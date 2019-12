Nhiều người thường có thói quen để điện thoại di động trong túi xách, túi quần cùng với những vật cứng như chìa khóa, bút, sổ,... Thói quen này có thể khiến màn hình điện thoại bị nứt, xước, thậm chí là vỡ do tác động của những vật cứng

Do đó, để tránh làm hư hại "dế yêu", chúng ta nên để điện thoại trong túi trống hoặc một ngăn riêng không có vật dụng nào khác để hạn chế trầy xước, va đập

Một trong những nguyên nhân khiến smartphone nhanh chóng xuống cấp chính là việc nhiều người dùng quá dễ dãi khi sử dụng cáp, sạc cho máy của mình

Việc sử dụng các loại sạc không rõ nguồn gốc có thể đem đến tác hại nghiêm trọng mà chúng ta không thể lường trước được. Ngoài ảnh hưởng đến độ bền của pin, sự ổn định của thiết bị, thói quen tai hại này còn là nguyên nhân gây ra không ít những vụ cháy, nổ vô cùng nguy hiểm

Để tránh rủi ro, khi cáp và củ sạc đi kèm theo máy bị hỏng, người dùng nên chọn các thương hiệu cáp, sạc có uy tín trên thị trường

Pin điện thoại có thể bị hỏng nếu bạn để nó cạn kiệt trong thời gian dài. Khi thiết bị di động cảnh báo mức độ pin chỉ khoảng 2%, bạn hãy ngưng sử dụng và cung cấp năng lượng cho máy

Hãy tránh để pin của điện thoại di động ở mức quá thấp so với bình thường. Người dùng cũng cần lưu ý, khi phát hiện pin bị phồng lên, chúng ta phải thay mới pin, nếu không nó có thể phát nổ

Giống như cơ thể con người, chiếc smartphone của chúng ta cũng cần được "nghỉ ngơi" bằng cách tắt nguồn

Theo các chuyên gia, người dùng nên khởi động lại thiết bị ít nhất một tuần một lần để đảm bảo độ bền cũng như tránh bị "đơ" máy

Định vị là một dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên khởi động dịch vụ định vị khi thực sự cần thiết và tắt khi không sử dụng bởi dịch vụ định vị này là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới tuổi thọ pin của điện thoại di động

Thói quen luôn để định vị GPS mở không chỉ gây tốn pin mà thậm chí nó còn khiến người dùng bị theo dõi từ xa

Nhiều người dùng thường có thói quen đóng hẳn các ứng dụng đang sử dụng với mục đích tiết kiệm pin tốt hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một thói quen sai lầm bởi sau khi bạn tắt ứng dụng và mở lại thì chúng sẽ mất nhiều dung lượng máy hơn để khởi chạy lại từ đầu

Vì vậy, chúng ta chỉ tắt hẳn các ứng dụng nếu trong ngày bạn không còn dùng đến thêm lần nào nữa

Nhiều người thường có thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm trước lúc lên giường đi ngủ. Với hầu hết điện thoại, việc sạc pin trong thời gian quá lâu sẽ làm nóng máy, gây ra nhiều điện tích thừa, ảnh hưởng tới tuổi thọ pin

Hơn nữa, việc sạc điện thoại qua đêm rất dễ gây nên tình trạng cháy nổ. Vì vậy, chúng ta nên sạc điện thoại trong ngày hoặc sử dụng ổ cắm tự động ngắt khi pin đầy

Các nghiên cứu cho thấy, bề mặt màn hình của smartphone còn bẩn hơn bồn cầu do tay chúng ta hàng ngày tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn đều để lại trên màn hình cảm ứng

Để đảm bảo sức khỏe, người dùng nên thường xuyên vệ sinh thiết bị di động của mình. Bạn nên dùng dung dịch chuyên dùng vệ sinh màn hình và lau khô bằng khăn vải microfiber để đem lại hiệu quả tốt nhất, đồng thời tránh gây ra những vết xước trong quá trình vệ sinh smartphone

Nhiều người dùng, đặc biệt là giới trẻ, thường có thói quen đem điện thoại di động vào phòng tắm để nghe nhạc, giải trí. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thói quen tưởng chừng vô hại này lại chính là nguyên nhân gây hư hỏng smartphone

Dù không tiếp xúc trực tiếp với nước nhưng hơi nước từ nhà tắm vẫn có thể ảnh hưởng tới vi mạch điện thoại rồi từ từ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta không hề hay biết

Việc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại là thói quen tai hại nhưng lại vô cùng phổ biến mà bất cứ người dùng nào cũng mắc phải

Đây chính là nguyên nhân khiến pin điện thoại nhanh "chai" do vừa xả vừa nạp pin. Ngoài ra, khi đang sạc, bản thân điện thoại đã tỏa rất nhiều nhiệt, gánh thêm nhiệt lượng tỏa ra từ màn hình và chip xử lý do sử dụng thiết bị sẽ dễ dàng làm quá tải cơ chế tản nhiệt, gây nóng máy, ảnh hưởng tới tuổi thọ của smartphone

Hiện nay, những dòng điện thoại cao cấp được trang bị kính màn hình chống xước. Tuy nhiên, khi rơi hay va chạm mạnh, "dế cưng" của bạn cũng không hoàn toàn tránh được những vết xước, nứt hay thậm chí là vỡ màn hình

Vì vậy, hãy sử dụng miếng dán màn hình để bảo vệ điện thoại của bạn. Đây là cách vô cùng tiết kiệm nhưng lại rất hữu ích, giúp "dế yêu" đồng hành cùng chúng ta lâu hơn

