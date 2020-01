Sau những mâm cơm ngày Tết, nhiều người dân Hà Nội thường tìm tới những quán bún ốc để giải ngán. Đây là một món ăn vô cùng thanh đạm khi bát bún chỉ gồm nắm bún, vài con ốc, ít nước dùng...

Vị thanh thanh của nước dùng, hòa quyện với cùng vị béo ngậy của từng con ốc, bùi bùi của đậu phụ cùng những sợi bún tươi ngon của món ăn đã đốn tim bao thực khách

Chúng ta có thể ăn bún ốc kèm với nhiều loại rau sống ăn kèm như rau diếp, xà lách, rau húng, tía tô... thêm một chút chanh và vài lát ớt tươi cho dậy mùi

Bên cạnh bún ốc, bún riêu cũng là một gợi ý tuyệt vời, giúp bạn "giải ngán" sau những ngày Tết với bánh chưng, thịt mỡ và dưa hành

Bún riêu ngon hay không, quan trọng nhất là phần nước dùng. Nước dùng chuẩn vị Hà Nội phải có vị chua dịu của giấm bỗng cùng cà chua làm nổi lên vị ngọt nhẹ của gạch cua đồng. Trong một buổi chiều du xuân cùng bạn bè, ghé lại một quán ngon Hà Nội thưởng thức món bún riêu cua chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời

Bún cá cũng là món bún được nhiều người lựa chọn để ăn giải ngấy sau những ngày cỗ bàn liên miên. So với những món như phở bò hay phở gà, bún cá là một món ngon có năng lượng thấp nhất

Tô bún cá không cầu kỳ nhưng luôn hấp dẫn thực khách bởi màu sắc bắt mắt của bún, những miếng cá rán vàng ươm, dọc mùng muối xanh kết hợp với sắc đỏ của cà chua. Tất cả được chan đều với nước dùng ngọt thanh ninh từ xương và đầu cá

Bún đậu mắm tôm: Món ăn được xem là đặc sản trứ danh có thể tìm ở bất cứ ngóc ngách nào của phố phường Hà Nội

Từng miếng bún trắng ăn cùng với đậu, chả cốm rán vàng đẹp mắt, thịt chân giò thái mỏng. Tất cả hòa quyện trong vị đậm đà, thơm ngon đặc trưng của mắm tôm, kết hợp hài hòa với mùi thơm nhẹ của rau kinh giới tạo nên món ăn nhẹ nhàng thanh mát cho ngày đầu năm

Sau những ngày Tết với thịt cá, bánh chưng, nhiều người cảm thấy ngấy ngán rõ rệt. Bởi vậy, những món cháo thanh đạm là sự lựa chọn của rất nhiều người, giúp cơ thể dễ tiêu hóa, nhẹ bụng

Một tô cháo trai thơm ngon là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày đầu năm mới

Hay bạn có thể thưởng thức món cháo đậu, món cháo được nấu nguyên từ hạt gạo cùng đậu xanh, đậu đen, kết hợp với những miếng cà pháo giòn rụm, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác ấm áp, mới lạ

Nộm vẫn luôn xuất hiện trong các bữa cỗ linh đình như một món ăn có tác dụng cân bằng độ béo. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi món ăn đậm chất dân dã này được xếp vào danh sách các món ăn chống ngấy tuyệt vời sau Tết

Đĩa nộm là sự tổng hòa của nhiều loại rau xanh tươi ngon, trộn với các nguyên liệu như thịt lợn, tôm, mực, sứa... nêm nếm sao cho có vị chua ngọt vừa phải, hòa quyện cùng nước chấm tỏi ớt đậm vị. Món ăn giúp cân bằng hệ tiêu hóa, đem đến cảm giác thanh mát cho cơ thể chúng ta

Phở cuốn là một món ăn tuyệt vời mà chúng ta nên thưởng thức sau những ngày Tết ăn uống triền miên

Lát bánh phở to bản, bên trong là xà lách, rau thơm, ít thịt bò xào cuốn lại, chấm với nước mắm chua ngọt vô cùng dễ ăn, nhẹ bụng mà ít ngán, chắc chắn sẽ làm say lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất

Nếu như món canh măng miến đã quá quen thuộc với chúng ta trong những ngày Tết, thì món miến lươn Hà Nội lại mang đến một cảm giác vô cùng mới lạ

Miến làm từ bột dong không chứa nhiều tinh bột, nấu cùng nước dùng xương, ăn kèm lươn khô giòn, điểm với rau răm, hành khô, giá đỗ, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời trong những ngày đầu xuân năm mới

Hoa quả dầm là món quà vặt được giới trẻ Hà thành vô cùng yêu thích, đặc biệt sau những ngày Tết tiệc tùng triền miên

Những loại hoa quả như đu đủ, dâu tây, xoài... được thái miếng nhỏ vừa ăn, thêm chút siro, ít hạt trân châu, vài miếng thạch rau câu và chút sữa đặc... giúp giải nhiệt cơ thể, đồng thời giúp làn da căng mịn, tươi sáng hơn

Sau những mâm cơm ngày Tết, nhiều người dân Hà Nội thường tìm tới những quán bún ốc để giải ngán. Đây là một món ăn vô cùng thanh đạm khi bát bún chỉ gồm nắm bún, vài con ốc, ít nước dùng...

