Một số bệnh lý liên quan đến mắt có thể xuất hiện khi bạn ngồi trước máy tính trong một khoảng thời gian dài

Thường gặp nhất đó là tình trạng khô mắt do việc phải tập trung quá lâu, sự điều tiết liên tục của cơ quan này để tiếp nhận và xử lý thông tin trên máy tính

Trong một số trường hợp, người thực hiện công việc vừa ngồi nhiều trước máy tính, vừa làm ở không gian thiếu ánh sáng thì có thể khiến cho thị lực suy giảm, gây cận thị

Tiếp đến, việc ngồi trước máy tính trong khoảng thời gian dài với một tư thế cố định còn dẫn đến tình trạng đau nhức vai, đau lưng

Các khớp ê mỏi, dễ bị thoái hóa, có thể gây ra tình trạng bị gù nếu người làm việc ngồi sai tư thế trong nhiều giờ liên tục

Chính vì vậy, trong quá trình làm việc, cần ngồi thẳng lưng, chủ động tự chỉnh sửa tư thế ngồi để giảm tình trạng đau nhức, mỏi mệt

Bên cạnh đó, xu hướng thừa cân, béo phì, đặc biệt là việc tích trữ mỡ ở vòng hai của cả nam và nữ giới là hoàn toàn có thể xảy ra

Nguyên nhân chính là do ít vận động, thường xuyên hấp thụ các loại đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt cùng với việc ngồi sai tư thế khiến cho lượng mỡ tích lại ở vùng bụng nhiều hơn mức bình thường

Việc ngồi nhiều kết hợp với các hoạt động hấp thụ thức ăn gây sức ép lên dạ dày, khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn bị chậm lại, gây ra các tình trạng như: táo bón, đầy hơi…

Hoạt động ngồi lâu, ngồi nhiều giờ liên tục còn ảnh hưởng tới khả năng hấp thu khí oxy của phổi, do đó các chức năng của cơ quan này cũng bị hạn chế

Khi ngồi nhiều, phổi có ít không gian làm việc và mở rộng, xu hướng thường thấy đó là thở nông, chính vì thế mà lượng oxy đi vào cơ thể cũng ít hơn

Tình trạng kéo dài còn tác động không nhỏ tới hoạt động của các cơ quan nội tạng, giảm chức năng của não bộ

Ngoài ra, người ngồi nhiều trước màn hình máy tính còn có nguy cơ mắc một số bệnh khác như: trĩ, suy tĩnh mạch mạn tính

Do khi ngồi, máu lưu thông không ổn định, từ đó xuất hiện các triệu chứng như như: tê, ngứa chân, phù…

Máu khó lưu thông do những tác động của việc gập bụng, cơ thể gấp khúc, phần hông thắt chặt còn là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tim mạch

Cụ thể như: tắc nghẽn hệ thống tim mạch, tăng nguy cơ đông máu, khả năng bị sốc nhiệt và nhồi máu cơ tim cũng cao hơn so với những người bình thường

Bệnh dễ gặp tiếp theo đó là các bệnh về da do sự tác động từ nguồn sóng điện từ ở các thiết bị như: máy tính, điện thoại…

Từ đó, chức năng loại bỏ chất thải của các cơ quan trong cơ thể bị hạn chế. Lâu dần, hệ thống bài tiết trên da cũng bị ảnh hưởng

Da mất nước, xảy ra các tình trạng như: da khô ráp, đen sạm, nhăn nheo, xuất hiện mụn, cơ thể xuất hiện những mùi khó chịu





Thêm nữa, việc ngồi lâu trước máy tính và thiếu đi các hoạt động vận động, thể dục thể thao… còn khiến cho trạng thái tinh thần suy giảm





Hậu quả là việc luôn cảm thấy bất an, lo lắng trước mọi công việc, quyết định trong cuộc sống, hoặc nặng hơn là trầm cảm





Cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý do việc ngồi quá lâu trước máy tính đó là vận động, đi lại nhiều hơn, thay đổi tư thế khi ngồi và có sự cân bằng hợp lý giữa làm việc và nghỉ ngơi

