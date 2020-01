Đèn lồng đỏ thường được người Việt sử dụng trong nhiều lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán

Theo quan niệm dân gian, treo 1 cặp đèn lồng tròn màu đỏ trước cửa nhà sẽ xua đuổi tà ma, mang lại vận may cho gia chủ trong năm mới. Bên cạnh đó, sắc đỏ của lồng đèn tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn

Tượng linh vật được coi là một trong những vật dụng trang trí ngày Tết mang ý nghĩa phong thủy tốt lành mà gia đình nào cũng nên có

Năm 2020 là năm Canh Tý, bạn có thể trang trí một bức tượng với linh vật tượng trưng là con chuột, đại diện cho năm hoàng đạo và giúp mang lại nhiều may mắn

Trên thị trường xuất hiện nhiều bức tượng hình chuột độc đáo. Mỗi bức tượng mang một kiểu dáng và ý nghĩa khác nhau, nhưng chung quy đều tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, sum vầy, no đủ và giàu có

Chuông gió: Đây được xem là đồ vật mang lại may mắn và tài lộc trong dịp đầu xuân năm mới. Theo quan niệm từ xa xưa, tiếng chuông gió ngân vang mang ý nghĩa báo hiệu tin mừng

Treo chuông gió trong nhà sẽ tạo ra nguồn năng lượng luân chuyển. Bên cạnh đó, chuông gió còn giúp phân tán các luồng khí đi khắp nhà, tạo bầu không khí dễ chịu, vui tươi, chào đón một năm mới ngập tràn niềm vui và may mắn

Những bức tranh Tết với các hình ảnh thể hiện sự ấm no, sung túc hay đoàn viên... sẽ là một món đồ trang trí tuyệt vời, giúp căn nhà của bạn thêm phần rực rỡ, xinh tươi, tạo ra nguồn năng lượng mới, đem lại may mắn cho gia chủ

Bạn có thể lựa chọn các bức tranh Đông Hồ, dân gian Hàng Trống... hay những bức tranh xuân mang màu sắc vui tươi để treo trong phòng khách, phòng ăn...

Hoa đào được coi là "linh hồn" của mùa xuân xứ Bắc, giúp tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng. Đây là loài hoa biểu tượng cho sự đổi mới, sinh sôi và phát triển mạnh mẽ

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ, mang đến cho con người cuộc sống hạnh phúc, bình an. Một cành đào để trang trí nhà cửa dịp Tết sẽ giúp căn nhà của bạn tràn đầy sức sống, đem lại may mắn, thịnh vượng và thành công

Nếu người miền Bắc "chơi" hoa đào thì người miền Nam có tục chưng hoa mai. Đây là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Theo phong thủy, hoa mai nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng 1 sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ trong dịp năm mới

Cứ mỗi dịp Tết, thị trường đồ gốm lại trở nên sôi động. Nhiều người mua bình gốm để trưng bày trong nhà, với mong muốn xua đuổi tà khí, mang lại sức khỏe, tài lộc và bình an

Bên cạnh đó, theo quan niệm phong thủy, yếu tố ngũ hành rất quan trọng. Chính vì vậy, để mọi sự thuận lợi, suôn sẻ, trong nhà nên có đủ 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy nhiên, hầu hết trong mọi căn nhà, đồ trang trí hành Mộc và Thủy thường ít hơn. Để khắc phục, bạn có thể sử dụng bình gốm kết hợp với nước để cắm hoa. Với cách làm đơn giản này, bạn có thể cân bằng được ngũ hành, giúp tăng cường sinh khí, đồng thời giúp căn nhà trở nên sinh động, rực rỡ hơn

Theo âm Hán Việt, âm của từ "quất" gần giống âm của từ "cát". Do đó, cây quất thường được nhiều gia đình chọn để trang trí trong nhà cửa trong dịp Tết. Cây quất lá xanh tốt, sai quả, quả vàng đều thể hiện sự giàu có, thịnh vượng, ăn nên làm ra và dồi dào sức khỏe

Năm nay, bên cạnh những chậu quất cảnh quen thuộc, thị trường cây cảnh Tết có thêm sự xuất hiện của những cây quất bonsai trồng trong chậu gốm có hình chú chuột - linh vật của năm 2020. Chậu cây cảnh này mô phỏng hình tượng chú chuột "vác" túi vàng trên lưng (quất vàng), tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy (ảnh: Báo Giao thông)

