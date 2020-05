Ngay từ rất sớm, những người lao công đã thực hiện các công việc quét dọn, vệ sinh để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại tại không gian phố đi bộ sau thời gian dài ngừng hoạt động





Tại khu vực tượng đài Cảm Tử, thuộc phố Đinh Tiên Hoàng, hoạt động văn nghệ được diễn ra sôi nổi, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh





Các tiết mục xiếc, võ thuật do những nghệ sĩ biểu diễn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách





Hoạt động chính là dạo bộ dần được trở lại với nhịp sống của những ngày trước dịch





Bên cạnh đó, các hàng quán, việc buôn bán như: Bán bóng bay, bán các kỷ vật trong chuyến du lịch của người nước ngoài… cũng nhận được sự chú ý đặc biệt





Hay những hoạt động khác như: Vẽ truyền thần…





Đặc biệt, góc tổ chức các hoạt động văn nghệ của những ban nhạc đường phố, tạo sự thích thú đối với các bạn trẻ





Những nhóm nhảy đường phố cũng góp phần làm cho không khí tại phố đi bộ ngày mở cửa lại đầu tiên thêm nhộn nhịp, đông đúc hơn





Không gian phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại, song song với đó là việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện một cách sát sao





Những vật dụng như: Khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn… giúp phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh được đặt tại nhiều khu vực tập trung đông người





Các lực lượng chức năng ngay từ sớm đã ra quân, tiến hành các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nhắc người tham quan việc đeo khẩu trang





Nhiều người tự giác thực hiện việc đeo khẩu trang sau khi được nhắc nhở





Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chủ quan, lơ là trong việc đeo khẩu trang đầy đủ để bảo vệ sức khỏe





Anh Thái Nguyễn Toàn (24 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ: “Trước khi dịch bệnh diễn ra, mình thường cùng bạn bè tới phố đi bộ hóng gió. Tuy nhiên, từ khi thực hiện giãn cách xã hội thì phải hơn 3 tháng mình mới đến đây. Đây thật sự là địa điểm vui chơi thú vị, nhưng theo mình nghĩ, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mỗi người và những người xung quanh thì mỗi người vẫn nên tự giác đeo khẩu trang trong khoảng thời gian này"





Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Thị Huyền (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Mình thấy việc đeo khẩu trang không chỉ giúp chống nắng, chống bụi bẩn mà nó còn là vật giúp hỗ trợ đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng. Do đó, mình thấy những biện pháp nhắc nhở người dân đeo khẩu trang của lực lượng chức năng khi tới phố đi bộ vui chơi là rất hữu ích"



Phố đi bộ trong ngày mở lại đầu tiên đã mang đến không gian vui chơi, thư giãn sau thời gian dài giãn cách, càng về tối thì lượng người tập trung về đây càng đông và náo nhiệt. Kết thúc buổi tối đầu tiên bằng cơn mưa rào bất chợt, giúp xua tan đi cái nắng nóng những ngày đầu hè

