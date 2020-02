Hoa sưa thường bắt đầu nở từ cuối tháng 2, trong tiết trời dịu mát xen lẫn chút se lạnh của mùa xuân Trên những thân cây cao, gầy, từng chùm hoa sưa rủ xuống rung rinh trong gió và nở trắng tựa mây trời Những tuyến phố nhiều hoa sưa nhất Hà Nội phải kể đến như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu hoặc đường Thanh Niên, ven hồ Giảng Võ… Hoa sưa không rực rỡ, nổi bật như những loài hoa khác, mà chỉ nhẹ nhàng khoe sắc giữa trời xanh Hoa nở rất nhanh, có thể chỉ trong một đêm, cả cây lớn đã nhuộm kín một sắc màu, như một phép màu trong những câu chuyện cổ tích Tuy nhiên, nó cũng rất nhanh rụng xuống nhường chỗ cho sắc lá xanh non Sắc trắng của hoa sưa đem đến cho lòng người một cảm giác tươi mới, nhẹ nhõm, thanh khiết Đồng thời, nó còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa Nhắc đến đây, ta không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về truyền thuyết của loài hoa sưa Chuyện kể rằng, có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, họ thề non hẹn biển sẽ sống trọn đời bên nhau. Thế nhưng, khi chiến tranh xảy ra, chàng trai phải lên đường ra trận Trước khi đi, chàng tặng người yêu một cây nhỏ trồng trong vườn nhà và dặn: “Nếu mai này, cây trổ hoa đỏ, anh sẽ trở về. Nếu ra hoa trắng, em hãy đi lấy chồng” Cô gái đợi chờ nhiều năm vẫn không thấy bóng dáng người yêu trở về. Đến mùa xuân nọ, cái cây chàng trai để lại bỗng trổ hoa màu trắng tinh. Người con gái đau lòng tuyệt vọng, khóc than trong nỗi xót xa đến tột cùng Nàng không đi lấy chồng, vẫn một lòng mong ngóng, chờ đợi người yêu trong vô vọng. Từ đó trở đi, loài hoa mang ý nghĩa chung thủy, tình yêu vĩnh cửu của người con gái Và cứ mỗi độ xuân sang, khi hoa sưa nở trắng trời... ...lại khiến lòng người thấy yên bình, nhẹ nhàng một cách lạ lùng Hoa sưa khiến Hà Nội như lãng mạn và bay bổng hơn Cận cảnh hoa sưa, đẹp kiêu sa, mỹ miều, nhưng cũng bạc trắng như câu chuyện tình buồn... Giữa những cành cây già cỗi, màu trắng của hoa sưa bao trùm khiến cả không gian như thơ mộng và đầy sức sống Khi mưa xuống, hoa bắt đầu rụng đầy trên hè phố Và trải thảm trắng dưới chân người lại qua, níu bước chân của bao kẻ lãng du Hoa sưa nằm nép mình trên lá xanh, khiến lòng người cứ ngẩn ngơ, say đắm… … và trở thành nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia

Hoa sưa thường bắt đầu nở từ cuối tháng 2, trong tiết trời dịu mát xen lẫn chút se lạnh của mùa xuân Trên những thân cây cao, gầy, từng chùm hoa sưa rủ xuống rung rinh trong gió và nở trắng tựa mây trời Những tuyến phố nhiều hoa sưa nhất Hà Nội phải kể đến như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu hoặc đường Thanh Niên, ven hồ Giảng Võ… Hoa sưa không rực rỡ, nổi bật như những loài hoa khác, mà chỉ nhẹ nhàng khoe sắc giữa trời xanh Hoa nở rất nhanh, có thể chỉ trong một đêm, cả cây lớn đã nhuộm kín một sắc màu, như một phép màu trong những câu chuyện cổ tích Tuy nhiên, nó cũng rất nhanh rụng xuống nhường chỗ cho sắc lá xanh non Sắc trắng của hoa sưa đem đến cho lòng người một cảm giác tươi mới, nhẹ nhõm, thanh khiết Đồng thời, nó còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa Nhắc đến đây, ta không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về truyền thuyết của loài hoa sưa Chuyện kể rằng, có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, họ thề non hẹn biển sẽ sống trọn đời bên nhau. Thế nhưng, khi chiến tranh xảy ra, chàng trai phải lên đường ra trận Trước khi đi, chàng tặng người yêu một cây nhỏ trồng trong vườn nhà và dặn: “Nếu mai này, cây trổ hoa đỏ, anh sẽ trở về. Nếu ra hoa trắng, em hãy đi lấy chồng” Cô gái đợi chờ nhiều năm vẫn không thấy bóng dáng người yêu trở về. Đến mùa xuân nọ, cái cây chàng trai để lại bỗng trổ hoa màu trắng tinh. Người con gái đau lòng tuyệt vọng, khóc than trong nỗi xót xa đến tột cùng Nàng không đi lấy chồng, vẫn một lòng mong ngóng, chờ đợi người yêu trong vô vọng. Từ đó trở đi, loài hoa mang ý nghĩa chung thủy, tình yêu vĩnh cửu của người con gái Và cứ mỗi độ xuân sang, khi hoa sưa nở trắng trời... ...lại khiến lòng người thấy yên bình, nhẹ nhàng một cách lạ lùng Hoa sưa khiến Hà Nội như lãng mạn và bay bổng hơn Cận cảnh hoa sưa, đẹp kiêu sa, mỹ miều, nhưng cũng bạc trắng như câu chuyện tình buồn... Giữa những cành cây già cỗi, màu trắng của hoa sưa bao trùm khiến cả không gian như thơ mộng và đầy sức sống Khi mưa xuống, hoa bắt đầu rụng đầy trên hè phố Và trải thảm trắng dưới chân người lại qua, níu bước chân của bao kẻ lãng du Hoa sưa nằm nép mình trên lá xanh, khiến lòng người cứ ngẩn ngơ, say đắm… … và trở thành nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia