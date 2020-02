Bánh mì là một trong những đặc sản mà du khách không nên bỏ qua khi ghé thăm Việt Nam. Món ăn bình dân này có thể tìm thấy ở khắp các con phố với mức giá trung bình từ 15.000-40.000 đồng

Bánh mì Việt Nam là loại bánh mì ổ được cải biên từ bánh mì Baguette của Pháp nhưng chiều dài ngắn hơn. Phần nhân bánh vô cùng đa dạng với các nguyên liệu được sử dụng như: Thịt, pate, chả cá, chà bông... ăn kèm rau thơm, dưa chuột và nước sốt

Không chỉ có các blogger du lịch nổi tiếng, nhiều trang báo lớn nước ngoài như CNN (Mỹ) cũng từng có bài viết về bánh mì Việt Nam. Bánh mì Việt Nam từng được CNN mệnh danh là "món bánh mì ngon nhất thế giới"

Bánh mì trứng Challah là một trong những món ăn truyền thống được người Do Thái sử dụng trong ngày Sabbath

Nguyên liệu không thể thiếu của món bánh Challah đó chính là trứng. Để điều chỉnh độ ngọt cho phù hợp, thợ làm bánh có thể cho thêm mật ong hoặc mật mía

Bánh Challah có hai hình dáng chính là tết thành ổ dài ( tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt trong tình yêu) hoặc cuộn tròn mang ý nghĩa của sự tròn đầy, viên mãn

Một trong những niềm tự hào của nền ẩm thực Armenia (một quốc gia của châu Á, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ) là món bánh truyền thống Lavash. Món bánh này thường được sử dụng trong các bữa tiệc năm mới hay Giáng sinh. Ngoài ra, bánh Lavash còn được đặt lên vai của cô dâu và chú rể trong ngày cưới như một lời chúc hạnh phúc, may mắn

Lavash là loại bánh mì mỏng với nguyên liệu chính là bột, nước và muối. Khi bột được nhào đến một độ dẻo nhất định thì người thợ sẽ cán thật mỏng chúng trên mặt phẳng

Phần thú vị nhất của món ăn này chính là những chiếc lò nướng đá đặt dưới mặt đất. Khi nướng, người thợ sẽ để bột bánh vào thành lò, giúp bánh Lavash chín bằng hơi nóng và không bị cháy cạnh

Bánh mì Karavai là niềm tự hào của nền ẩm thực nước Nga. Với hương vị thơm ngon đặc biệt, Karavai được mệnh danh là món bánh mì hấp dẫn nhất thế giới

Bánh mì nướng Karavai được người dân Nga sử dụng trong các ngày lễ truyền thống. Hình tròn của bánh tượng trưng cho mặt trời, trên bề mặt bánh được trang trí họa tiết vô cùng tinh tế, đẹp mắt

Bánh Karavai thường được sử dụng kèm với muối. Món ăn này mang ý nghĩa như một lời chúc sức khỏe, tài lộc và may mắn

Bánh Paratha là một loại bánh mì dẹt, hình tròn, khá phổ biến tại Ấn Độ và các quốc gia lân cận như Pakistan

Bánh được làm từ bột mì trộn cùng các loại gia vị khác để tạo hương vị cũng như độ ẩm cho lớp vỏ. Paratha thường được ăn kèm với tương ớt, các loại sốt hay dưa chua Ấn Độ

Trước kia, người Ấn Độ thông thường chỉ tạo nhân mặn cho bánh Paratha. Tuy nhiên, hiện nay bánh đã có nhiều biến thể hấp dẫn, trong đó có các loại bánh Paratha nhân ngọt, thường được làm từ trái cây, kem tươi hay bơ sữa

Georgia (hay còn được gọi là Gruzia) là một quốc gia bé nhỏ nằm ở điểm giao giữa Tây Á và Đông Âu, được biết với nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Trong đó, bánh mì truyền thống Khachapuri được xem là một trong những món ăn Georgia nổi tiếng trên thế giới

