cắm trong nước để hoa hút được nhiều nước hơn và giữ sạch nước

Bên cạnh đó, nếu trong bình hoa của bạn có bông hoa nào bị héo thì bạn cần lấy ra ngay để không ảnh hưởng đến những bông khác ở bên cạnh chúng

Ngoài ra, nước ấm cũng là một cách được nhiều người lựa chọn để giúp hoa tươi lâu và thúc hoa nở nhanh vào ngày Tết

Cách tốt nhất là bạn hãy pha nước vừa ấm tay và ngâm cành hoa vài phút sẽ giúp hoa phục hồi và tươi lâu hơn trong khi cắm

Sau khi cắm xong hoa, nên đặt bình hoa ở nơi thoát mát, có không gian rộng, có gió thổi trực tiếp, tránh xa quạt máy để hoa không bị héo vì mất nước

Mặt khác, chúng ta cũng cần tránh để hoa vào những nơi quá nóng như tivi, tủ lạnh, các thiết bị điện khác hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào để hoa không bị héo úa

Bên cạnh cách chọn lọc và cắm hoa thì bạn cũng cần cung cấp thêm cho hoa một số chất dinh dưỡng giúp hoa tươi lâu trong thời gian trưng bày

Nước chanh: Nước chanh làm tăng độ axit trong nước nên rất hiệu quả trong việc giúp hoa lâu tàn. Do vậy, mỗi lần thay hoa, chúng ta hãy pha vài thìa nước chanh vào nước cắm hoa

Rượu: Ngoài tinh chất chanh, rượu cũng là một lựa chọn để giúp hoa tươi lâu hơn. Chúng ta hãy nhỏ vài giọt rượu vodka vào bình cắm hoa để giết chết vi khuẩn khiến những bông hoa không bị thối và giúp hoa tươi lâu hơn

Giấm táo: Nếu không có rượu và chanh, bạn có thể sử dụng hỗn hợp 2 thìa giấm táo kết hợp với 2 thìa đường. Hãy đổ vào bình cắm hoa dung dịch trên để giúp hoa phát triển, nuôi dưỡng hoa và làm hoa tươi lâu hơn

Bạn cũng có thể nghiền nát một viên vitamin B1 trong 1 lít nước rồi cho vào lọ cắm hoa. Đường và B1 giúp hoa hút nước và giữ nước lâu trong thân, nhờ đó hoa tươi lâu hơn. Nhưng cách này chỉ hữu dụng rõ rệt với hoa thân cứng như hồng, cúc, tú cầu

Ngoài ra, nếu muốn giữ hoa ở hình dáng ban đầu, không nở xòe ra và rơi rụng cánh trong quãng thời gian Tết. Bạn có thể dùng keo xịt tóc, cầm bình xịt cách hoa khoảng 30 cm phun hướng lên để hoa không bị nở bung

Nước súc miệng Listerine cũng là một loại dung dịch có ảnh hưởng tốt trong việc giữ hoa tươi lâu. Bạn hãy dùng nước cắm hoa có pha thêm Listerine theo tỷ lệ 15g/1 lít nước, dung dịch này sẽ giúp diệt vi khuẩn trong nước làm cho hoa tươi lâu hơn

Ngoài ra, mỗi loại hoa lại có những đặc điểm phát triển riêng, từ đó lại có những cách chăm sóc khác nhau. Do đó, bạn cũng phải tự tìm hiểu cách chăm sóc mỗi loại hoa khác nhau như thế nào để áp dụng

Để có thể giữ hoa tươi lâu hơn bình thường, bạn cần phải chọn lựa kỹ càng ngay từ khi mua hoa. Đối với hoa lay ơn, hoa cúc, hoa ly bạn nên chọn mua hoa tươi còn nguyên gốc rễ để đảm bảo hoa đã luôn được cung cấp đủ chất từ rễ

Với những loại hoa khác, bạn nên xem kỹ phần cắt ở thân hoa, nếu vết cắt cũ thâm đen và bị khô đi tức là hoa đã được cắt lâu, không nên chọn vì hoa đã không còn tươi, dễ bị hư hỏng khi vừa mang về được 2-3 ngày

Ngoài ra, bạn nên chọn những bông hoa còn nguyên những cánh sương đài bên ngoài, khi sờ cánh hoa cứng và tươi. Không nên mua những bông hoa đã bị bóc mất cánh sương vì chúng không còn tươi hoặc bị người bán "sửa sang", dễ bị dập nát và héo

Rửa bình sạch: Chúng ta thường nghĩ rằng, bình hoa sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề hoa tươi lâu hay không. Tuy nhiên, thực tế chứng minh, nếu không được cọ rửa thường xuyên, các vi khuẩn trong bình sẽ là nguyên nhân khiến hoa nhanh bị héo

Do vậy, trước khi cắm hoa bạn nên rửa bình thật sạch để ngăn chặn vi khuẩn, nấm mốc, các chất tẩy rửa "tấn công" những bông hoa của bạn và khiến chúng hư hỏng nhanh hơn