Cá là một con vật biểu tượng cho sự phồn vinh, sự giàu có, đồng thời mang đến may mắn, đỡ sát khí và năng lượng tiêu cực cho chủ nhà

Trong không gian nội thất, bể cá không chỉ có tác dụng trang trí, làm đẹp cho căn nhà, tạo sự gần gũi với thiên nhiên, mà còn giúp chủ nhà thu hút vận may và tài lộc. Tuy nhiên, bạn hãy chăm sóc cá cảnh cẩn thận, bởi theo phong thủy, cá chết là một điều không may mắn

Nhiều người thường chọn hoa để trưng bày, trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo phong thủy, hoa tươi tạo ra năng lượng mới cho căn nhà, giúp gia đình hòa thuận, êm ấm, đồng thời chiêu tài, nạp phúc cho gia chủ nếu biết cách cắm và bài trí

Đồng tiền, cúc hay lan... là những loại hoa phổ biến được nhiều người lựa chọn trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán với mong muốn cầu tài lộc, hạnh phúc, bình an

Theo truyền thống, mỗi năm khi Tết đến thì nhà nhà đều treo câu đối đỏ. Đây là một thú chơi tao nhã, một mỹ tục trong ngày Tết Nguyên đán của người dân Việt Nam

Mỗi người, tùy vào hoàn cảnh và sở thích có thể gửi gắm tâm nguyện, niềm hy vọng, ước mơ vào một năm mới thông qua những câu đối đặc biệt này. Câu đối đỏ thường được treo trong phòng khách hay ban thờ

Bao lì xì: Ngoài công dụng đựng tiền mừng tuổi vào đầu năm mới, những chiếc phong bao lì xì còn là đồ vật trang trí nhà cửa vô cùng hữu hiệu

Treo những chiếc bao lì xì nhỏ nhắn, xinh xinh trên những chậu mai, đào hay quất... giúp căn nhà trở nên ấm áp, tràn đầy năm lượng, đồng thời tượng trưng cho một năm mới đủ đầy, sung túc, ấm no

Đèn lồng đỏ thường được người Việt sử dụng trong nhiều lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên đán

Theo quan niệm dân gian, treo 1 cặp đèn lồng tròn màu đỏ trước cửa nhà sẽ xua đuổi tà ma, mang lại vận may cho gia chủ trong năm mới. Bên cạnh đó, sắc đỏ của lồng đèn tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn

Tượng linh vật được coi là một trong những vật dụng trang trí ngày Tết mang ý nghĩa phong thủy tốt lành mà gia đình nào cũng nên có

Năm 2020 là năm Canh Tý, bạn có thể trang trí một bức tượng với linh vật tượng trưng là con chuột, đại diện cho năm hoàng đạo và giúp mang lại nhiều may mắn

Trên thị trường xuất hiện nhiều bức tượng hình chuột độc đáo. Mỗi bức tượng mang một kiểu dáng và ý nghĩa khác nhau, nhưng chung quy đều tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, sum vầy, no đủ và giàu có

Chuông gió: Đây được xem là đồ vật mang lại may mắn và tài lộc trong dịp đầu xuân năm mới. Theo quan niệm từ xa xưa, tiếng chuông gió ngân vang mang ý nghĩa báo hiệu tin mừng

Treo chuông gió trong nhà sẽ tạo ra nguồn năng lượng luân chuyển. Bên cạnh đó, chuông gió còn giúp phân tán các luồng khí đi khắp nhà, tạo bầu không khí dễ chịu, vui tươi, chào đón một năm mới ngập tràn niềm vui và may mắn

Những bức tranh Tết với các hình ảnh thể hiện sự ấm no, sung túc hay đoàn viên... sẽ là một món đồ trang trí tuyệt vời, giúp căn nhà của bạn thêm phần rực rỡ, xinh tươi, tạo ra nguồn năng lượng mới, đem lại may mắn cho gia chủ

Bạn có thể lựa chọn các bức tranh Đông Hồ, dân gian Hàng Trống... hay những bức tranh xuân mang màu sắc vui tươi để treo trong phòng khách, phòng ăn...

