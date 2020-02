Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ sẽ yếu hơn rất nhiều so với hệ miễn dịch của người lớn, để tránh trường hợp con bị lây nhiễm virus corona nói riêng và các loại dịch bệnh khi tiếp tục đi học trở lại, các bậc phụ huynh nên tạo thói quen tập thể dục hằng ngày cho con

Chúng ta đều biết rằng, việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là một trong những cách giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là phòng ngừa virus

Một số nghiên cứu của các bệnh viện tại Mỹ cũng cho thấy, những người tập luyện thể chất từ 5-6 ngày/tuần sẽ ít bị cảm lạnh và đau họng hơn so với những người không tập

Việc tập thể thao đều đặn sẽ giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, đồng thời thúc đẩy quá trình bài tiết mồ hôi, giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất

Ngoài ra, thói quen này có thể giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó thúc đẩy sự lan tỏa của các tế bào miễn dịch trong hệ thống tuần hoàn

Đối với trẻ nhỏ, tập thể dục thường xuyên cũng giúp phóng thích endorphin kích thích hệ bạch huyết hoạt động mạnh mẽ và tăng cường hệ thống miễn dịch ngăn chặn các chủng virus tấn công vào cơ thể

Sử dụng khẩu trang y tế là một trong những cách được nhiều người áp dụng trong mùa dịch để ngăn ngừa bị nhiễm virus corona qua đường hô hấp tại các khu vực có người nhiễm bệnh

Mặc dù không phải biện pháp phòng tránh tuyệt đối được virus corona, tuy nhiên, khẩu trang vẫn được tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế khuyên dùng để có thể ngăn được những giọt bắn chứa virus corona nói riêng và hạn chế lây nhiễm các bệnh về đường hô hấp nói chung

Những nơi tụ tập đông người sẽ là điều kiện thuận lợi để virus corona lây lan, do đó, khi chuẩn bị cho trẻ đến trường, các bậc phụ huynh nên trang bị cho con vài chiếc khẩu trang để sử dụng trong khi đi học

Để đảm bảo môi trường học tập không có dịch bệnh, nhà trường cần phải tiến hành khử trùng lớp học và dụng cụ học tập, thực hiện công tác đo thân nhiệt của học sinh trước và sau mỗi buổi học

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian nghỉ dịch, cha mẹ cũng cần hạn chế để trẻ tiếp xúc nơi đông người hoặc tiếp xúc trực tiếp với người có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở)

Trong trường hợp phải đi đến các nơi tập trung đông người phải đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc

Ngoài ra, các cha mẹ cần phải trang bị càng kỹ năng tự phòng chống virus corona đối với trẻ nhỏ. Điều này không chỉ giúp con tự bảo vệ bản thân mình mà còn khiến cho trẻ có tính tự lập ngay còn bé

Nên dạy cho trẻ đeo khẩu trang đúng cách, phải để mặt xanh ra ngoài do mặt này có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong, có thể rơi xuống. Mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang

Khẩu trang y tế chỉ nên dùng 1 lần, sau khi dùng xong cần phải bỏ vào giỏ giác có nắp đậy, tránh trường hợp dùng đi dùng lại một chiếc khẩu trang hoặc vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng chỗ gây nguy cơ bị nhiễm bệnh

Theo giáo sư Paul Tambyah - khoa bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y Cluster (Singapore), virus corona sẽ bị tiêu diệt trong 1-2h ở nhiệt độ 30 độ C, một căn phòng thông thoáng, không có điều hòa sẽ là môi trường khiến virus corona không thể phát triển

Theo đó, chúng ta cần tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa

Phụ huynh nên tạo thói quen cho trẻ thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác

Dù đã được dạy khi đi học mẫu giáo, nhưng giữa thời điểm dịch bệnh do virus corona, cha mẹ nên thường xuyên nhắc nhở các bé cần rửa tay thật sạch sau khi đi vệ sinh, sử dụng các vật dụng công cộng như bàn, ghế, tay vịn, tay nắm nhà vệ sinh…

Trong trường hợp ở trường của trẻ không có xà phòng hay nước rửa tay, cha mẹ nên trang bị nước rửa tay khô để trẻ mang đi học. Tuy nhiên, cần nhắc nhở trẻ tránh dùng tay chạm vào mắt, mũi, miệng tối đa nhất có thể

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần lưu ý rằng cần tách xa con khỏi các vật nuôi như chó, mèo để tránh trường hợp chúng sẽ chứa các tác nhân gây bệnh





Ngoài việc sử dụng khẩu trang y tế, tập thể dục và sử dụng nước rửa tay thì việc tăng cường sức đề kháng là cách tốt nhất giúp tiêu diệt được virus lạ ngay khi mới xâm nhập vào cơ thể Để tránh gây ra các vấn đề về tiêu hóa thì các bà mẹ khi bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho trẻ nên chọn những loại đạm dễ tiêu, rửa tay kỹ, rửa dụng cụ nấu nướng kỹ càng, nấu chín thức ăn Ngoài ra, cần bổ sung rau củ, trái cây tươi và chứ nhiều nước. Bên cạnh dinh dưỡng thì cần cho trẻ ngủ đủ giấc.

