Trong công cuộc "giải cứu nông sản Việt" do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, "vua bánh mì" Kao Siêu Lực (hiện là chủ thương hiệu bánh kẹo Á Châu - ABC và cũng là Chủ tịch Hiệp hội Bánh mì quốc tế khu vực Đông Nam Á) đã cho ra mắt sản phẩm "Bánh mì thanh long" - món ăn khiến dân tình phát "sốt" mấy ngày qua Công thức làm bánh mì thanh long cũng được chia sẻ công khai trên Fanpage của cửa hàng bánh. Theo ông Kao Siêu Lực, sau khi trộn đều tất cả các nguyên liệu trên bằng máy trộn bột, cần ủ bột bánh trong vòng 3 tiếng đồng hồ, nướng ở nhiệt độ 170-180 độ C trong vòng 20 phút, đối với trọng lượng bánh 120gr/bánh. Chia theo tỉ lệ nếu làm bạn muốn thử sức với số lượng bánh ít hơn (Ảnh: ABC Bakery)

Bánh mì thanh long khi ra lò có hương vị độc đáo, vị chua nhẹ, hạt thanh long lẫn vào giòn và ngậy như hạt mè đen, đặc biệt bánh mì có màu sắc rất bắt mắt. Dù bánh đã nguội, hâm nóng lại bằng lò vi sóng thì vẫn giữ được hương vị thơm ngon và độ giòn như ban đầu Ngoài ra, còn có vô vàn cách để bạn biến tấu trái cây thành những món ngon lạ miệng khiến ai cũng mê mẩn. Ví như nếu là người hảo ngọt thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua công thức trái cây nhúng chocolate Trái cây chỉ cần rửa sạch để ráo, nhúng vào chocolate đã được đun chảy (tùy theo sở thích từng người mà bạn có thể lăn trái cây đã nhúng chocolate qua cốm, kẹo dẻo...), sau đó để trong ngăn đá tủ lạnh từ 10-20 phút. Vị chocolate đắng nhẹ quyện với vị ngọt mát của trái cây chắc chắn sẽ khiến bạn "mê như điếu đổ" Bên cạnh đó, bạn có thể thử việc nhúng trái cây với sữa chua hoặc nước đường đun nóng rồi để vào ngăn đông lạnh, bạn sẽ nhanh chóng có một món ăn vặt có hương vị vô cùng hấp dẫn Bạn có thể làm món kem trái cây thơm ngon rất đơn giản tại nhà bằng cách xay nhuyễn các loại trái cây thành sinh tố, sau đó cho vào khuôn làm kem rồi đưa vào ngăn đông lạnh khoảng 5 tiếng. Đây sẽ là món ăn giải nhiệt thích hợp cho những ngày hè nóng bức Nếu thích thưởng thức trái cây tươi, bạn có thể cho thêm những miếng trái cây vào khuôn kem, món kem của bạn sẽ trông bắt mắt và ngon miệng hơn

Từ lâu, sữa chua được biết đến là món ăn bổ dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch, có công dụng thần kỳ trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Trong khi trái cây lại là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ... dồi dào đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể . Việc kết hợp trái cây với sữa chua sẽ trở thành món ngon bổ dưỡng cho sức khỏe khó có thể từ chối được

Sữa chua là loại thực phẩm "dễ tính", có thể kết hợp với hầu hết các loại trái cây. Bạn chỉ cần gọt vỏ, cắt nhỏ trái cây và trộn đều, như vậy bạn đã có ngay một món ăn không chỉ có hương vị hấp dẫn mà có công dụng "thần kỳ" cho sức khỏe và làm đẹp Thạch rau câu trái cây là món ngon không còn xa lạ với mọi nhà, đặc biệt là vào những ngày nóng bức thì đây còn là món ăn được cả trẻ nhỏ và người lớn ưa thích

Thạch rau câu trái cây có hương vị vô cùng dễ gây "nghiện", vị ngọt thanh, tươi mát của trái cây, độ dai và lạnh của rau câu khi kết hợp lại chắc chắn sẽ "đánh đổ" nhiều tín đồ ăn vặt

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân thì đừng nên bỏ qua món salad trái cây bổ dưỡng cho sức khỏe, đặc biệt ăn lại không bao giờ ngán Cách làm món ăn lại cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần cắt nhỏ trái cây cùng với loại rau bạn yêu thích và trộn đều với sốt mayonnaise. Salad trái cây có đặc tính tươi mát, dễ ăn, dễ làm nên rất thích hợp nếu bạn thưởng thức nó vào mùa hè

Liệu bạn đã bao giờ nghe đến gỏi cuốn trái cây? Đây là món ăn "giải ngấy" tuyệt vời vì chỉ có bánh đa nem cuốn với trái cây thái nhỏ, rồi dùng kèm với nước chấm. Do không có dầu mỡ nên món ăn không gây cảm giác ngán, ngược lại còn tăng độ thèm ăn và cảm giác ăn ngon miệng cho người dùng Ngoài ra, gỏi cuốn trái cây còn cung cấp nhiều vitamin để tăng sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời hương vị thanh mát của trái cây tươi tạo nên độ lạ miệng khiến bạn chỉ muốn ăn mãi không thôi

Những chiếc bánh pizza giàu đạm, giàu chất béo bởi thịt, phô mai luôn "hành hạ" ý chí giảm cân, giữ dáng của nhiều chị em phụ nữ. Vậy làm cách nào để vừa ăn thỏa thích món ăn vặt "thời thượng" trên mà không cần lo ngại việc tăng cân?

Câu trả lời chính là pizza trái cây. Chỉ cần cắt nhỏ và rắc trái cây yêu thích của mình lên trên đế pizza, phủ một lớp mỏng mật ong hay phô mai, vậy là bạn đã cho ra đời chiếc bánh pizza nhiều màu sắc, có hương vị dễ ngây "nghiện", đặc biệt lại còn ăn nhiều không lo béo

Nếu là tín đồ của sushi vậy bạn đừng nên bỏ qua công thức kết hợp món ăn này với trái cây. Món sushi yêu thích sẽ thêm phần đặc biệt khi được đặt một số lát cam, quýt, mâm xôi, kiwi... lên trên

Kiểu sushi kết hợp với trái cây dễ làm, dễ ăn, thích hợp cho những buổi dã ngoại ăn nhẹ hoặc tiệc nhỏ đãi bạn bè

Nếu bạn vừa là tín đồ của trái cây, vừa là tín đồ của đồ ăn chiên rán vậy đừng nên bỏ qua món chả giò trái cây - đây là món ngon lạ miệng với hương vị thanh mát của trái cây kết hợp với vỏ bánh giòn rụm khiến ai cũng mê mẩn

Bạn chỉ cần cắt nhỏ trái cây, trộn đều với sốt mayonnaise (có thể thêm kèm phô mai tùy theo sở thích của mỗi người) rồi dùng bánh tráng bò bía để cuốn hỗn hợp trái cây vừa trộn thành từng cuốn chả giò như bình thường, sau đó bạn chiên qua dầu rồi để nguội là có thể thưởng thức. Dùng kèm với tương ớt hoặc sốt mayonnaise đều không làm giảm đi hương vị của món ăn

