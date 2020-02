Đầu tiên là món tôm hùm sốt phô mai, một trong những món ăn thuộc hạng sang





Nguyên liệu làm món này bao gồm: tôm hùm, phô mai, bơ, trứng, mù tạt, hành, tỏi, gia vị, và một số loại rau sạch đi kèm như: xà lách, cà rốt, ngô ngọt, …





Bước đầu tiên là làm sốt phô mai. Bạn phi hành, tỏi, bơ sau đó cho thêm phô mai vào đun. Bỏ thêm lòng đỏ trứng gà và các loại lá gia vị khô vào sau đó khuấy đều đến khi sốt dẻo, ở dạng sệt





Đối với phần chính là tôm hùm, bạn làm sạch, sau đó đem hấp đến khi tôm chín tới. Bày các loại rau củ quả đã chuẩn bị sẵn lên đĩa, đặt nguyên con tôm hùm lên. Cắt dọc phía trên vỏ tôm để hở phần thịt nhằm tạo sự hấp dẫn. Bước cuối cùng là rưới sốt phô mai lên trên





Món ngon tiếp theo được chế biến từ nguyên liệu chính là những con tôm hùm mà bạn không nên bỏ qua đó là tôm hùm sốt bơ tỏi





Sau khi chuẩn bị tôm hùm to, tươi ngon thì bạn làm sạch, khứa phần thân cho tôm ngấm đều muối và gừng sả, tiếp đó là đem hấp cách thủy





Về phần nước sốt cho món ăn này, bạn chuẩn bị các loại gia vị như: muối, đường, hạt nêm, hạt tiêu, bột ớt, tương ớt. Pha nước dừa, nước cốt chanh cùng các loại gia vị trên, sau đó đổ vào hỗn hợp hành tỏi phi





Đảo qua hỗn hợp nước sốt và tắt bếp. Lưu ý, bạn có thể chắt thêm một chút nước hấp tôm và thêm nước dừa vào để nước sốt thêm đậm đà. Rưới phần nước sốt lên tôm hùm hấp và thưởng thức





Món tôm hùm bỏ lò nướng phô mai là món ăn đơn giản, dễ thực hiện nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, ngon bổ





Những con tôm hùm mua về sẽ được làm sạch phần vỏ, giữ lại phần thịt. Sau đó cho tôm vào một khay lớn và bọc giấy bạc. Thêm một chút hạt nêm và rắc phô mai lên trên. Bước cuối cùng là bỏ tôm vào lò nướng. Với món ăn này, người dùng có thể kết hợp với bánh mì để tạo sự ngon miệng và lôi cuốn





Hay như món cháo tôm hùm béo ngậy cũng sẽ khiến nhiều người khó cầm lòng được. Để thực hiện thành công món ăn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: tôm hùm, hành lá, hành tím, tía tô, các loại gia vị như: nước nắm, nước tương, muối, hạt nêm, tiêu, dầu mè





Tôm rửa sạch, sử dụng bàn chải chà lớp vỏ ngoài. Hành lá, tía tô cắt nhỏ. Hành tím lột vỏ và băm nhuyễn





Luộc tôm trong khoảng 15 – 20 phút, sau đó vớt ra, để nguội và tách thịt tôm hùm. Phi hành tím, và cho thịt tôm vào, nêm nếm các loại gia vị vừa ăn. Bước kế tiếp là nấu cháo, bạn cho gạo cùng nước luộc tôm vào nồi, đun khoảng 2 tiếng đến khi hạt gạo nở đều. Cho tôm vào và quấy đều cháo đến khi sánh lại rồi tắt bếp





Một món ăn ngon bổ từ tôm hùm khác đó là tôm hùm sốt me. Nguyên liệu làm món ăn đơn giản, gồm: tôm hùm, hành tím, tỏi, me, bơ, cà chua và các loại gia vị





Sau khi luộc tôm hùm cùng với gừng, hành tây, bạn vớt ra rổ cho ráo nước, bỏ thêm đá vào để thịt tôm săn lại. Bỏ phần đầu, đuôi và dùng dao dọc một đường sâu ở phần thân tôm. Ướp tôm với hạt nêm và ngũ vị hương





Ngâm me trong nước nóng, sau đó khuấy đều và lọc lấy nước. Thêm các loại gia vị như: đường, bột nêm, muối vào nước me, đồng thời đổ bột năng vào và khuấy đều





Phi hành, tỏi sau đó cho tôm vào đảo sơ qua. Từ từ đổ nước me vào. Bạn có thể thêm một chút ớt bột để món ăn ngon hơn. Cuối cùng là đảo đều đến khi sốt me bám lên thân tôm là có thể tắt bếp và thưởng thức





