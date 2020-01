Chợ hoa Quảng An là một trong những điểm đến không thể bỏ qua của người dân Hà Nội mỗi dịp Tết Tấp nập người và xe ra vào chợ hoa Chợ hoa năm nay tấp nập khách mua tới tận những ngày cuối cùng trong năm Đào là loại hoa được bày bán nhiều nhất chợ Đào ở đây có đủ mọi loại, như: đào phai, đào rừng,... Ngoài ra, chợ hoa Quảng An còn vô vàn các loại hoa khác để bạn lựa chọn Nhiều nhất có lẽ là những bó thược dược rực rỡ Đã có thược dược thì chắc hẳn không thể thiếu hoa violet tím Hoa cúc cũng được ưu chuộng Cùng với đó là rất nhiều loại hoa rực rỡ khác Hoa phong lan tím khoe sắc Ngoài các loại hoa truyền thống, chợ hoa Quảng An năm nay còn có nhiều loại hoa có nguồn gốc từ nước ngoài Tuyết mai là loại hoa rất “hot” năm nay Hoa tulip nở rộ với đa dạng màu sắc Những gian hàng luôn tấp nập khách mua Nhiều gian hàng mở tới sát giờ chiều Giao thừa Người bán nhiệt tình tư vấn, gói hoa trả khách Không chỉ bán hoa bó, người bán còn khéo léo cắm những lẵng hoa Tết vô cùng đẹp mắt Mỗi người khách thường mua nhiều loại hoa khác nhau để kết hợp Khách mua hàng tỉ mỉ chọn hoa Ai cũng vui tươi trong không khí chợ hoa nhộn nhịp Khách mua phân vân chọn hoa Những bó hoa “lên xe” về nhà Những cây đào cuối cùng được chuyển đi Chợ hoa tấp nập người mua, từ người trẻ tới người già Nhiều người tới đây chỉ để thưởng hoa và tận hưởng không khí tết Chợ hoa Quảng An tấp nập người mua bán dịp Tết. Tuy nhiên, đây cũng vốn là chợ đầu mối về hoa lớn nhất nhì thủ đô - điểm đến của tiểu thương và du khách trong ngày thường

