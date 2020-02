Trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona, người dân đã tạo cho bản thân thói quen cập nhật tin tức chính thống trên các phương tiện truyền thông để sẵn sàng chủ động phòng tránh bệnh Ý thức tự bảo vệ sức khỏe của người dân được nâng cao rõ rệt trong "cơn bão" corona. Ví như trước đây rất ít người giữ cho mình thói quen rửa tay khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc rửa tay nhiều lần trong ngày... Thì trong "mùa" dịch corona hiện nay, mọi người đều bắt đầu nhận thức được việc rửa tay thường xuyên, đúng cách là cần thiết để bảo vệ sức khoẻ. Đó là lý do vì sao nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng... lại là một trong những "mặt hàng" bị lùng mua nhiều nhất Trước sự nghiêm trọng của virus corona, người dân cũng ráo riết tìm mua các loại khẩu trang để sử dụng nhằm hạn chế lây lan virus cho mình và bảo vệ những người xung quanh Bởi thế, hình ảnh quen thuộc hiện nay là ai ai cũng đeo khẩu trang ở bất cứ nơi đâu, từ nơi làm việc đến ở ngoài đường, trên phố, trong các trung tâm mua sắm, quán ăn, quán cà phê... Khẩu trang đã trở thành "vật bất ly thân" của người dân trong "thời" dịch Nhiều người cũng đeo khẩu trang ngay cả khi tập thể dục buổi sáng. Việc tập thể dục vào sớm tinh mơ vốn là nếp sống của nhiều người (đặc biệt là những người dân ở thành phố lớn) để rèn luyện sức khỏe và tận hưởng bầu không khí trong lành (Ảnh: Tiền phong) Việc đeo khẩu trang có thể gây ảnh hưởng đến nhịp thở khi tham gia những môn vận động mạnh hoặc gây khó khăn với những người có bệnh lý nền về hô hấp. Tuy nhiên để phòng ngừa virus corona cũng như tăng sức đề kháng cho cơ thế, nhiều người dân buộc phải cố gắng thích nghi với việc đeo khẩu trang khi tập thể thao Bên cạnh đó, dịch bệnh lại bùng phát đúng vào dịp đầu năm, đây là khoảng thời gian người dân Việt đổ về các đền chùa để dâng hương, cầu mong năm mới an lành... Tuy nhiên, người dân cũng đành hạn chế việc sinh hoạt tín ngưỡng đó, không tụ tập đông người để phòng tránh bệnh dịch Sự đông đúc vốn có tại các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại... biến mất, thay vào đó là sự thưa thớt người qua lại. Điều này tránh được tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn Với người Việt, "tháng Giêng là tháng ăn chơi" với những cuộc vui ăn uống, nhậu nhẹt. Tuy nhiên, từ những tháng đầu năm 2020, Nghị định 100/2019 của Chính phủ về thực hiện luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được áp dụng và "bão" virus corona khiến những cuộc vui say sưa cũng trở nên hạn chế Vào giờ tan tầm, ở một số nhà hàng, quán nhậu, quán vỉa hè... rơi vào cảnh ế ẩm vì lượng khách giảm chỉ còn 1/10 so với trước. Nhờ vậy, tỷ lệ tai nạn giao thông do uống rượu bia giảm mạnh trong những tháng đầu năm 2020

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch virus corona, nhiều tỉnh thành trên cả nươc đã cho học sinh các cấp nghỉ học thêm 1 tuần (từ ngày 3 đến 9-2), nhiều nơi kéo dài đến 16-2 Kỳ nghỉ Tết dài "bất tận" khiến nếp sinh hoạt của nhiều gia đình bị xáo trộn. Nhiều bậc phụ huynh phải thay nhau nghỉ làm để về trông con, nhiều người không xin nghỉ được thì phải gấp rút tìm nơi, tìm người trông coi Việc đưa con về quê cho ông bà cũng không khả thì vì thời gian nghỉ học của các con không cố định, phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của dịch bệnh. Vì thế, trong "mùa" dịch corona, nhiều phụ huynh khốn đốn khi chạy đôn chạy đáo giữa 3 nơi: Nhà - nơi trông trẻ - chỗ làm Để hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, Ban lãnh đạo một số công ty cũng ra quyết định tạo điều kiện cho các nhân viên không sắp xếp được người trông con được làm việc online ở nhà trong khoảng thời gian học sinh các cấp được nghỉ phòng tránh dịch Điều này đã giúp nhiều phụ huynh giải quyết được khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, làm việc ở nhà chắc chắn không hiệu quả bằng trên công ty. Vì bên cạnh thời gian làm việc, phụ huynh phải chia đều ra để chăm sóc, quản lý việc học và vui chơi tại nhà của các con Bên cạnh đó, bậc phụ huynh cũng phải đau đầu vì bài toán chi tiêu hợp lý cho gia đình trong "mùa" dịch viêm phổi Vũ Hán Tuy nhiên, bù lại thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời để vun đắp tình cảm gia đình: Các thành viên có nhiều thời gian bên nhau hơn để vui chơi, tâm sự, từ đó cha mẹ cũng như con cái có thể hiểu thêm về nhau hơn

