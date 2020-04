Mới đây nhất là vụ việc học sinh lớp 6 ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tử vong do ăn phải loại nấm độc





Thông tin từ phía gia đình, Hạng Thị Phua (SN 2006), Hạng Thị Tang (SN 2008) và Giàng Thị Sư (SN 2014) cùng đi hái nấm rừng về nấu ăn. Sau khi ăn xong, ba cháu đều kêu đau đầu, buồn nôn, sau đó có các biểu hiện nặng hơn. Gia đình đã đưa các cả 3 đi khám, tuy nhiên, Hạng Thị Tang đã không qua khỏi. Hiện, hai người còn lại đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ





Nấm độc thường là các loại nấm hoang dại, mọc trong rừng. Thời điểm nấm sinh sôi, phát triển mạnh đó là vào mùa xuân và mùa hè





Trong đó, nấm tán trắng mọc chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam như: Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang… là một trong những loại nấm gây ngộ độc nặng, nguy cơ dẫn đến tử vong cao nhất





Lý do bởi trong loại nấm tán trắng này có chứa các amanitin (hay còn gọi là amotoxin) có độc tính cực mạnh, việc ăn một cây nấm cũng khiến con người rơi vào tình trạng nguy kịch





Nấm tán trắng có các đặc điểm chính như: có mũ nấm trắng, lớp ngoài của mũ nấm nhẵn bóng, đường kính khoảng từ 5 – 10 cm





Nấm có cuống màu trắng, có dạng màng ở phần gần sát mũ, phần thân dưới mập, có mùi thơm dịu nhẹ. Nấm tán trắng có thể mọc từng cây hoặc thành từng cụm lớn nhỏ



Loại nấm trắng hình tròn cũng gây nguy cơ tử vong cao cho con người khi không may ăn phải





Đây là loại nấm có hình dạng gần giống với nấm tán trắng, tuy nhiên, điểm khác biệt đó là loại nấm này có mùi khó chịu hơn





Mũ nấm có hình nón, với đường kính từ 4 – 10 cm, có màu trắng, nhẵn bóng, mọc đơn lẻ hoặc thành cụm





Tiếp đến là nấm đỏ, hay còn gọi với các tên khác nhau như: nấm vũ trụ, nấm ruồi… Đây là loại nấm có hình thức bắt mắt nhưng độc tính rất cao





Màu sắc ở mũ nấm thay đổi sau những trận mưa lớn, có thể là đỏ sậm, đỏ nhạt hoặc màu cam





Đường kính của mũ nấm dao động từ 10 – 15 cm, phần cuống có màu trắng, chân phình dạng củ





Nấm đỏ chứa độc tố mạnh như: muscimol, axit ibotenic, gây ra ảo giác, kích ứng và có những sự tác động lớn đến hệ thần kinh





Hay như loại nấm mũ đầu lâu mùa thu, có tên khoa học là Galerina marginata cũng được biết đến là một trong những “sát thủ” với lượng độc tố cao





Nấm có hình dạng giống với các loại nấm thông thường, mọc chủ yếu ở trên thân của các cây đã chết





Phần mũ nấm có màu nâu đậm, phần cuống to, có màu nâu nhạt và màu trắng





Nấm mũ đầu lâu chứa chất độc amatoxin, gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan





Một loại nấm khác mang tên Podostroma Cornu-damae cũng không thể bỏ qua trong danh sách những loài nấm độc





Nấm có hình dáng giống với bàn tay người, có màu sắc bắt mắt với các sắc đỏ hoặc cam ở bề mặt





Nấm chứa hợp chất trichothecene mycotoxin, ảnh hưởng tới gan, thận, não của con người khi vô tình ăn phải