Khachapuri gây ấn tượng mạnh mẽ với thực khách bởi tạo hình giống như con thuyền gỗ truyền thống tại vùng Tây Á. Bên trong "chiếc thuyền" bánh mì này là phô mai, bơ, một vài loại rau củ và một lòng đỏ trứng

Được coi là một món ăn của niềm hạnh phúc, Khachapuri không chỉ xuất hiện trong cuộc sống đời thường mà còn có mặt trong các ngày lễ của người Georgia. Tuy nhiên, Khachapuri không có mặt trong đám tang, bởi theo quan niệm, tâm trạng buồn bã sẽ làm ảnh hưởng tới hương vị của loại bánh truyền thống này

Tortilla là loại bánh mì dạng dẹt có xuất xứ từ Mexico và các nước Nam Mỹ. Tortilla bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, "Torta" có nghĩa là bánh tròn

Mặc dù được gọi là bánh mì nhưng nguyên liệu chính để làm nên bánh Tortilla lại là bột bắp. Bột sau khi hòa với nước sẽ được thêm gia vị rồi nướng vàng, ăn kèm với các loại nhân như cá hồi, thịt lợn băm nhỏ...

Những chiếc bánh Tortilla nóng hổi, thơm ngọt vị ngô chắc chắn sẽ làm "say lòng" ngay cả những thực khách khó tính nhất

Bánh Kaya Toast được xem là món đặc sản hấp dẫn của "đảo quốc sư tử" Singapore

Món bánh mì kẹp này là sự kết hợp khéo léo, hoàn hảo của tinh hoa văn hóa ẩm thực Á - Âu

Phần vỏ bánh Kaya tương tự như sandwich phương Tây nhưng mùi thơm thoang thoảng của sữa dừa cùng mùi dứa béo ngậy của nhân bánh lại mang đậm phong cách châu Á. Bánh Kaya Toast thường được sử dụng cho bữa sáng, ăn kèm trứng lòng đào và cafe đen

Bánh mì là một trong những đặc sản mà du khách không nên bỏ qua khi ghé thăm Việt Nam. Món ăn bình dân này có thể tìm thấy ở khắp các con phố với mức giá trung bình từ 15.000-40.000 đồng

Bánh mì Việt Nam là loại bánh mì ổ được cải biên từ bánh mì Baguette của Pháp nhưng chiều dài ngắn hơn. Phần nhân bánh vô cùng đa dạng với các nguyên liệu được sử dụng như: Thịt, pate, chả cá, chà bông... ăn kèm rau thơm, dưa chuột và nước sốt

Không chỉ có các blogger du lịch nổi tiếng, nhiều trang báo lớn nước ngoài như CNN (Mỹ) cũng từng có bài viết về bánh mì Việt Nam. Bánh mì Việt Nam từng được CNN mệnh danh là "món bánh mì ngon nhất thế giới"

Bánh mì trứng Challah là một trong những món ăn truyền thống được người Do Thái sử dụng trong ngày Sabbath

Nguyên liệu không thể thiếu của món bánh Challah đó chính là trứng. Để điều chỉnh độ ngọt cho phù hợp, thợ làm bánh có thể cho thêm mật ong hoặc mật mía

Bánh Challah có hai hình dáng chính là tết thành ổ dài ( tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt trong tình yêu) hoặc cuộn tròn mang ý nghĩa của sự tròn đầy, viên mãn

Một trong những niềm tự hào của nền ẩm thực Armenia (một quốc gia của châu Á, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ) là món bánh truyền thống Lavash. Món bánh này thường được sử dụng trong các bữa tiệc năm mới hay Giáng sinh. Ngoài ra, bánh Lavash còn được đặt lên vai của cô dâu và chú rể trong ngày cưới như một lời chúc hạnh phúc, may mắn

Lavash là loại bánh mì mỏng với nguyên liệu chính là bột, nước và muối. Khi bột được nhào đến một độ dẻo nhất định thì người thợ sẽ cán thật mỏng chúng trên mặt phẳng

