Tủ lạnh giúp khôi phục hạt ẩm: Một số loại hạt như hạt dưa, hạt hướng dương... để ra ngoài không khí một thời gian sẽ bị ẩm, mất độ giòn

Khi đó, thay vì vứt đi, bạn có thể cho chúng vào tủ lạnh. Sau vài giờ đồng hồ, những loại hạt ẩm sẽ khô, giòn trở lại

Sau khi giặt, nhiều quần áo của bạn sẽ nhăn nheo, đặc biệt là các chất liệu như đũi, tơ tằm. Tuy nhiên, tơ lụa là chất liệu mỏng, mịn, do vậy không nên làm phẳng trực tiếp bằng bàn là. Khi đó, bạn có thể sử dụng mẹo nhỏ với tủ lạnh để làm phẳng khăn, quần áo tơ lụa

Bạn hãy phun nước ướt đều lên quần áo, sau đó cho chúng vào túi nilon và bỏ vào tủ lạnh. Sau vài giờ, bạn lấy ra và treo lên, quần áo hay khăn sẽ phẳng hơn rất nhiều

Những vết bã kẹo cao su vô tình dính vào quần áo có thể làm chúng ta lúng túng

Để loại bỏ bã kẹo cao su dính trên quần áo một cách dễ dàng, bạn hãy bỏ quần áo vào tủ lạnh. Sau vài giờ, nhiệt độ trong tủ lạnh sẽ làm cứng bã kẹo cao su, bạn chỉ cần nhẹ nhàng gỡ ra là xong

Giặt quần jean thường xuyên có thể khiến quần bạc màu và mất dáng. Một mẹo giặt giúp đồ jean giữ màu lâu và không bị rách đó là dùng ngăn đông của tủ lạnh

Bạn hãy cho quần jean vào một túi vải, sau đó để vào ngăn đông tủ lạnh qua đêm và đem phơi nắng. Nhiệt độ thấp của tủ sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn và các tế bào gây ra mùi hôi trên quần mà vẫn giữ được bề ngoài hoàn hảo của chúng

Sơ chế hành tây có lẽ là nỗi "sợ" của rất nhiều người. Nhưng với chiếc lò vi sóng, việc sơ chế hay cắt hành sẽ không còn là nỗi ám ảnh với bạn nữa

Việc cho hành tây vào lò vi sóng trước khi cắt sẽ khiến bạn xử lý chúng dễ dàng và quan trọng là không còn cay mắt. Thời gian lý tưởng là quay 30 giây

Mực nướng là món ăn vô cùng hấp dẫn. Thông thường, để chế biến mực nướng, người ta hay sử dụng ngọn lửa trực tiếp từ cồn, bếp ga. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chúng ta có thể nướng mực bằng lò vi sóng

Cách làm đó là gói kín mực khô vào trong một tờ giấy báo, hoặc giấy bạc, sau đó đưa vào lò vi sóng khoảng 2-3 phút. Mực nướng theo cách này vẫn giữ được độ thơm ngon, lại không bị cháy đen như khi tiếp xúc trực tiếp với lửa, giúp an toàn hơn cho sức khỏe của bạn

Ngoài chức năng nấu ăn hay sơ chế thực phẩm, lò vi sóng cũng giúp ích cho việc làm sạch căn bếp. Thớt là dụng cụ thường treo lâu ngày trong bếp, do đó mỗi khi dùng lại cần rửa và làm sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm



Có một cách khử trùng các loại thớt làm bằng gỗ và nhựa khá nhanh chóng, hiệu quả, đó là dùng một lát chanh chà xát lên bề mặt thớt, rồi cho thớt vào lò và bật trong khoảng 1 phút. Lúc này, hơi nóng của lò vi sóng cùng với đặc tính sát trùng của chanh sẽ làm sạch bề mặt thớt

Bên cạnh chức năng làm khô tóc, máy sấy tóc còn là vật dụng giúp bạn loại bỏ decal, miếng dán hay tem giá trên đồ vật một cách nhanh chóng, dễ dàng

Cách làm vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần dùng máy sấy, sấy quanh miếng dán trên đồ vật. Khí nóng sẽ làm lớp keo bong ra, giúp bạn dễ dàng loại bỏ tem dán mà không để lại dấu vết

Sử dụng máy sấy tóc được xem là một trong những phương pháp hiệu quả giúp loại bỏ những vết bút sáp tồn tại trên tường

Bạn hãy bật máy sấy tóc ở nhiệt độ cao, tập trung sấy khô chỗ sáp mày đến khi chảy ra. Sau đó, chúng ta dùng khăn ướt có thấm xà phòng để chùi sạch, vết bẩn sẽ nhanh chóng bị "đánh bay"

Trong quá trình vệ sinh nhà cửa, những khe nhỏ bám đầy bụi luôn là "thách thức" lớn đối với các bà nội trợ

Bạn có thể tận dụng sức thổi của máy sấy để "đánh bay" bụi bẩn bám trong những ngóc ngách hay vệ sinh những đồ vật có chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, bạn hãy đứng xuôi theo chiều gió để tránh bụi bay lại và bám vào quần áo của bạn

Sau một thời gian sử dụng, sàn gỗ hay những vật dụng bằng gỗ sẽ xuất hiện những vết xước hay những vết lõm. Khi đó, bàn là - một vật dụng phổ biến của mỗi gia đình sẽ trở thành vật "cứu nguy" những đồ vật bằng gỗ một cách hữu hiệu

Bạn hãy lấy một chiếc khăn ẩm, phủ lên vết xước hoặc lõm. Dùng bàn là ở nhiệt độ cao rồi ủi lên bề mặt khăn theo quỹ đạo hình tròn, sau đó lau lại bằng khăn khô. Kết quả sẽ khiến chúng ta bất ngờ!

Với những vết sáp nến cứng đầu tồn tại trên mặt bàn hay sàn nhà, bạn có thể sử dụng bàn là để loại bỏ chúng

Bạn có thể dùng khăn giấy trải lên vết sáp nến, để bàn là ở nhiệt độ thấp và ủi theo quỹ đạo hình tròn lên bề mặt tờ khăn giấy. Di chuyển khăn giấy lên xuống để chúng có thể hút được sáp nến một cách tốt nhất

