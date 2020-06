Mới đây, nước trong hồ Lonar thuộc quận Buldhana, Maharashtra, Ấn Độ đã bất ngờ thay đổi từ màu xanh chuyển sang màu hồng chỉ sau một đêm

Sự thay đổi đột ngột này đã khiến không ít người ngạc nhiên và đặt câu hỏi về nguyên nhân đằng sau sự chuyển đổi của hồ nước lớn này

Hồ Lonar được hình thành từ 50.000 năm trước, có đường kính khoảng 1,2 km, vùng nước sâu đạt 150 m

Theo những dự đoán ban đầu được đưa ra, độ mặn, cùng sự sinh sôi của các loài tảo trong hồ đã khiến cho hồ nước thay đổi màu sắc

Hiện, giới chức địa phương cùng các nhà khoa học đang tiến hành thu thập mẫu nước tại hồ để xác định nguyên nhân thực sự đằng sau

Hồ nước tiếp theo có đặc điểm thay đổi màu sắc liên tục, được biết đến là địa điểm du lịch nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào

Đó là hồ Xanh, nằm ở phía đông nam thị trấn Biei, thuộc đảo Hokkaido, Nhật Bản

Tên gọi của hồ được đặt dựa vào chính đặc điểm vốn có của nó, đó là do màu xanh ngọc đặc trưng của nước trong hồ

Màu xanh do lượng lớn nhôm hydroxit tích trữ ở dưới đáy hồ, và đến mùa đông, mặt hồ phẳng lặng, màu nước có phần ngả sang màu xanh lá

Sự thay đổi vị trí quan sát, góc nhìn cũng khiến cho màu nước trong hồ tưởng chừng như biến đổi không ngừng

Còn tại vườn quốc gia đảo Flores, Indonesia, người ta cũng không khỏi ngạc nhiên bởi sự "biến hóa" kỳ diệu của ba hồ nước trên đỉnh ngọn núi lửa Kelimutu

Ba hồ nước có tên gọi lần lượt là Tiwi Ata Mbupu, Tiwu Nưa Muri Kooh Tai và Tiwu Ata Polo, cùng một địa điểm nhưng lại có màu sắc hoàn toàn khác nhau

Điều đặc biệt, ba hồ nước liên tục thay đổi màu, từ màu đỏ, màu nâu sang màu xanh ngọc và xanh lục

Sự biến đổi kỳ ảo của ba hồ nước kết hợp với không gian mờ ảo, bao phủ bởi màn sương dày xung quanh đã khiến cho người dân địa phương tin rằng có những ý nghĩa đặc biệt về ba hồ nước

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, sự thay đổi màu sắc này là do ảnh hưởng của các loài sinh vật sống trong hồ, hay các phản ứng hóa học từ trữ lượng khoáng sản tích trữ

Hồ nước cầu vồng Morning Glory thuộc vườn quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ cũng được biết đến là một trong những hồ nước kỳ ảo

Hồ Morning Glory rộng khoảng 190 m2, sâu khoảng 7 m, là hồ nước nóng đặc biệt trên thế giới khi hội tụ nhiều màu sắc

Trước đó, hồ nước có màu xanh lam đặc trưng, tuy nhiên nước đã thay đổi dần và trở nên đa sắc màu. Xuất phát từ phản ứng hóa học của lượng đồng xu tích trữ, do du khách ném xuống để cầu may và sự sinh sôi, phát triển của các loại sinh vật

Lòng hồ nước có nhiều lớp màu sắc như: xanh, vàng, da cam…



Chính sự độc đáo này đã khiến cho hồ Morning Glory thu hút rất đông lượng khách tham quan mỗi năm