Cắt tỉa cành hoa đúng cách: Sau khi chọn được những loại hoa mình cần thì việc cắt tỉa cành hoa sao cho đúng cách cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian duy trì độ tươi của hoa

Trước khi được cắm vào bình, chúng ta cần bỏ hết những lá héo, những lá ngập trong nước để tránh bị thối rữa. Bạn chỉ cần giữ lại một vài lá phía trên giúp cành hoa được tự nhiên, quá nhiều lá sẽ khiến cành hoa nhanh thoát hơi nước và chóng tàn

Có một điều nhiều người không biết là khi cắt hoa, chúng ta hãy cắt vát cành (cắt chéo gốc hoa). Cách làm này sẽ giúp tăng diện tích tiếp xúc của vết cắt với nước, khiến cành hoa hút nước tốt hơn

Lưu ý khi cắt hoa, chúng ta nên dùng dao, kéo sắc và cắt 1 nhát cắt sao cho vết cắt không làm ảnh hưởng nhiều đến cành hoa, tránh để cành hoa bị tổn thương, dễ dập, héo

Bên cạnh đó, để hoa luôn giữ được độ tươi thì bạn cần phải thay nước cho hoa vào mỗi ngày. Khi thay nước bạn cần cắt bớt 1 đoạn gốc và rửa qua phần cành cắm trong nước để hoa hút được nhiều nước hơn và giữ sạch nước

Bên cạnh đó, nếu trong bình hoa của bạn có bông hoa nào bị héo thì bạn cần lấy ra ngay để không ảnh hưởng đến những bông khác ở bên cạnh chúng

Ngoài ra, nước ấm cũng là một cách được nhiều người lựa chọn để giúp hoa tươi lâu và thúc hoa nở nhanh vào ngày Tết

Cách tốt nhất là bạn hãy pha nước vừa ấm tay và ngâm cành hoa vài phút sẽ giúp hoa phục hồi và tươi lâu hơn trong khi cắm

Sau khi cắm xong hoa, nên đặt bình hoa ở nơi thoát mát, có không gian rộng, có gió thổi trực tiếp, tránh xa quạt máy để hoa không bị héo vì mất nước

Mặt khác, chúng ta cũng cần tránh để hoa vào những nơi quá nóng như tivi, tủ lạnh, các thiết bị điện khác hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào để hoa không bị héo úa

Bên cạnh cách chọn lọc và cắm hoa thì bạn cũng cần cung cấp thêm cho hoa một số chất dinh dưỡng giúp hoa tươi lâu trong thời gian trưng bày

Nước chanh: Nước chanh làm tăng độ axit trong nước nên rất hiệu quả trong việc giúp hoa lâu tàn. Do vậy, mỗi lần thay hoa, chúng ta hãy pha vài thìa nước chanh vào nước cắm hoa

Rượu: Ngoài tinh chất chanh, rượu cũng là một lựa chọn để giúp hoa tươi lâu hơn. Chúng ta hãy nhỏ vài giọt rượu vodka vào bình cắm hoa để giết chết vi khuẩn khiến những bông hoa không bị thối và giúp hoa tươi lâu hơn

Giấm táo: Nếu không có rượu và chanh, bạn có thể sử dụng hỗn hợp 2 thìa giấm táo kết hợp với 2 thìa đường. Hãy đổ vào bình cắm hoa dung dịch trên để giúp hoa phát triển, nuôi dưỡng hoa và làm hoa tươi lâu hơn

Bạn cũng có thể nghiền nát một viên vitamin B1 trong 1 lít nước rồi cho vào lọ cắm hoa. Đường và B1 giúp hoa hút nước và giữ nước lâu trong thân, nhờ đó hoa tươi lâu hơn. Nhưng cách này chỉ hữu dụng rõ rệt với hoa thân cứng như hồng, cúc, tú cầu

Ngoài ra, nếu muốn giữ hoa ở hình dáng ban đầu, không nở xòe ra và rơi rụng cánh trong quãng thời gian Tết. Bạn có thể dùng keo xịt tóc, cầm bình xịt cách hoa khoảng 30 cm phun hướng lên để hoa không bị nở bung

Nước súc miệng Listerine cũng là một loại dung dịch có ảnh hưởng tốt trong việc giữ hoa tươi lâu. Bạn hãy dùng nước cắm hoa có pha thêm Listerine theo tỷ lệ 15g/1 lít nước, dung dịch này sẽ giúp diệt vi khuẩn trong nước làm cho hoa tươi lâu hơn

Ngoài ra, mỗi loại hoa lại có những đặc điểm phát triển riêng, từ đó lại có những cách chăm sóc khác nhau. Do đó, bạn cũng phải tự tìm hiểu cách chăm sóc mỗi loại hoa khác nhau như thế nào để áp dụng