Vị thanh thanh của nước dùng, hòa quyện với cùng vị béo ngậy của từng con ốc, bùi bùi của đậu phụ cùng những sợi bún tươi ngon của món ăn đã đốn tim bao thực khách

Chúng ta có thể ăn bún ốc kèm với nhiều loại rau sống ăn kèm như rau diếp, xà lách, rau húng, tía tô... thêm một chút chanh và vài lát ớt tươi cho dậy mùi

Bên cạnh bún ốc, bún riêu cũng là một gợi ý tuyệt vời, giúp bạn "giải ngán" sau những ngày Tết với bánh chưng, thịt mỡ và dưa hành

Bún riêu ngon hay không, quan trọng nhất là phần nước dùng. Nước dùng chuẩn vị Hà Nội phải có vị chua dịu của giấm bỗng cùng cà chua làm nổi lên vị ngọt nhẹ của gạch cua đồng. Trong một buổi chiều du xuân cùng bạn bè, ghé lại một quán ngon Hà Nội thưởng thức món bún riêu cua chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời

Bún cá cũng là món bún được nhiều người lựa chọn để ăn giải ngấy sau những ngày cỗ bàn liên miên. So với những món như phở bò hay phở gà, bún cá là một món ngon có năng lượng thấp nhất

Tô bún cá không cầu kỳ nhưng luôn hấp dẫn thực khách bởi màu sắc bắt mắt của bún, những miếng cá rán vàng ươm, dọc mùng muối xanh kết hợp với sắc đỏ của cà chua. Tất cả được chan đều với nước dùng ngọt thanh ninh từ xương và đầu cá

Bún đậu mắm tôm: Món ăn được xem là đặc sản trứ danh có thể tìm ở bất cứ ngóc ngách nào của phố phường Hà Nội

Từng miếng bún trắng ăn cùng với đậu, chả cốm rán vàng đẹp mắt, thịt chân giò thái mỏng. Tất cả hòa quyện trong vị đậm đà, thơm ngon đặc trưng của mắm tôm, kết hợp hài hòa với mùi thơm nhẹ của rau kinh giới tạo nên món ăn nhẹ nhàng thanh mát cho ngày đầu năm

Sau những ngày Tết với thịt cá, bánh chưng, nhiều người cảm thấy ngấy ngán rõ rệt. Bởi vậy, những món cháo thanh đạm là sự lựa chọn của rất nhiều người, giúp cơ thể dễ tiêu hóa, nhẹ bụng

Một tô cháo trai thơm ngon là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày đầu năm mới

Hay bạn có thể thưởng thức món cháo đậu, món cháo được nấu nguyên từ hạt gạo cùng đậu xanh, đậu đen, kết hợp với những miếng cà pháo giòn rụm, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác ấm áp, mới lạ

Nộm vẫn luôn xuất hiện trong các bữa cỗ linh đình như một món ăn có tác dụng cân bằng độ béo. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi món ăn đậm chất dân dã này được xếp vào danh sách các món ăn chống ngấy tuyệt vời sau Tết

Đĩa nộm là sự tổng hòa của nhiều loại rau xanh tươi ngon, trộn với các nguyên liệu như thịt lợn, tôm, mực, sứa... nêm nếm sao cho có vị chua ngọt vừa phải, hòa quyện cùng nước chấm tỏi ớt đậm vị. Món ăn giúp cân bằng hệ tiêu hóa, đem đến cảm giác thanh mát cho cơ thể chúng ta

Phở cuốn là một món ăn tuyệt vời mà chúng ta nên thưởng thức sau những ngày Tết ăn uống triền miên

Lát bánh phở to bản, bên trong là xà lách, rau thơm, ít thịt bò xào cuốn lại, chấm với nước mắm chua ngọt vô cùng dễ ăn, nhẹ bụng mà ít ngán, chắc chắn sẽ làm say lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất

Nếu như món canh măng miến đã quá quen thuộc với chúng ta trong những ngày Tết, thì món miến lươn Hà Nội lại mang đến một cảm giác vô cùng mới lạ

Miến làm từ bột dong không chứa nhiều tinh bột, nấu cùng nước dùng xương, ăn kèm lươn khô giòn, điểm với rau răm, hành khô, giá đỗ, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời trong những ngày đầu xuân năm mới

Hoa quả dầm là món quà vặt được giới trẻ Hà thành vô cùng yêu thích, đặc biệt sau những ngày Tết tiệc tùng triền miên

Những loại hoa quả như đu đủ, dâu tây, xoài... được thái miếng nhỏ vừa ăn, thêm chút siro, ít hạt trân châu, vài miếng thạch rau câu và chút sữa đặc... giúp giải nhiệt cơ thể, đồng thời giúp làn da căng mịn, tươi sáng hơn