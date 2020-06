Tháng 6 là thời điểm hoa sen bung nở rực rỡ nhất. Lúc này, những bó sen trắng, hồng cũng theo những gánh hàng rong lam lũ xuống phố. Nếu là người yêu hoa, đây chắc chắn là dịp thích hợp để bạn "tậu" ngay một bó sen nhỏ xinh về trưng trong nhà Hoa sen mang vẻ đẹp mộc mạc, mùi thơm dịu nhẹ sẽ giúp không gian nhà bạn trở nên thanh bình hơn giữa cái nắng nóng, oi nồng của mùa hạ. Tuy nhiên, hoa sen có nhược điểm là mau tàn, do đó người xưa đã nghĩ ra cách lưu giữ hương sắc của hoa sen bằng việc chế biến nó thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng Có lẽ hiếm loài hoa nào sử dụng được tất cả các bộ phận một cách đa dạng như hoa sen: Hoa ngoài việc để cúng Phật, trang trí còn có thể dùng để ướp trà hoặc tách từng cánh đem chiên giòn, cuộn chả thịt; Lá thì để gói và hấp thực phẩm cho thơm; Hạt sen dùng làm mứt, nấu chè; Ngó sen dùng làm gỏi; Củ sen để hầm thịt, nhồi tôm thịt chiên... Đặc biệt tháng 6 còn là thời điểm những trái nhãn lồng vào mùa quả chín. Do đó, đây là dịp tuyệt vời để bạn được thưởng thức món chè nhãn lồng sen ngon đúng vị. Bát chè với màu nước thanh mát cùng những viên hạt sen ngọt bùi được bọc bởi lớp nhãn chín mọng, dày cùi là món ăn cực tốt để giải nhiệt trong mùa hè này Vào độ tháng 3 hằng năm, núi rừng Tây Bắc lại được phủ sắc trắng muốt, tinh khôi của hoa ban. Đây cũng là thời điểm người dân vùng cao đi hái hoa ban về để chế biến thành những món ngon đậm đà hương vị Tây Bắc (Ảnh: VnExpress)

Theo lời người dân Tây Bắc, món ăn làm từ hoa ban là một trong những món giải nhiệt mát lành trong những ngày nắng nóng Do đó, người dân vùng cao đã sáng tạo nên nhiều món ngon làm từ hoa ban như: Nộm hoa ban với rau cải, hoa ban nấu canh măng với xương trâu, thịt gà nướng hoa ban... (Ảnh: VOV)

Trong đó, món nộm hoa ban chiếm được cảm tình của rất nhiều thực khách. Món ăn là sự kết hợp giữa hoa ban và các loại rau, gia vị của người Tây Bắc để tạo nên mùi vị ngọt thanh, chát nhẹ, chua mát. Món ăn ngon có hương vị lạ miệng khiến thực khách muốn ăn mãi không thôi (Ảnh: VOV) Đặc biệt, nếu có dịp lên Tây Bắc, du khách lúc nào cũng có thể thưởng thức những món ngon từ hoa ban. Bởi, khi đến mùa hoa, những người dân vùng cao thường xuyên lên nương, ra đồi hái hoa ban về để dành. Những bông hoa sau khi được hái sẽ được rửa sạch, hấp chín rồi phơi khô. Khi ăn, chỉ cần lấy hoa ban khô ngâm với nước sôi cho nở rồi chế biến như thường

