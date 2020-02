Mới đây, anh Zang - người dân Vũ Hán (Trung Quốc) đã đăng tải một video lên mạng xã hội ghi lại cảnh các thành viên trong gia đình mặc đồ ngủ đầy màu sắc, vui vẻ cùng nhau nhảy điệu "square dancing". Theo anh, cách giải khuây đơn giản nhất trong "mùa" dịch Covid-19 (Tên gọi chính thức của virus corona) đó là cùng gia đình nhảy múa, cách này không chỉ giúp tâm trạng tốt lên mà còn giúp tình cảm gia đình gắn bó hơn Không chỉ riêng gia đình anh Zang, một số gia đình khác ở Trung Quốc cũng "tự chế" ra cách giải khuây để "giết" thời gian trong "mùa" dịch. Ví như có nhà đã tận dụng bàn ăn, phòng bếp... để chơi bóng bàn. Cách này giúp cơ thể được vận động khi họ không thể ra ngoài Có người còn lấy tất cả vật dụng gia đình từ chổi, thùng, xô nước, chai, lọ... ra chơi ném vòng Còn với những người có sở thích câu cá, việc không thể ra ngoài cũng không khiến niềm đam mê của họ giảm đi. Nhiều người đã tận dụng bồn tắm, chậu nước để... thả cá vào câu cho đỡ nhớ nghề Chắc chắn trong "mùa" dịch Covid-19, nhiều người đã phát hiện ra bản thân có rất nhiều tài năng. Khi mà chỉ là hạt dưa, hạt bí và keo dán cũng có thể tạo hình được chú chuột Mickey Nhiều người cũng sáng tạo cho mình một bộ sưu tập thú với hình thù ngộ nghĩnh được làm bằng quả quýt và vỏ hướng dương Qua "mùa" dịch, nhiều người cũng phát hiện ra căn nhà của mình cũng là một địa điểm du lịch tuyệt vời với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, như: Ăn uống, shopping, vui chơi giải trí... Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội Trung với nội dung du lịch tại gia trong "thời" dịch khiến cộng đồng mạng phải "cười ngất" vì độ bá đạo Tại Hồ Bắc (Trung Quốc), dù có khuyến cáo hạn chế tụ tập nhưng những người hàng xóm nơi đây vẫn có thể tổ chức tiếc tùng mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe. Đó là, mỗi nhà bày một món ăn trên ban công và nhà nào ăn nhà nấy nhưng cùng lúc cho đông vui Thậm chí, chỉ qua một hàng rào giữa hai nhà, người ta cũng có thể tổ chức các giải đấu thể thao như bóng chuyền, cầu lông... để tăng "tình làng nghĩa xóm" trong "thời" dịch Các bệnh viện cabin di động ở Vũ Hán - nơi cách ly và chữa trị cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở mức độ nhẹ, các nhân viên y tế và người bệnh có rất nhiều cách giải khuây để tìm niềm vui cho bản thân và lan tỏa sự tích cực cho người xung quanh Thông thường, những bệnh nhân nữ sẽ tụ tập để nhảy aerobic (hay còn gọi là "điệu nhảy quảng trường"). Hoạt động này vừa giúp đỡ nhàm chán, vừa nâng cao sức khỏe, tinh thần giữa "mùa" dịch

Những bệnh nhân nam sẽ tập Thái Cực quyền để nâng cao sức khỏe và thanh tịnh tâm hồn. Theo các y bác sĩ ở đây, việc tập aerobic, tập dưỡng sinh... và kết hợp điều trị y tế sẽ giúp mọi người hồi phục nhanh hơn Việc đọc sách cũng được các y bác sĩ khuyến khích trong quá trình điều trị bệnh. Vì thế ngoài các vận dụng cá nhân, một số bệnh nhân khi đến cách ly đã đem theo sách để đọc Trong ngày 5-2, khi báo chí đưa tin về bệnh viện dã chiến được dựng trong Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán (Trung Quốc) khai trương và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19, cư dân mạng đã vô cùng ấn tượng với hình ảnh người đàn ông bịt khẩu trang đang chăm chú đọc sách

Nói với Chutian Metropolis Daily, anh chàng giới thiệu mình họ Phó (SN 1981, quê tại thành phố Hiếu Cảm, Hồ Bắc), hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐH bang Florida (Mỹ). Trong lần về thăm nhà đã không may nhiễm bệnh từ bố. Tuy nhiên, anh tin rằng chỉ cần hợp tác tốt với bác sĩ để điều trị thì sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nhiều người đã vô cùng thán phục sự bình thản của anh và gửi lời chúc: "Mong rằng, sách chưa đọc hết thì bạn đã hồi phục rồi" Ngoài đọc sách, nhiều bệnh nhân đã giải khuây bằng việc chơi rubix, sử dụng điện thoại... để giải tỏa căng thẳng trong "mùa" dịch. Mỗi người đều cố gắng để tâm trạng bản thân tốt nhất, cùng nhau lạc quan chống lại dịch bệnh Còn tại "mùa" dịch ở Việt Nam, nhiều trường đã cho học sinh các cấp nghỉ học. Thời gian nghỉ kéo dài khiến nhiều phụ huynh đau đầu nghĩ cách trông con. Mới đây, bài đăng của chị A.M đã chia sẻ bí kíp trông con là trộn đậu để nhặt như trong Tấm Cám. Theo chị, phương pháp này giúp các bé bớt nghịch điện thoại hay xem ti vi đồng thời rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại Bất ngờ là, các bé khi tham gia "thử thách" trên lại vô cùng hào hứng và "chiêu độc" này cũng được các bậc phụ huynh khác đua nhau chia sẻ, áp dụng

