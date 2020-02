Mới đây nhất là tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, thầy trò cùng đồng lòng nghiên cứu, sản xuất nước rửa tay sát khuẩn để phát miễn phí cho người dân





Nhóm nghiên cứu do TS. Đào Anh Quang, Trưởng khoa Công nghệ Hóa - Môi trường thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (Bộ Công thương) hướng dẫn và tổ chức chế tạo





Dung dịch sát khuẩn được sản xuất tại trường giúp tăng khả năng diệt khuẩn, bảo vệ an toàn da tay người dùng bởi nó đảm bảo nồng độ cồn phù hợp, kết hợp với đó là tinh dầu sả và nano bạc





Đông đảo người dân đã đến để nhận nước rửa tay sát khuẩn “made in Cao đẳng Công nghiệp Huế” này





Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hoạt động sản xuất và phát dung dịch rửa tay sát khuẩn trong đợt dịch virus corona cũng đang được diễn ra





Việc sản xuất được thực hiện tại xưởng điều chế của trường với nguyên liệu được áp dụng theo tiêu chuẩn dược phẩm. Các thành phẩm cuối cùng được đặt tại một số khu vực trong trường như: giảng đường, ký túc xá, các phòng, ban, …





Quá trình điều chế dung dịch khử trùng, sát khuẩn do Viện Kỹ thuật Hóa học kết hợp cùng Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm trực tiếp rà soát và thực hiện với khoảng 20 người





Theo chia sẻ của PGS. TS Trương Quốc Phong, Phó viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm trên báo điện tử Zing.vn: hiện nay, sinh viên đang trong thời gian nghỉ nên mỗi ngày nhóm điều chế khoảng 500 lít dung dịch sát khuẩn, không tích trữ nhiều để đảm bảo an toàn về cháy nổ





Trước đó, nhóm giảng viên, cán bộ và sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Hoá Hữu cơ - khoa Kỹ thuật Hoá học trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM cũng đã pha chế nước rửa tay phòng chống dịch virus corona





Các sản phẩm được sử dụng trong nội bộ trường bao gồm: Xịt sát khuẩn nhanh, rửa tay sát khuẩn và gel sát khuẩn nhanh





Nước sát khuẩn được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tiến hành sản xuất và sử dụng. Các lọ nước này được đặt tại một số vị trí trọng yếu, tập trung đông sinh viên như: khu vực cầu thang, phòng họp, phòng tiếp khách, …





Nhóm sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM cũng sản xuất và phát miễn phí hơn 9000 chai nước rửa tay đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận





Chỉ trong 4 ngày, với số lượng thành viên ban đầu là 4 người ngày đầu tiên và đến ngày thứ 2 tăng lên là 5 người, nhóm đã sản xuất được 9000 chai nước rửa tay và phát miễn phí cho mọi người





Bên cạnh việc tặng nước rửa tay sát khuẩn giúp bảo vệ sức khỏe của người dân trong đợt dịch bệnh này thì nhóm còn chuyển giao công nghệ pha chế và tài trợ nano bạc cho nhiều đơn vị khác để chung tay sản xuất, phục vụ nhu cầu của cộng đồng





Tại trường Đại học Lạc Hồng, dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Cao Văn Dư, Phó trưởng khoa Dược, nhóm giảng viên đã hoàn thành sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn trong vòng 4 giờ





Nước rửa tay khô gồm các thành phần: cồn 70%, glycerin, nipagin, nano bạc, có tác dụng sát khuẩn, giữ ấm da được sử dụng trong nội bộ trường và đang mở rộng sản xuất để phát cho nhiều người dân trong khu vực





