Kiến ba khoang xuất hiện nhiều trong vài năm gần đây Theo nghiên cứu, loài côn trùng này thường xuất hiện tại các khu dân cư hoặc những nơi gần với cánh đồng lúa Trong cơ thể loài kiến này có chứa dịch pederin - một chất cực độc gây mẩn đỏ, rộp hay phỏng da Khi bị kiến ba khoang bám trên da, bạn không nên dùng tay trần để bắt hay giết chúng mà chỉ cần thổi chúng đi, bởi da bạn sẽ bị tổn thương nếu tiếp xúc trực tiếp với loài kiến này Khi chẳng may bị kiến ba khoang đốt, việc đầu tiên bạn nên làm là rửa sạch vết thương bằng cồn 70 hoặc cồn 90 độ. Việc này rất quan trọng, vết cắn của kiến sẽ để lại ấu trùng trên da. Nếu bạn không rửa sạch và sát khuẩn đúng cách thì ấu trùng sẽ đi qua vết thương, vào cơ thể gây nhiễm trùng da, khiến da bị tổn thương một cách nghiêm trọng Để chắc chắn, bạn nên đến cơ sở y tế thăm khám và nghe chỉ định của bác sỹ chuyên khoa Da liễu để đảm bảo vùng da bị tổn thương không gặp những biến chứng khác Muỗi là côn trùng phát triển rất nhanh với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Chúng có một đôi cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng và các chân dài Khi bị muỗi đốt, cách đơn giản mà hiệu quả nhất đó là lấy xà phòng thơm hoặc bánh xà phòng chấm vào nước rồi bôi lên vết muỗi đốt. Chờ vài phút, vết đỏ của bạn sẽ dần biến mất Cách thứ hai, bạn có thể lấy thuốc giảm viêm aspirin rồi giã nhỏ, hòa với nước, đun sôi để nguội để dung dịch đặc lại, sau đó bôi lên vết muối đốt Ong vò vẽ và bọ cạp cũng là những loài côn trùng không ít lần gây rắc rối cho những người nông dân Việt Nam. Khi bị một trong hai loại này đốt bạn nên lấy dầu hỏa và bột kiềm bôi lên vết thương. Sau đó tới cơ sở y tế gần nhất để được xử lý đúng cách và hiệu quả Sâu róm dễ nhận biết với những sợi lông dài. Những sợi lông này chứa chất độc gây ngứa, chóng mặt và có thể gây buồn nôn nếu bạn tiếp xúc gần Khi bạn chẳng may bị lông sâu róm dính vào người, hãy bôi ngay dung dịch amoniac loãng vào chỗ tiếp xúc để loại bỏ mọi chất độc có thể gây tổn thương vùng da Rết là một loài côn trùng chân khớp, có màu nâu sẫm. Các loài rết thường sống ở trong hang dưới lòng đất ở các vùng nhiệt đới như Việt Nam Khi không may bị rết cắn bạn hãy dùng ngay nước muối rửa sạch vết thương, sau đó tới cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh những điều đáng tiếc xảy ra Kích thước các loại sâu từ 1- 180mm. Chúng đã tồn tại vài trăm triệu năm trên Trái Đất do có khả năng ngụy trang rất giỏi. Vì thế mà con người thường khó phát hiện và rất dễ bị tấn công Khi bị sâu đốt, bạn hãy đun nước với nhiều muối tạo nên một dung dịch thật đặc, sau đó dùng dung dịch này làm sạch vết thương để các chất độc bám trên da được loại bỏ hoàn toàn

Kiến ba khoang xuất hiện nhiều trong vài năm gần đây Theo nghiên cứu, loài côn trùng này thường xuất hiện tại các khu dân cư hoặc những nơi gần với cánh đồng lúa Trong cơ thể loài kiến này có chứa dịch pederin - một chất cực độc gây mẩn đỏ, rộp hay phỏng da Khi bị kiến ba khoang bám trên da, bạn không nên dùng tay trần để bắt hay giết chúng mà chỉ cần thổi chúng đi, bởi da bạn sẽ bị tổn thương nếu tiếp xúc trực tiếp với loài kiến này Khi chẳng may bị kiến ba khoang đốt, việc đầu tiên bạn nên làm là rửa sạch vết thương bằng cồn 70 hoặc cồn 90 độ. Việc này rất quan trọng, vết cắn của kiến sẽ để lại ấu trùng trên da. Nếu bạn không rửa sạch và sát khuẩn đúng cách thì ấu trùng sẽ đi qua vết thương, vào cơ thể gây nhiễm trùng da, khiến da bị tổn thương một cách nghiêm trọng Để chắc chắn, bạn nên đến cơ sở y tế thăm khám và nghe chỉ định của bác sỹ chuyên khoa Da liễu để đảm bảo vùng da bị tổn thương không gặp những biến chứng khác Muỗi là côn trùng phát triển rất nhanh với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Chúng có một đôi cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng và các chân dài Khi bị muỗi đốt, cách đơn giản mà hiệu quả nhất đó là lấy xà phòng thơm hoặc bánh xà phòng chấm vào nước rồi bôi lên vết muỗi đốt. Chờ vài phút, vết đỏ của bạn sẽ dần biến mất Cách thứ hai, bạn có thể lấy thuốc giảm viêm aspirin rồi giã nhỏ, hòa với nước, đun sôi để nguội để dung dịch đặc lại, sau đó bôi lên vết muối đốt Ong vò vẽ và bọ cạp cũng là những loài côn trùng không ít lần gây rắc rối cho những người nông dân Việt Nam. Khi bị một trong hai loại này đốt bạn nên lấy dầu hỏa và bột kiềm bôi lên vết thương. Sau đó tới cơ sở y tế gần nhất để được xử lý đúng cách và hiệu quả Sâu róm dễ nhận biết với những sợi lông dài. Những sợi lông này chứa chất độc gây ngứa, chóng mặt và có thể gây buồn nôn nếu bạn tiếp xúc gần Khi bạn chẳng may bị lông sâu róm dính vào người, hãy bôi ngay dung dịch amoniac loãng vào chỗ tiếp xúc để loại bỏ mọi chất độc có thể gây tổn thương vùng da Rết là một loài côn trùng chân khớp, có màu nâu sẫm. Các loài rết thường sống ở trong hang dưới lòng đất ở các vùng nhiệt đới như Việt Nam Khi không may bị rết cắn bạn hãy dùng ngay nước muối rửa sạch vết thương, sau đó tới cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh những điều đáng tiếc xảy ra Kích thước các loại sâu từ 1- 180mm. Chúng đã tồn tại vài trăm triệu năm trên Trái Đất do có khả năng ngụy trang rất giỏi. Vì thế mà con người thường khó phát hiện và rất dễ bị tấn công Khi bị sâu đốt, bạn hãy đun nước với nhiều muối tạo nên một dung dịch thật đặc, sau đó dùng dung dịch này làm sạch vết thương để các chất độc bám trên da được loại bỏ hoàn toàn