Phần thú vị nhất của món ăn này chính là những chiếc lò nướng đá đặt dưới mặt đất. Khi nướng, người thợ sẽ để bột bánh vào thành lò, giúp bánh Lavash chín bằng hơi nóng và không bị cháy cạnh

Bánh mì Karavai là niềm tự hào của nền ẩm thực nước Nga. Với hương vị thơm ngon đặc biệt, Karavai được mệnh danh là món bánh mì hấp dẫn nhất thế giới

Bánh mì nướng Karavai được người dân Nga sử dụng trong các ngày lễ truyền thống. Hình tròn của bánh tượng trưng cho mặt trời, trên bề mặt bánh được trang trí họa tiết vô cùng tinh tế, đẹp mắt

Bánh Karavai thường được sử dụng kèm với muối. Món ăn này mang ý nghĩa như một lời chúc sức khỏe, tài lộc và may mắn

Bánh Paratha là một loại bánh mì dẹt, hình tròn, khá phổ biến tại Ấn Độ và các quốc gia lân cận như Pakistan

Bánh được làm từ bột mì trộn cùng các loại gia vị khác để tạo hương vị cũng như độ ẩm cho lớp vỏ. Paratha thường được ăn kèm với tương ớt, các loại sốt hay dưa chua Ấn Độ

Trước kia, người Ấn Độ thông thường chỉ tạo nhân mặn cho bánh Paratha. Tuy nhiên, hiện nay bánh đã có nhiều biến thể hấp dẫn, trong đó có các loại bánh Paratha nhân ngọt, thường được làm từ trái cây, kem tươi hay bơ sữa

Georgia (hay còn được gọi là Gruzia) là một quốc gia bé nhỏ nằm ở điểm giao giữa Tây Á và Đông Âu, được biết với nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Trong đó, bánh mì truyền thống Khachapuri được xem là một trong những món ăn Georgia nổi tiếng trên thế giới

Khachapuri gây ấn tượng mạnh mẽ với thực khách bởi tạo hình giống như con thuyền gỗ truyền thống tại vùng Tây Á. Bên trong "chiếc thuyền" bánh mì này là phô mai, bơ, một vài loại rau củ và một lòng đỏ trứng

Được coi là một món ăn của niềm hạnh phúc, Khachapuri không chỉ xuất hiện trong cuộc sống đời thường mà còn có mặt trong các ngày lễ của người Georgia. Tuy nhiên, Khachapuri không có mặt trong đám tang, bởi theo quan niệm, tâm trạng buồn bã sẽ làm ảnh hưởng tới hương vị của loại bánh truyền thống này

Tortilla là loại bánh mì dạng dẹt có xuất xứ từ Mexico và các nước Nam Mỹ. Tortilla bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, "Torta" có nghĩa là bánh tròn

Mặc dù được gọi là bánh mì nhưng nguyên liệu chính để làm nên bánh Tortilla lại là bột bắp. Bột sau khi hòa với nước sẽ được thêm gia vị rồi nướng vàng, ăn kèm với các loại nhân như cá hồi, thịt lợn băm nhỏ...

Những chiếc bánh Tortilla nóng hổi, thơm ngọt vị ngô chắc chắn sẽ làm "say lòng" ngay cả những thực khách khó tính nhất

Bánh Kaya Toast được xem là món đặc sản hấp dẫn của "đảo quốc sư tử" Singapore

Món bánh mì kẹp này là sự kết hợp khéo léo, hoàn hảo của tinh hoa văn hóa ẩm thực Á - Âu

Phần vỏ bánh Kaya tương tự như sandwich phương Tây nhưng mùi thơm thoang thoảng của sữa dừa cùng mùi dứa béo ngậy của nhân bánh lại mang đậm phong cách châu Á. Bánh Kaya Toast thường được sử dụng cho bữa sáng, ăn kèm trứng lòng đào và cafe đen