Tháng 3 cũng là thời điểm hoa anh đào ở Nhật Bản bắt đầu bung nở, nhưng để vào mùa hoa nở rực rỡ nhất phải là đầu hoặc giữa tháng 4. Loài hoa này làm say đắm lòng người bởi vẻ ngoài mỏng manh cùng mùi hương thanh mát, dễ chịu Nếu có dịp đến xứ Phù Tang vào đúng độ hoa anh đào bung nở, bạn không chỉ được mãn nhãn với những "cơn mưa hoa anh đào" mà còn được thưởng thức những món ngon chế biến từ chính loài hoa này Đầu tiên phải kể đến món hoa anh đào muối - món ăn được ví như "nàng thơ ẩm thực" của xứ mặt trời mọc. Được biết, hoa anh đào muối đại diện cho tấm lòng trân trọng tinh hoa trời đất và khao khát muốn lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên của người Nhật Quá trình làm hoa anh đào muối cực kỳ phức tạp, đòi hỏi người làm cần sự cẩn trọng, tỉ mẩn cao. Hoa anh đào sau khi muối xong sẽ được bảo quản trong lọ gỗ hoặc thủy tinh để ăn dần hoặc trang trí, chế biến thành món ăn khác Ngoài ra, hoa anh đào muối có thể dùng để pha trà. Vị của trà anh đào muối giống với hồng trà nhưng lại có mùi thơm phảng phất rất đặc trưng của hoa anh đào. Trà hoa anh đào có tác dụng giảm cân nên rất được lòng phái nữ Nhật Bản Hoa anh đào còn là nguyên liệu mang lại hương vị ngọt ngào và sắc hồng nhạt đặc biệt cho hàng loạt những món ăn như mì, bánh, thức uống, kem, thạch... Được biết, với người Nhật, cây hoa anh đào là biểu tượng của sự may mắn. Vì ý nghĩa này mà việc thưởng thức các loại ẩm thực được chế biến từ loài hoa xinh đẹp này chính là cách giúp họ tăng thêm may mắn cho bản thân Hoa hồng được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại hoa" khi sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy cùng hương thơm ngọt ngào. Bên cạnh việc để trang trí nhà cửa, hoa hồng còn là nguyên liệu đặc biệt tạo nên những món ăn ngon, bổ dưỡng và sang trọng Hoa hồng có vị hơi chát, chua nhẹ cùng mùi hương ngọt nên thường được đem sấy khô để làm trà hoa hồng. Đây là loại trà được nhiều bạn gái ưa chuộng và yêu thích bởi có công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp như: Giảm đau trong thời kỳ kinh nguyệt, giúp da mịn màng, hồng hào và tóc thêm phần mềm mượt Ngoài ra, hoa hồng còn có thể biến tấu thành vô vàn những món ngon lạ miệng như: Mứt hoa hồng, thạch hoa hồng, sữa hoa hồng, kem hoa hồng...

Đặc biệt, hoa hồng còn xuất hiện trong công thức làm bánh hoa - món bánh đặc sản trứ danh của Lệ Giang (Trung Quốc). Đây là loại bánh có phần vỏ làm từ bột mì và phần nhân làm từ cánh hoa hồng. Món ăn này có hương vị đặc biệt, vừa ngọt thanh, vừa chát nhẹ lại vừa thơm phảng phất hương hoa hồng. Được biệt, trong quá khứ, món bánh hoa từng được sử dụng làm cống vật và là món ăn yêu thích của vua chúa Hoa oải hương hay còn gọi là Lavender là loài hoa được nhiều cô gái yêu thích bởi vẻ đẹp và mùi hương đặc trưng. Loài hoa này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, làm đẹp và được xem là hương liệu quý cho ngành mỹ phẩm của Pháp Bên cạnh đó, hoa oải hương có mùi thơm, vị ngọt còn được dùng để chế biến thành nhiều món ngon, lạ miệng Trong đó phải kể đến món sườn cừu nướng kiểu Pháp với hoa oải hương. Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở phần gia vị ướp sườn, gồm có lá hương thảo, húng tây, hoa oải hương, tỏi băm, dầu ô liu... trộn với nhau. Sườn được ướp bằng hỗn hợp trên, được nướng ở nhiệt độ vừa đủ và khi được dọn lên đĩa thì có mùi thơm nhẹ của hoa oải hương và các loại rau, hương vị thịt thì đậm đà, ngon khó cưỡng Ngoài ra, hoa oải hương kết hợp với quả óc chó hay cỏ xạ hương đi cùng một chút húng quế thơm nồng còn là nguyên liệu tuyệt vời cho món rau trộn Bên cạnh đó, hoa oải hương còn được dùng làm nguyên liệu cho các loại bánh ngọt, kem, sữa chua, mứt hoặc các loại thức uống thanh mát Hoa oải hương cũng được sấy khô để pha trà. Trà oải hương đem đến nhiều lợi ích như thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh, giúp dễ ngủ, tốt cho tim mạch... Tuy nhiên, nếu uống trà oải hương quá mức có thể gây nên những tác dụng phụ như kích ứng da, buồn nôn... Đặc biệt, phụ nữ khi mang thai được khuyến cáo không nên sử dụng hoa oải hương do loài hoa này có thể kích thích kinh nguyệt, dễ dẫn đến sảy thai hoặc các biến chứng nguy hiểm khác

