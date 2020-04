Những du học sinh tại Mỹ trở về Việt Nam cách đây nửa tháng đã được đưa đến cơ sở cách ly tập trung tại khu nhà sinh viên Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), cho đến nay đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19





Nhiều phụ huynh có mặt ở cổng khu cách ly từ sớm đợi đón con em mình trở về. Anh Lê Tuấn ở quận Hoàng Mai chia sẻ: "Tin tưởng vào Nhà nước, vào y tế Việt Nam, nên mặc dù lúc đó chưa bùng dịch tại Mỹ, tôi đã đặt vé cho con mình trở về. Đây là quyết định đúng, khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ ngày càng phức tạp"





Một du học sinh may mắn không bị kẹt lại trong tâm dịch Covid-19 tại Mỹ





Các phụ huynh hồi hộp chờ con





Không thể giấu nổi cảm xúc bồn chồn, lo lắng





Em Nguyễn Phương Thanh (du học sinh tại New York) chia sẻ: "Mọi người trong khu cách ly rất tốt với em. Phòng ốc gọn gàng, đồ ăn ngon. Tất nhiên không thể thoải mái như ở nhà nhưng em nghĩ có thể trở về quê hương vào thời điểm này là may mắn lắm rồi."





Em Hoàng Tùng cho biết: "Đồ ăn trong khu cách ly khá ngon. 14 ngày này em cảm thấy vui là chính vì có các bạn mới quen."









Trong 14 ngày, các du học sinh có đủ thời gian trở nên thân quen nhau





Nhiều phụ huynh cho biết: "Thấy các con gọi về hằng ngày vào nói rằng ở trong khu cách ly vẫn sống tốt, bố mẹ không cần tiếp tế là chúng tôi mừng rồi."





Trong ngày trở về, mỗi du học sinh đều có cảm xúc riêng





Mọi người đều phấn khởi vì kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19





Phụ huynh và học sinh vẫy tay chào những cán bộ, nhân viên túc trực tại khu cách ly Pháp Vân - Cầu Giẽ





Nói lời tạm biệt





Người mẹ trông theo từng bước chân con từ phía bên kia hàng rào

















Những du học sinh tại Mỹ trở về Việt Nam cách đây nửa tháng đã được đưa đến cơ sở cách ly tập trung tại khu nhà sinh viên Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), cho đến nay đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19





Nhiều phụ huynh có mặt ở cổng khu cách ly từ sớm đợi đón con em mình trở về. Anh Lê Tuấn ở quận Hoàng Mai chia sẻ: "Tin tưởng vào Nhà nước, vào y tế Việt Nam, nên mặc dù lúc đó chưa bùng dịch tại Mỹ, tôi đã đặt vé cho con mình trở về. Đây là quyết định đúng, khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ ngày càng phức tạp"





Một du học sinh may mắn không bị kẹt lại trong tâm dịch Covid-19 tại Mỹ





Các phụ huynh hồi hộp chờ con





Không thể giấu nổi cảm xúc bồn chồn, lo lắng





Em Nguyễn Phương Thanh (du học sinh tại New York) chia sẻ: "Mọi người trong khu cách ly rất tốt với em. Phòng ốc gọn gàng, đồ ăn ngon. Tất nhiên không thể thoải mái như ở nhà nhưng em nghĩ có thể trở về quê hương vào thời điểm này là may mắn lắm rồi."





Em Hoàng Tùng cho biết: "Đồ ăn trong khu cách ly khá ngon. 14 ngày này em cảm thấy vui là chính vì có các bạn mới quen."









Trong 14 ngày, các du học sinh có đủ thời gian trở nên thân quen nhau





Nhiều phụ huynh cho biết: "Thấy các con gọi về hằng ngày vào nói rằng ở trong khu cách ly vẫn sống tốt, bố mẹ không cần tiếp tế là chúng tôi mừng rồi."





Trong ngày trở về, mỗi du học sinh đều có cảm xúc riêng





Mọi người đều phấn khởi vì kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19





Phụ huynh và học sinh vẫy tay chào những cán bộ, nhân viên túc trực tại khu cách ly Pháp Vân - Cầu Giẽ





Nói lời tạm biệt





Người mẹ trông theo từng bước chân con từ phía bên kia hàng rào