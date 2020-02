Virus corona mới (2019-nCoV) được tìm thấy lần đầu ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) thuộc họ với virus corona đã gây ra hai đại dịch khiến toàn cầu phải khiếp sợ là SARS giai đoạn 2002-2003 và MERS-CoV năm 2012 Virus corona ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây truyền từ người sang người. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay các cử chỉ thân mật như bắt tay, ôm, hôn đều có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm Virus cũng có thể lây lan do vô tình chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt mà không rửa tay sạch sẽ trước đó. Hoặc, những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh Để chủ động phòng chống bệnh dịch viêm phổi do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra, Bộ Y tế đưa ra nhiều khuyến cáo, trong đó đặc biệt nâng cao tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên và đúng cách Do đó trong thời gian gần đây, bên cạnh khẩu trang y tế, thực phẩm chức năng tăng sức đề kháng cho người già, trẻ nhỏ thì dung dịch nước rửa tay sát khuẩn cũng được người dân ráo riết tìm mua

Đặc biệt, trong ngày 4-2-2020, Việt Nam đã ghi nhận trường hợp thứ 10 dương tính với virus corana chủng mới (nCoV) khiến "cuộc săn lùng" sản phẩm này càng "nóng" hơn bao giờ hết Nhiều nơi, nước rửa tay "bất ngờ" đội giá phi mã nhưng do tâm lý bất an trước dịch bệnh mà nhiều người vẫn "cắn răng" chi ra khoản tiền không nhỏ để mua Tuy nhiên, nếu không mua được dung dịch nước rửa tay đóng chai vì khan hiếm hoặc quá đắt đỏ, người dân vẫn có nhiều cách khác đơn giản, tiết kiệm mà hữu hiệu trong việc khử trùng, sát khuẩn để phòng tránh dịch bệnh Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch là cách đơn giản mà hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh tật được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận. Bởi trong xà phòng có những chất diệt khuẩn đã được những chuyên gia y tế kiểm chứng về chất lượng nên có thể loại bỏ được 99,99% vi khuẩn Đặc biệt việc rửa tay đúng cách cũng là một nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả phòng ngừa virus corona

Thời điểm rửa tay bằng xà phòng và nước trong ngày: Trước khi chế biến thức ăn; Trước khi ăn; Sau khi ra ngoài đường; Sau khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh; Sau khi ho, hắt hơi, sổ mũi; Sau khi đi vệ sinh Trường hợp khi bạn ở ngoài, không có xà phòng và nước sạch để rửa tay đúng chuẩn thì nước rửa tay khô là lựa chọn tốt nhất vì tính nhanh, gọn. Tuy nhiên nếu thị trường hết nước rửa tay, bạn có thể dùng cồn 70-90 độ pha loãng để thay thế Trong cồn 70-90 độ có chứa 90% ethanol giúp diệt vi khuẩn, virus cũng như các loại nấm mốc. Trong đó, virus corona cũng không hề ngoại lệ. Ngoài ra, nó còn có thể dùng để lau chùi các đồ vật bạn hay tiếp xúc để phòng ngừa và diệt virus corona Tuy nhiên, cồn là dung dịch có thể đốt cháy nên sau khi vừa dùng cồn sát khuẩn tay xong không nên làm những việc tiếp xúc với lửa ngay như đun nấu bếp gas, dùng bật lửa... Không dùng bàn tay sát khuẩn bằng cồn đưa lên dụi mắt, cho vào mũi, miệng... Lưu ý, cồn để dùng sát khuẩn ngoài da. Nếu tay có vết bẩn thì vẫn nên rửa tay bằng nước sạch hoặc xà phòng rồi mới sát khuẩn bằng cồn. Sau khi sát khuẩn xong cần để tay khô tự nhiên, không lau rửa tùy tiện Ngoài ra, việc lạm dụng cồn và sử dụng thường xuyên có thể gây khô da và thậm chí là phồng rộp, nên đây là cách thay thế "bất khả kháng" nếu bạn muốn vô trùng đôi tay







