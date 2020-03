Mới đây, mạng xã hội TikTok bất ngờ rộ lên một trào lưu thử thách có tên "The Salt Challenge" (Thử thách muối). Đáng nói, trào lưu này ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường cho sức khỏe con người nhưng lại được một bộ phận người dùng mạng tích cực săn đón Thử thách này xuất phát từ một người dùng mạng có tên là Landon. Trong một video đăng lên TikTok, Landon đã đổ một lượng lớn muối vào miệng và nhanh chóng phải nhổ ra vì cổ họng không thể chịu được. Sau đó, anh này đã thách thức những người xem video làm điều tương tự Ngay lập tức, nhiều người dùng mạng đã quay video ăn muối để thử sức, từ đây trào lưu "Thử thách muối" ra đời cùng với hashtag #SaltChallenge. Tuy nhiên, với một lượng lớn muối trong miệng thì hầu hết mọi người đều không thể chịu được quá vài giây mà phải nhổ ra ngay lập tức Trào lưu trên nghe có vẻ vô hại nhưng trên thực tế, đây là một thử thách vô cùng nguy hiểm. Theo các chuyên gia y tế, việc tiêu thụ một lượng lớn muối sẽ khiến nồng độ natri trong cơ thể tăng đột biến, từ đó dẫn tới hiện tượng ngộ độc Ngoài ra, nạp một lượng lớn muối vào cơ thể sẽ khiến bạn bị khát nước, ảo giác, buồn nôn, ói mửa... thậm chí có thể dẫn đến những cơn co giật, hôn mê và tử vong. Về lâu dài, việc ăn quá nhiều muối sẽ dẫn đến những bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, thận... "Skullbreaker Challenge" (Thử thách hộp sọ) "gây sốt" trên mạng xã hội TikTok cũng là một trong những trào lưu "nghịch dại", nguy hiểm bị lên án trong thời gian gần đây Theo đó, những ai tham gia thử thách này sẽ đứng thành nhóm 3 người thẳng hàng theo chiều ngang, 2 người đứng ở 2 bên lừa người đứng giữa nhảy lên, sau đó sẽ gạt mạnh chân người đứng giữa khi họ vẫn đang ở trên không khiến người này bị ngã ngửa ra sau Các chuyên gia y tế cảnh báo thử thách này có thể khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tụ máu não, chấn thương tủy sống, tổn thương tay, chân... do cú ngã mạnh Thực tế, nhiều trường hợp bị thương khi thực hiện thử thách đã được ghi nhận trên thế giới. Thậm chí, tháng 11-2019, một cô bé 16 tuổi ở Brazil đã tử vong sau khi là nạn nhân của "Skullbreaker Challenge" Cách đây không lâu, một trò đùa có tên gọi “Thử thách đồng xu” cũng đã được chia sẻ nhanh chóng trên TikTok. Theo đó, những người tham gia thử thách sẽ thả đồng xu bằng kim loại vào khoảng hở giữa của củ sạc smartphone và ổ cắm để gây ra hiện tượng tóe lửa do đoản mạch Khi ổ điện tóe lửa, những người tham gia thử thách sẽ quay lại video về sự việc rồi chia sẻ lên TikTok. "Thử thách đồng xu" được một bộ phận giới trẻ (chủ yếu ở tuổi vị thành niên) hưởng ứng mạnh mẽ để thử thách "độ liều" của bản thân Tuy nhiên, việc gây đoản mạch ổ điện theo cách này có thể gây thương tích nghiêm trọng và có khả năng gây ra hỏa hoạn. Đặc biệt, những cá nhân gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự "Gây bão" cộng đồng mạng vào năm 2018, "Kiki Challenge" (Thử thách Kiki) là một thử thách khiêu vũ dựa trên ca khúc "In My Feelings" của rapper Drake. Trào lưu được khởi xướng bởi Shiggy - ngôi sao trên Instagram - khi anh nhảy múa trên đường phố với những chiếc xe ô tô chạy qua Tuy nhiên, sau khi điệu nhảy của Shiggy "gây sốt" thì nó đã được biến tấu thành phiên bản đặc biệt hơn. Theo đó, để tham gia, người chơi phải lao xuống khi ôtô vẫn còn đang chạy, tiếp đất và nhảy song song với chiếc xe Đây được xem là một trào lưu nguy hiểm khi nó khiến người tham gia thử thách (cũng là người đang tham gia giao thông) bị phân tán đầu óc, từ đó có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và người khác Nếu nói về điển hình của những trò "nghịch dại" đến mức điên rồ thì phải kể đến "Tide Pod Challenge" nở rộ vào đầu năm 2018 ở Mỹ. Trò chơi này thách thức người chơi tự quay video ghi lại cảnh bản thân ăn viên bột giặt của Tide, sau đó đăng tải lên YouTube Theo các bác sĩ, việc ăn một viên bột giặt với một lượng nhỏ có thể gây ra nhiễm độc cấp tính đường miệng. Nếu ở lượng lớn thì có thể gây bỏng đường tiêu hóa, viêm thực quản, hẹp thực quản hoặc gây ra "sự trầm cảm của hệ thần kinh trung ương", dẫn đến tình trạng vô thức Để tránh tình trạng "ăn" theo trào lưu, những video kiểu này đã bị YouTube thẳng tay gỡ xuống. Trung tâm Kiểm soát Chất độc Hoa Kỳ và nhãn hàng Tide cũng đưa ra cảnh báo về cấm nuốt viên bột giặt. Ngoài ra, một số trung tâm y tế cũng đưa ra các clip hướng dẫn cấp cứu khi thấy người nuốt phải viên Tide Thử thách lửa (Fire challenge) là trào lưu mà người tham gia quay video bản thân tự đổ lên người dung dịch dễ bắt lửa rồi châm, sau khi lửa bùng cháy thì nhanh chóng nhảy vào bồn tắm gần đó hoặc đổ nước lên để dập tắt lửa. Sau đó, người chơi sẽ đăng tải video lên mạng xã hội để thử thách người khác Được biết, trào lưu Fire Challenge xuất hiện từ năm 2012 sau khi tài khoản YouTube mang tên 1BlazinEagle1 đăng tải một đoạn video anh ta tự đốt cháy mái tóc của mình. Từ năm 2014, đoạn video đã thu hút 100.000 lượt xem và trở thành trào lưu trong giới trẻ Thử thách được ví như "trò chơi tự sát" này đã khiến cho nhiều người phải trả giá bằng những vết sẹo bỏng hay phải dùng tới thiết bị hỗ trợ sự sống đến cuối đời. Thậm chí, tại New York (Mỹ) đã có trường hợp tử vong khiến các nhà chức trách địa phương nơi đây phải đưa ra cảnh cáo chính thức, nghiêm cấm giới trẻ thực hiện trào lưu này

