Theo đại tá, lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, cà pháo có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tiêu viêm, nhuận tràng khá tốt. Cà pháo còn được dùng để chế biến thành các bài thuốc thanh nhiệt, giải độc cho người bị sốt rét, thương hàn...

Theo y học hiện đại, cà là loại rau quả có chứa hàm lượng vitamin E, P cao, protein, canxi, sắt, phốt pho, ma giê… đặc biệt chứa chất Nightshade soda - một chất có tác dụng chống ung thư, ức chế tăng sinh khối u trong bộ máy tiêu hóa

Tuy nhiên, bên trong quả cà có chứa hai loại chất độc cơ bản là alkaloids và solanin, trong đó solanin ở cà sống cao gấp nhiều lần so với quả chín. Chất solanin trong cà rất độc

Những quả cà pháo xanh chứa lượng solanin cao hơn nhiều so với quả chín. Do đó, khi ăn bạn cần cẩn trọng, lựa chọn những quả đã chín, không nên ăn cà quá vội khi nó còn chưa chín hẳn

Ở mức độ nhỏ, solanine có thể gây rối loạn tiêu hóa và thần kinh với những triệu chứng ban đầu như chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, giãn đồng tử, ảo giác...

Khi bị ngộ độc solanine với hàm lượng lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn

Do đó, để đảm bảo sức khỏe bản thân và những thành viên trong gia đình, khi ăn cà muối, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Không ăn khi cà muối có vị đắng: Lượng độc tố thường được tìm thấy trong cà pháo là alkaloids – chất gây ra vị đắng. Do đó, khi ăn cà pháo, nếu cảm thấy cà có vị đắng thì bạn nên bỏ ngay kẻo "rước họa vào thân"

Mức độ độc tố nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ đắng của cà. Cà càng đắng chứng tỏ độc tố là rất cao, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Để tránh gây hại cho sức khỏe, chúng ta nên hạn chế ăn cà muối xổi

Các chuyên gia khuyến cáo, việc ăn cà muối xổi chưa đảm bảo cà được lên men, hoặc thậm chí cà còn sống nguyên, từ đó có thể dẫn tới nguy cơ ngộ độc do nhiễm solanin

Bên cạnh đó, bạn tuyệt đối không được ăn cà khi cà muối có hiện tượng nhớt, thâm đen, váng mốc hay có mùi lạ

Ngoài ra, khi muối cà, các bà nội trợ cần lưu ý, nên sử dụng đồ chứa bằng gốm, sành sứ không có hoa văn lòe loẹt, tiện dụng nhất là sử dụng đồ chứa bằng nhựa màu trắng, được sản xuất từ nhựa PVC, tuyệt đối không ăn cà muối trong các thùng đựng sơn

Cà muối là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên, những người dưới đây nên hạn chế ăn cà muối kẻo "rước bệnh vào thân"

Người đang ốm dậy tuyệt đối không nên ăn cà muối

Tính hàn trong cà pháo sẽ khiến cho sức khỏe của bạn gặp nhiều bất lợi. Không những không thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe mà nó còn khiến bạn tăng cảm giác mệt mỏi, khó chịu, bệnh tình ngày càng nặng thêm

Những người có đường tiêu hóa kém hay mắc những chứng bệnh liên quan tới tiêu hóa, cần hạn chế ăn cà muối



Nguyên nhân là do, nồng độ axit cao có trong món ăn này có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, đặc biệt với những người mắc bệnh đau dạ dày

Phụ nữ sau sinh nên tránh thưởng thức món cà muối để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé

Việc ăn nhiều cà pháo sau sinh sẽ gây bất lợi cho việc tạo sữa. Bên cạnh đó, cả mẹ và con có thể bị ho, khí huyết không thông, tăng cảm giác nhức mỏi nếu ăn nhiều món ăn này

Theo đại tá, lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, cà pháo có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tiêu viêm, nhuận tràng khá tốt. Cà pháo còn được dùng để chế biến thành các bài thuốc thanh nhiệt, giải độc cho người bị sốt rét, thương hàn...

Theo y học hiện đại, cà là loại rau quả có chứa hàm lượng vitamin E, P cao, protein, canxi, sắt, phốt pho, ma giê… đặc biệt chứa chất Nightshade soda - một chất có tác dụng chống ung thư, ức chế tăng sinh khối u trong bộ máy tiêu hóa

Tuy nhiên, bên trong quả cà có chứa hai loại chất độc cơ bản là alkaloids và solanin, trong đó solanin ở cà sống cao gấp nhiều lần so với quả chín. Chất solanin trong cà rất độc

Những quả cà pháo xanh chứa lượng solanin cao hơn nhiều so với quả chín. Do đó, khi ăn bạn cần cẩn trọng, lựa chọn những quả đã chín, không nên ăn cà quá vội khi nó còn chưa chín hẳn

Ở mức độ nhỏ, solanine có thể gây rối loạn tiêu hóa và thần kinh với những triệu chứng ban đầu như chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, giãn đồng tử, ảo giác...

Khi bị ngộ độc solanine với hàm lượng lớn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn

Do đó, để đảm bảo sức khỏe bản thân và những thành viên trong gia đình, khi ăn cà muối, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Không ăn khi cà muối có vị đắng: Lượng độc tố thường được tìm thấy trong cà pháo là alkaloids – chất gây ra vị đắng. Do đó, khi ăn cà pháo, nếu cảm thấy cà có vị đắng thì bạn nên bỏ ngay kẻo "rước họa vào thân"

Mức độ độc tố nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ đắng của cà. Cà càng đắng chứng tỏ độc tố là rất cao, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Để tránh gây hại cho sức khỏe, chúng ta nên hạn chế ăn cà muối xổi

Các chuyên gia khuyến cáo, việc ăn cà muối xổi chưa đảm bảo cà được lên men, hoặc thậm chí cà còn sống nguyên, từ đó có thể dẫn tới nguy cơ ngộ độc do nhiễm solanin

Bên cạnh đó, bạn tuyệt đối không được ăn cà khi cà muối có hiện tượng nhớt, thâm đen, váng mốc hay có mùi lạ

Ngoài ra, khi muối cà, các bà nội trợ cần lưu ý, nên sử dụng đồ chứa bằng gốm, sành sứ không có hoa văn lòe loẹt, tiện dụng nhất là sử dụng đồ chứa bằng nhựa màu trắng, được sản xuất từ nhựa PVC, tuyệt đối không ăn cà muối trong các thùng đựng sơn

Cà muối là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên, những người dưới đây nên hạn chế ăn cà muối kẻo "rước bệnh vào thân"

Người đang ốm dậy tuyệt đối không nên ăn cà muối

Tính hàn trong cà pháo sẽ khiến cho sức khỏe của bạn gặp nhiều bất lợi. Không những không thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe mà nó còn khiến bạn tăng cảm giác mệt mỏi, khó chịu, bệnh tình ngày càng nặng thêm

Những người có đường tiêu hóa kém hay mắc những chứng bệnh liên quan tới tiêu hóa, cần hạn chế ăn cà muối



Nguyên nhân là do, nồng độ axit cao có trong món ăn này có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, đặc biệt với những người mắc bệnh đau dạ dày

Phụ nữ sau sinh nên tránh thưởng thức món cà muối để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé

Việc ăn nhiều cà pháo sau sinh sẽ gây bất lợi cho việc tạo sữa. Bên cạnh đó, cả mẹ và con có thể bị ho, khí huyết không thông, tăng cảm giác nhức mỏi nếu ăn nhiều món ăn này