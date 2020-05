Mới đây, món mỳ ramen dế “có một không hai” đã ra đời, nhận được sự săn đón của những tín đồ ẩm thực





Mỳ ramen dế là sự kết hợp giữa bột dế và bột mỳ, được pha trộn theo công thức đặc biệt và do chính tay đầu bếp nổi tiếng Yuto Shinohara thực hiện. Đồng thời, còn có sự phối hợp cùng công ty sản xuất thực phẩm côn trùng Antcicada ở Nhật Bản





Những con dế được nhân giống, nuôi dưỡng ở quận Tokushima, sau đó được sử dụng để làm phần mỳ và nước tương





Bên cạnh những suất ăn trực tiếp, mỳ ramen dế còn được đóng gói sẵn, với đầy đủ các nguyên liệu như: mỳ, thịt xá xíu, một con dế khô và nước dùng





Món mỳ ramen dế được phân phối tại nhiều khu vực ở Nhật Bản và được bán ở các các quốc gia như: Phần Lan, Estonia…





Trước đó, ở vùng Fukuoka cũng có một loại mỳ ramen độc, lạ, khiến không ít người tò mò và tìm mua





Đó là mỳ ramen cá mặt quỷ, loài cá Warasubo, xuất hiện chủ yếu ở vùng biển Ariake





Điểm thu hút của món mỳ ramen này nằm ở việc kết hợp giữa hương vị của những sợi mỳ với hương vị độc đáo của cá Warasubo, loài cá có khuôn mặt đáng sợ





Bên cạnh miếng cá Warasubo khô thì món mỳ ramen còn có màu xanh ở phần nước dùng và hương vị thơm ngon, khác lạ





Hay như món mỳ ramen được kết hợp hài hòa với kem ốc quế cũng nhận được sự quan tâm lớn





Kem ly hình ốc quế được tách ra làm đôi và được đặt bên trên, còn ở dưới có một số loại nguyên liệu khác như: măng muối, thịt lợn muối, rong biển, trứng…





Món mỳ ramen này gây ấn tượng bởi vị ngọt đậm đà, sợi mỳ dai và ly kem giòn, mát





Sự sáng tạo ở món mỳ ramen của những người đầu bếp tại Nhật Bản không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn được “hô biến” thành những món ăn mới lạ





Chuỗi cửa hàng ramen Zundoya cũng đã cho ra mắt loại mỳ ramen được rắc những vảy vàng vụn lên bên trên, ăn kèm với bát mỳ





Những nguyên liệu cơ bản để làm nên món ăn này vẫn khá giống so với các bát mỳ ramen khác, tuy nhiên, việc có thêm lọ vảy vàng để thực khách tự tay rắc vào bát mỳ mà mình ăn đã tạo ra sự tò mò đối với thực khách





Đây còn được biết đến là món mỳ ramen “sang chảnh” khi lọ vảy vàng để rắc vào món ăn cũng có giá lên đến 5000 yên (khoảng 1 triệu đồng)





Một loại mỳ ramen khác cũng không kém phần hấp dẫn đó là mỳ ramen chocolate





Món mỳ là sự kết hợp giữa vị mặn, một chút béo ngậy từ thịt, sự dai giòn của sợi mì và hơn hết và vị ngọt, đắng của chocolate





Nước dùng của những bát mỳ này lôi cuốn do được pha trộn từ nước tương thường dùng để làm nên làm mỳ và bơ ca cao





Thanh chocolate Tirol sữa được đặt chính giữa bát mỳ ramen, tạo nên sự độc đáo và là món mỳ đặc biệt, dành riêng cho ngày lễ tình nhân





