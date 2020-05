Hãng tin ABC News đưa tin, "Vua sòng bài" Macao Stanley Ho đã qua đời ở tuổi 98 tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 26-5. Ông Ho là người đứng đầu đế chế sòng bài Châu Á, đồng thời cũng là người góp công rất lớn đưa Macao (Trung Quốc) trở thành kinh đô sòng bài của thế giới, vượt cả Las Vegas (Mỹ) Ông Stanley Ho tên thật là Hà Hồng Sân, sinh năm 1921 trong 1 gia đình danh giá ở Hồng Kông. Tuy nhiên, cuộc đại suy thoái kinh thập niên 30 cùng với sự kiện Nhật Bản tiếp quản Trung Quốc đã khiến gia đình ông Ho phá sản, bản thân ông Ho phải dừng công việc học hành tới Macao làm thuê cho công ty bán hàng xa xỉ, máy móc, gạo và nhiều loại nhu yếu phẩm Bước ngoặt cuộc đời ông đến vào năm 1942, sau khi ông kết hôn với người vợ đầu tiên Clementina Angela Leitao, con gái của gia đình thương gia giàu có người Tây Ban Nha. Đây chính là bước đệm giúp ông Stanley Ho đặt chân vào giới thượng lưu Macao Nhờ vậy, ông Ho đã bắt đầu kinh doanh và kiếm được số tiền lớn năm 24 tuổi. Sau đó, ông đã sử dụng số tiền trên mở 1 công ty xây dựng. Nhờ vậy, ông Ho đã kiếm lời lớn từ khoản đầu tư này sau khi chiến tranh kết thúc và ngành xây dựng "bùng nổ" ở Hồng Kông Tới thập niên 60, ông bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang ngành sòng bài. Thời điểm ấy, ông đã thành lập một nhóm nhà đầu tư và giành độc quyền điều hành các sòng bài tại Macao. Chiến lược của Ho đã được đề cao khi ông gợi ý sử dụng các sòng bài để phát triển, quảng bá ngành du lịch Macao Năm 1961, công ty của ông Ho thành lập được đặt tên là Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM). Việc kinh doanh của STDM tới thập niên 80 đã phát triển mạnh do thời điểm đó, người Trung Quốcc bắt đầu giàu lên và họ tìm tới các sòng bài của ông Ho như 1 hình thức giải trí của giới thượng lưu Ông Ho đã có nhiều chính sách và kế hoạch đặc biệt để phát triển ngành sòng bạc Macao. Trong đó, phải kể đến việc tạo ra các phòng VIP, dành cho những khách hàng đặc biệt giàu có, và sử dụng môi giới lôi kéo khách tới các phòng này Dù vậy, nhiều nguồn tin cũng cho rằng, các casino của ông Ho thu hút nhiều băng nhóm làm ăn phi pháp và được sử dụng làm nơi "rửa tiền" cho các tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, ông Ho đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này vào năm 2007 Năm 2002, ông Stanley Ho kết thúc sự độc quyền trong ngành sòng bài sau khi Bồ Đào Nha trao trả lại Macao cho Trung Quốc từ năm 1999. Nhiều công ty lớn trong ngành casino của Mỹ như Steve Wynn và Sheldon G. Adelson đã tới Macao mở các khu sòng bài hoành tráng, trị giá hàng tỷ USD với cả nhà hàng, sân khấu biểu diễn và khách sạn 5 sao Thời điểm ấy, nhiều người cho rằng đế chế của ông Stanley Ho trong ngành sòng bài sẽ sụp đổ. Song, ông Ho đã nhanh chóng biến thách thức thành đông lực để tân trang lại toàn bộ các sòng bài của mình, xây dựng các công trình kết hợp khách sạn 5 sao - sòng bài mới, đầu tư các thiết bị, dịch vụ xa xỉ Năm 2006, Macao vượt Las Vegas trở thành kinh đô sòng bài lớn nhất thế giới Chính những đóng góp của ông Ho đã giúp ngành sòng bài ở Macao phát triển mạnh mẽ. Mặc dù được biết đến là "Vua sòng bài", song ông Ho tiết lộ, ông chưa từng tham gia vào trò chơi may rủi này Ông Stanley đã quyết định nghỉ hưu vào năm 2018. Khi ấy, ông sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 6,4 tỷ USD Được biết, ông Ho có tới 17 người con (1 người đã mất do tai nạn) và 4 người vợ. Sau thông tin ông Ho qua đời, truyền thông Hồng Kông cũng đang chú ý tới vấn đề phân chia tài sản của ông