Hoa đào được coi là "linh hồn" của mùa xuân xứ Bắc, giúp tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng. Đây là loài hoa biểu tượng cho sự đổi mới, sinh sôi và phát triển mạnh mẽ

Bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian, đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ, mang đến cho con người cuộc sống hạnh phúc, bình an. Một cành đào để trang trí nhà cửa dịp Tết sẽ giúp căn nhà của bạn tràn đầy sức sống, đem lại may mắn, thịnh vượng và thành công

Nếu người miền Bắc "chơi" hoa đào thì người miền Nam có tục chưng hoa mai. Đây là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Theo phong thủy, hoa mai nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng 1 sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ trong dịp năm mới

Cứ mỗi dịp Tết, thị trường đồ gốm lại trở nên sôi động. Nhiều người mua bình gốm để trưng bày trong nhà, với mong muốn xua đuổi tà khí, mang lại sức khỏe, tài lộc và bình an

Bên cạnh đó, theo quan niệm phong thủy, yếu tố ngũ hành rất quan trọng. Chính vì vậy, để mọi sự thuận lợi, suôn sẻ, trong nhà nên có đủ 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy nhiên, hầu hết trong mọi căn nhà, đồ trang trí hành Mộc và Thủy thường ít hơn. Để khắc phục, bạn có thể sử dụng bình gốm kết hợp với nước để cắm hoa. Với cách làm đơn giản này, bạn có thể cân bằng được ngũ hành, giúp tăng cường sinh khí, đồng thời giúp căn nhà trở nên sinh động, rực rỡ hơn

Theo âm Hán Việt, âm của từ "quất" gần giống âm của từ "cát". Do đó, cây quất thường được nhiều gia đình chọn để trang trí trong nhà cửa trong dịp Tết. Cây quất lá xanh tốt, sai quả, quả vàng đều thể hiện sự giàu có, thịnh vượng, ăn nên làm ra và dồi dào sức khỏe

Năm nay, bên cạnh những chậu quất cảnh quen thuộc, thị trường cây cảnh Tết có thêm sự xuất hiện của những cây quất bonsai trồng trong chậu gốm có hình chú chuột - linh vật của năm 2020. Chậu cây cảnh này mô phỏng hình tượng chú chuột "vác" túi vàng trên lưng (quất vàng), tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy (ảnh: Báo Giao thông)

Cá là một con vật biểu tượng cho sự phồn vinh, sự giàu có, đồng thời mang đến may mắn, đỡ sát khí và năng lượng tiêu cực cho chủ nhà

Trong không gian nội thất, bể cá không chỉ có tác dụng trang trí, làm đẹp cho căn nhà, tạo sự gần gũi với thiên nhiên, mà còn giúp chủ nhà thu hút vận may và tài lộc. Tuy nhiên, bạn hãy chăm sóc cá cảnh cẩn thận, bởi theo phong thủy, cá chết là một điều không may mắn

Nhiều người thường chọn hoa để trưng bày, trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo phong thủy, hoa tươi tạo ra năng lượng mới cho căn nhà, giúp gia đình hòa thuận, êm ấm, đồng thời chiêu tài, nạp phúc cho gia chủ nếu biết cách cắm và bài trí

Đồng tiền, cúc hay lan... là những loại hoa phổ biến được nhiều người lựa chọn trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán với mong muốn cầu tài lộc, hạnh phúc, bình an

Theo truyền thống, mỗi năm khi Tết đến thì nhà nhà đều treo câu đối đỏ. Đây là một thú chơi tao nhã, một mỹ tục trong ngày Tết Nguyên đán của người dân Việt Nam

Mỗi người, tùy vào hoàn cảnh và sở thích có thể gửi gắm tâm nguyện, niềm hy vọng, ước mơ vào một năm mới thông qua những câu đối đặc biệt này. Câu đối đỏ thường được treo trong phòng khách hay ban thờ

Bao lì xì: Ngoài công dụng đựng tiền mừng tuổi vào đầu năm mới, những chiếc phong bao lì xì còn là đồ vật trang trí nhà cửa vô cùng hữu hiệu

Treo những chiếc bao lì xì nhỏ nhắn, xinh xinh trên những chậu mai, đào hay quất... giúp căn nhà trở nên ấm áp, tràn đầy năm lượng, đồng thời tượng trưng cho một năm mới đủ đầy, sung túc, ấm no