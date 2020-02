Cập nhật thông tin mới nhất về dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona, chiều 5-2-2020 Bộ Y tế cho biết, dịch virus corona có thể đạt đỉnh vào 7 - 10 ngày tới tại Trung Quốc Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên không nên quá lo ngại và cần hiểu đúng hơn về tình hình phòng chống dịch trong nước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương sẽ quyết liệt ngay từ đầu với quan điểm chống dịch như chống giặc Bộ Y tế nhấn mạnh, khẩu trang y tế là biện pháp hiệu quả để phòng lây nhiễm virus corona, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang vải khi đi xe máy để chống bụi và các loại virus khác Tuy nhiên, những ngày này đang xảy ra tình trạng khan hiếm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn (ảnh: Thanh Niên) Trước thực trạng này, nhiều cá nhân và tổ chức có hành động thiết thực đặt mua hàng ngàn chiếc khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Sau đây là những hình ảnh đẹp của người Việt chung tay phòng chống dịch bệnh do virus Corona gây ra Sáng 2-2, tại khu vực cổng Ga Hà Nội và phố Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ), đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô và Nhóm thiện nguyện Hoa Cúc Xanh đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân Đã có tới 75.000 chiếc khẩu trang miễn phí được cung cấp cho người dân, đây là loại khẩu trang y tế 4 lớp, đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng Các em nhỏ được hướng dẫn sử dụng khẩu trang sao cho đúng cách như chỉ được dùng một lần, khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng lẫn mũi, khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào vào dây đeo qua tai và rửa tay sau khi tháo bỏ Nhóm xe ôm xếp hàng lấy khẩu trang miễn phí do các chiến sĩ CSCĐ phân phát Mỗi người dân sẽ được tặng một túi gồm 3 chiếc khẩu trang, mỗi người chỉ được nhận một lần để tránh tình trạng tích trữ Ảnh hưởng của dịch virus Corona, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp khó, nhiều mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu... có nguy cơ “đổ bỏ” vì không có đầu ra Để giúp người trồng vượt qua đợt khủng hoảng này, một số nhóm từ thiện đã đứng ra thu mua nông sản với giá tốt sau đó vận chuyển về các thành phố lớn để tiêu thụ Do dịch virus Corona, cửa khẩu tạm ngừng thông quan vì vậy lượng lớn dưa hấu của người dân đã không tiêu thụ được Theo báo Lao Động, hơn 10 tấn dưa hấu được bày bán với giá 8.000/kg đã nhanh chóng thu hút nhiều người dừng lại mua hàng Được lì xì 10 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán, bé Andy Đào Nguyên (11 tuổi, TP.HCM) đưa cho mẹ mua khẩu trang y tế phát miễn phí cho những người đi đường Hơn 10.000 khẩu trang đã được Andy Đào Nguyên cùng mẹ phát miễn phí cho người dân Nhiều người đi qua điểm phát của em đều ghé nhận 1-2 cái khẩu trang Cậu bé cũng hướng dẫn mọi người cách sử dụng khẩu trang như thế nào cho đúng, để phòng tránh virus corona lây lan Khách du lịch được phát miễn phí khẩu trang phòng virus Corona: Trung tâm thông tin VAF hỗ trợ khách du lịch TP.HCM phối hợp cùng các công ty lữ hành phát khẩu trang miễn phí cho khách du lịch tại các điểm tham quan Chương trình dự kiến được thực hiện liên tục từ hôm nay cho tới hết ngày 10-2 với kế hoạch phát miễn phí 100.000 khẩu trang cho du khách trên địa bàn thành phố Những ngày gần đây, khách du lịch duy trì việc đeo khẩu trang ở bất cứ nơi nào, đặc biệt là những nơi công cộng, tập trung đông người để ngừa lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán Việc đeo khẩu trang được nhiều người áp dụng triệt để trong quá trình tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất và phát khẩu trang miễn phí số lượng lớn cho người dân Từ chiều ngày 4-2-2020, trong khung giờ từ 15h – 17h, Tổng công ty May 10 đã tổ chức phát tặng miễn phí khoảng hơn 3.000 chiếc khẩu trang cho người dân đi đường Trong 10 ngày tiếp theo từ 04 - 13/2/2020 có khoảng 50.000 người tiếp tục được tặng miễn phí khẩu trang May 10 Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức thiết kế, xây dựng quy trình may, sử dụng 1 số chuyền may để sản xuất khẩu trang và dự kiến sẽ phát miễn phí gần 500.000 khẩu trang cho các địa phương

