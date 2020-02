Trước tình hình diễn biến phức tạp của chủng virus Corona, nhiều trường học đã học sinh nghỉ học hoặc yêu cầu học sinh phải đeo khẩu trang khi tới trường. (Nguồn: Thanh Niên) Giáo viên và học sinh đều hưởng ứng để chống dịch bệnh Giáo viên và học sinh đeo khẩu trang trong lúc học tập và giảng dạy Trong những ngày này, cả người bán và người mua tại các siêu thị, trung tâm thương mại đều đeo khẩu trang kín mít để phòng lây nhiễm virus corona. (Nguồn: Vietnamnet) Cùng với nhiều điểm công cộng khác, siêu thị luôn là nơi tập trung rất đông người Cùng với khẩu trang, nhiều mặt hàng thực phẩm cũng “cháy hàng” bởi tâm lý tích trữ của nhiều người Mọi người đeo khẩu trang chọn đồ tại quầy quả Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều đeo khẩu trang Cả người bán và người mua đều không thể thiếu chiếc khẩu trang Tại nhiều công ty, nhân viên đều chọn đeo khẩu trang khi làm việc để phòng chống dịch bệnh (Nguồn: Lao động) Trên những bến chờ xe buýt, người dân cũng đeo khẩu trang kín mít Người dân dùng khẩu trang khi tham gia giao thông, vừa tránh bụi vừa tránh dịch bệnh. Dân văn phòng “đổ xô” đeo khẩu trang phòng virus corona Hướng dẫn viên du lịch thận trọng đeo khẩu trang khi dẫn khách tham quan thành phố Người dân đeo khẩu trang kín mít đi mua sách Nhân viên môi trường dùng khẩu trang để phòng virus Corona Những người làm tài xế ô tô công nghệ cũng thường đeo khẩu trang khi chở khách Một vị khách đeo khẩu trang kín mít uống cà phê, trò chuyện cùng bạn Tinh thần chống dịch bệnh cũng được nhiều du khách nước ngoài đề cao Nhiều cơ quan hành chính khuyến cáo cán bộ nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc Cảnh tượng người người đeo khẩu trang khi ra đường hiện nay khiến nhiều người liên tưởng tới hiện trạng vài tháng trước, khi nạn bụi mịn “hoành hành” tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. (Nguồn: Hanoimoi) Nỗi lo về bụi mịn chưa qua đi thì dịch corona đã “ập tới” Thời điểm những tháng cuối năm 2019, để bảo đảm sức khỏe, mỗi khi ra đường người dân thường bịt khẩu trang để chống bụi mịn… Bởi vậy, mặt hàng khẩu trang được bán tại các hiệu thuốc trong thời gian này rất đắt hàng Điều này lại lập lại khi dịch corona xảy ra. Khẩu trang trở thành mặt hàng “hot” nhất trên thị trường (Nguồn: Zing) Chiều 3-2, hàng trăm người dân xếp hàng dài tại một cửa hàng bán vật dụng y tế trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TP.HCM) chờ mua khẩu trang Mỗi người chỉ mua được 3 hộp với giá 105.000 đồng Tình trạng chen lấn, xô đẩy đã diễn ra đã khiến cho khu vực này trở nên lộn xộn Tính đến ngày 4-2, Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý và công khai thêm danh sách 25 cửa hàng kinh doanh vật tư, thiết bị y tế bán giá khẩu trang, dung dịch sát trùng cao gấp nhiều lần để trục lợi Công an Hà Nội cũng lưu ý người dân khi phát hiện các cơ sở lợi dụng dịch bệnh để tăng giá cần thông báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý

