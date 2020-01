Ngay từ tối 30-1, sau khiWHO xác định dịch viêm phổi do nCoV là "tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế", người dân Hà Nội đã đổ xô ra các hiệu thuốc để mua khẩu trang y tế... Người dân ai cũng mua ít nhất 3,4 hộp khẩu trang để dùng dần Các loại khẩu trang đều tăng giá so với ngày thường Giá các loại khẩu trang tăng gấp 2-3 lần với lý do là khan hiếm hàng... Dù giá tăng nhưng người dân vẫn chấp nhận mua khẩu trang y tế các loại để chủ động phòng dịch Theo các chuyên gia, Virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV có kích thước lớn, nằm trong nước bọt của người bệnh nên chỉ cần khẩu trang y tế bình thường là có thể phòng bệnh, không cần đến các loại khẩu trang như N95. Người dân cần chú ý đeo và tháo khẩu trang đúng cách: Khẩu trang thường có ba lớp là lớp chống thấm bên ngoài, lớp giữa là màng lọc, và lớp trong cùng giữ ẩm; khi đeo cần quay lớp chống thấm nước ra ngoài, lớp giữ ẩm vào trong và đeo qua mũi, chỉ dùng một lần. Trong thời điểm này việc tích trữ khẩu trang để đầu cơ là việc làm cần xử lý nghiêm Người dân cũng cần hướng dẫn cho trẻ em cách sử dụng khẩu trang đúng cách Trong sáng 31-1, người dân vẫn tiếp tục đổ xô ra các hiệu thuốc để mua khẩu trang.. Giá khẩu trang kháng khuẩn bình thường từ 30.000 hộp đã tăng lên 100-120.000 đồng một hộp khi người dân vẫn đổ xô đi mua khẩu trang y tế để phòng dịch do virus Corona Ai cũng mua nhiều khẩu trang để tích trữ. Trước đó, Hà Nội đã đề nghị ngành y tế phải chuẩn bị sẵn 15-20 triệu khẩu trang để phục vụ nhân dân Tại Hà Nội ngay từ chiều 30-1, có đơn vị đã tổ chức phắt khẩu trang kháng khuẩn miễn phí cho người dân Chị Nga - người trực tiếp đứng phát khẩu trang cho biết: Hiện tại do nhu cầu về khẩu trang để phòng chống dịch Corona quá lớn nên những điểm bán khẩu trang đang bị hết hàng, khan hiếm, đội giá... Vì thế, muốn đảm bảo an toàn cho mọi người và cho chính mình, thì đây là việc nên làm. Do số lượng khẩu trang có sẵn cũng khan hiếm, nhóm của chị Nga tiếp tục thu gom ở nhiều cửa hàng khác nhau để có thể phát cho càng nhiều người càng tốt. 500 chiếc là số lượng mà nhóm thu được sau 20 phút liên hệ với các cửa hàng khác nhau. Đây là việc làm vì cộng đồng rất đáng được ghi nhận

