Trước khi giao thừa, Hà Nội đã phải chịu một trận mưa rào lớn trong nhiều giờ khiến một số nơi bị ngập. Vậy nhưng ngay khi trời tạnh, nhiều người đã đổ ra phố đi bộ Hồ Gươm để ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa. Mỗi tạo hình, màu sắc của pháo hoa đều ẩn chứa một lời chúc riêng Nhưng bông pháo hoa màu tỏa thành các tia và lồng một hình tròn bên trong thường mang nghĩa "An khang". Bởi màu vàng đại diện cho sự bình an, màu của quả cầu bên trong đại diện cho sự sung túc. Màu trắng thường gắn liền với sự tinh khôi. Cùng với đó, bên phương Tây coi màu trắng là màu của sự sáng tạo, thăng hoa Màu đỏ của pháo hoa sẽ đại diện cho sự thịnh vượng Pháo hoa được tạo hình theo nhiều kiểu: chùm tia, cầu, dàn... Những tia sáng từ pháo in cắt hình lên nền trời đêm như những ngôi sao Nhiều người xem đã nhận xét rằng tạo hình này giống với một cành đào Tạo hình tỏa, tia nhọn mang nghĩa về sự giàu sang Anh Nguyễn Quốc Trung (một người dân tại Hà Nội) nhận thấy rằng: "Đây là hình trái đất, tôi nghĩ tạo hình này có ý nghĩa Việt Nam vươn ra thế giới" "Chưa năm nào mà giao thừa có mưa to như năm nay và cũng chưa năm nào pháo hoa đẹp như này", anh Trung chia sẻ thêm Các cặp đôi trẻ cùng nhau ngắm pháo hoa Pháo hoa lung linh trong đêm giao thừa Tạo hình cầu với màu vàng và trắng là ẩn dụ cho sự "phát đạt" Pháo hoa tỏa sáng rực rỡ khiến nhiều người trầm trồ, vỗ tay Cùng một lúc nhiều hình khối được kết hợp với nhau khiến màn trình diễn ánh sáng thêm phần bất ngờ Pháo hoa năm nay được chuẩn bị từ 29 âm ở các điểm bắn tại Hà Nội Pháo hoa năm nay có cả tầm thấp lẫn tầm cao nên người xem không bị nhanh chán Mỗi năm trôi qua, pháo hoa lại trở nên đẹp hơn, thu hút người xem hơn Chùm tia bắn ra từ pháo hoa Năm nay pháo hoa được tạo hình đa dạng với gam màu vàng là chủ yếu Khoảnh khắc rực rỡ nhất của pháo hoa trong đêm giao thừa tại Hà Nội mang thông điệp: "Vạn sự như ý"

Trước khi giao thừa, Hà Nội đã phải chịu một trận mưa rào lớn trong nhiều giờ khiến một số nơi bị ngập. Vậy nhưng ngay khi trời tạnh, nhiều người đã đổ ra phố đi bộ Hồ Gươm để ngắm pháo hoa trong đêm giao thừa. Mỗi tạo hình, màu sắc của pháo hoa đều ẩn chứa một lời chúc riêng Nhưng bông pháo hoa màu tỏa thành các tia và lồng một hình tròn bên trong thường mang nghĩa "An khang". Bởi màu vàng đại diện cho sự bình an, màu của quả cầu bên trong đại diện cho sự sung túc. Màu trắng thường gắn liền với sự tinh khôi. Cùng với đó, bên phương Tây coi màu trắng là màu của sự sáng tạo, thăng hoa Màu đỏ của pháo hoa sẽ đại diện cho sự thịnh vượng Pháo hoa được tạo hình theo nhiều kiểu: chùm tia, cầu, dàn... Những tia sáng từ pháo in cắt hình lên nền trời đêm như những ngôi sao Nhiều người xem đã nhận xét rằng tạo hình này giống với một cành đào Tạo hình tỏa, tia nhọn mang nghĩa về sự giàu sang Anh Nguyễn Quốc Trung (một người dân tại Hà Nội) nhận thấy rằng: "Đây là hình trái đất, tôi nghĩ tạo hình này có ý nghĩa Việt Nam vươn ra thế giới" "Chưa năm nào mà giao thừa có mưa to như năm nay và cũng chưa năm nào pháo hoa đẹp như này", anh Trung chia sẻ thêm Các cặp đôi trẻ cùng nhau ngắm pháo hoa Pháo hoa lung linh trong đêm giao thừa Tạo hình cầu với màu vàng và trắng là ẩn dụ cho sự "phát đạt" Pháo hoa tỏa sáng rực rỡ khiến nhiều người trầm trồ, vỗ tay Cùng một lúc nhiều hình khối được kết hợp với nhau khiến màn trình diễn ánh sáng thêm phần bất ngờ Pháo hoa năm nay được chuẩn bị từ 29 âm ở các điểm bắn tại Hà Nội Pháo hoa năm nay có cả tầm thấp lẫn tầm cao nên người xem không bị nhanh chán Mỗi năm trôi qua, pháo hoa lại trở nên đẹp hơn, thu hút người xem hơn Chùm tia bắn ra từ pháo hoa Năm nay pháo hoa được tạo hình đa dạng với gam màu vàng là chủ yếu Khoảnh khắc rực rỡ nhất của pháo hoa trong đêm giao thừa tại Hà Nội mang thông điệp: "Vạn sự như ý"