Đầu tiên là món tôm hùm sốt phô mai, một trong những món ăn thuộc hạng sang





Nguyên liệu làm món này bao gồm: tôm hùm, phô mai, bơ, trứng, mù tạt, hành, tỏi, gia vị, và một số loại rau sạch đi kèm như: xà lách, cà rốt, ngô ngọt, …





Bước đầu tiên là làm sốt phô mai. Bạn phi hành, tỏi, bơ sau đó cho thêm phô mai vào đun. Bỏ thêm lòng đỏ trứng gà và các loại lá gia vị khô vào sau đó khuấy đều đến khi sốt dẻo, ở dạng sệt





Đối với phần chính là tôm hùm, bạn làm sạch, sau đó đem hấp đến khi tôm chín tới. Bày các loại rau củ quả đã chuẩn bị sẵn lên đĩa, đặt nguyên con tôm hùm lên. Cắt dọc phía trên vỏ tôm để hở phần thịt nhằm tạo sự hấp dẫn. Bước cuối cùng là rưới sốt phô mai lên trên





Món ngon tiếp theo được chế biến từ nguyên liệu chính là những con tôm hùm mà bạn không nên bỏ qua đó là tôm hùm sốt bơ tỏi





Sau khi chuẩn bị tôm hùm to, tươi ngon thì bạn làm sạch, khứa phần thân cho tôm ngấm đều muối và gừng sả, tiếp đó là đem hấp cách thủy





Về phần nước sốt cho món ăn này, bạn chuẩn bị các loại gia vị như: muối, đường, hạt nêm, hạt tiêu, bột ớt, tương ớt. Pha nước dừa, nước cốt chanh cùng các loại gia vị trên, sau đó đổ vào hỗn hợp hành tỏi phi





Đảo qua hỗn hợp nước sốt và tắt bếp. Lưu ý, bạn có thể chắt thêm một chút nước hấp tôm và thêm nước dừa vào để nước sốt thêm đậm đà. Rưới phần nước sốt lên tôm hùm hấp và thưởng thức





Món tôm hùm bỏ lò nướng phô mai là món ăn đơn giản, dễ thực hiện nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, ngon bổ





Những con tôm hùm mua về sẽ được làm sạch phần vỏ, giữ lại phần thịt. Sau đó cho tôm vào một khay lớn và bọc giấy bạc. Thêm một chút hạt nêm và rắc phô mai lên trên. Bước cuối cùng là bỏ tôm vào lò nướng. Với món ăn này, người dùng có thể kết hợp với bánh mì để tạo sự ngon miệng và lôi cuốn





Hay như món cháo tôm hùm béo ngậy cũng sẽ khiến nhiều người khó cầm lòng được. Để thực hiện thành công món ăn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: tôm hùm, hành lá, hành tím, tía tô, các loại gia vị như: nước nắm, nước tương, muối, hạt nêm, tiêu, dầu mè





Tôm rửa sạch, sử dụng bàn chải chà lớp vỏ ngoài. Hành lá, tía tô cắt nhỏ. Hành tím lột vỏ và băm nhuyễn





Luộc tôm trong khoảng 15 – 20 phút, sau đó vớt ra, để nguội và tách thịt tôm hùm. Phi hành tím, và cho thịt tôm vào, nêm nếm các loại gia vị vừa ăn. Bước kế tiếp là nấu cháo, bạn cho gạo cùng nước luộc tôm vào nồi, đun khoảng 2 tiếng đến khi hạt gạo nở đều. Cho tôm vào và quấy đều cháo đến khi sánh lại rồi tắt bếp





Một món ăn ngon bổ từ tôm hùm khác đó là tôm hùm sốt me. Nguyên liệu làm món ăn đơn giản, gồm: tôm hùm, hành tím, tỏi, me, bơ, cà chua và các loại gia vị





Sau khi luộc tôm hùm cùng với gừng, hành tây, bạn vớt ra rổ cho ráo nước, bỏ thêm đá vào để thịt tôm săn lại. Bỏ phần đầu, đuôi và dùng dao dọc một đường sâu ở phần thân tôm. Ướp tôm với hạt nêm và ngũ vị hương





Ngâm me trong nước nóng, sau đó khuấy đều và lọc lấy nước. Thêm các loại gia vị như: đường, bột nêm, muối vào nước me, đồng thời đổ bột năng vào và khuấy đều





Phi hành, tỏi sau đó cho tôm vào đảo sơ qua. Từ từ đổ nước me vào. Bạn có thể thêm một chút ớt bột để món ăn ngon hơn. Cuối cùng là đảo đều đến khi sốt me bám lên thân tôm là có thể tắt bếp và thưởng thức