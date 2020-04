Từ đầu năm 2020, virus SARS-CoV-2 gây nên dịch bệnh Covid-19 đã lây lan tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với sự nguy hiểm của virus, cách thức xử trí hiệu quả đang được áp dụng là cách ly xã hội, hạn chế tiếp xúc, để ngăn chặn sự lây lan. Vậy mỗi người cần có kỹ năng gì để vượt qua giai đoạn này?

Kỹ năng thứ nhất: Tiết kiệm, chuẩn bị sẵn các khoản tiền dự phòng rủi ro

Không ít người không biết cách quản lý tài chính một cách hiệu quả. Do vậy, họ thường xuyên rơi vào tình trạng "kiếm bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu". Điều này rất rủi ro, vì nếu như sự cố ngoài ý muốn xảy ra (chẳng hạn công việc khó khăn vì Covid-19), chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bị động

Với những người có thói quen tính toán hợp lý, lo nghĩ cho tương lai, thì thậm chí họ còn chia ra các khoản tiết kiệm khác nhau: Khoản dùng cho sự cố nhỏ bất ngờ, khoản dùng cho tình huống nghiêm trọng...

Kỹ năng thứ hai: Giữ mối kết nối chặt chẽ với các nguồn cung nhu yếu phẩm

Khi thảm họa (dịch bệnh...) xảy ra, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ ngay tới là... sợ đói, vì nguồn cung nhu yếu phẩm bị ảnh hưởng. Do vậy, việc giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đầu mối cung cấp lương thực, thực phẩm, đồ thiết yếu là rất cần thiết

Nếu có quỹ tiền dự phòng, có đầu mối cung cấp gạo, thịt... đảm bảo thì chắc chắn sự lo lắng của mỗi người sẽ giảm xuống đáng kể

Kỹ năng thứ ba: Nắm các kỹ năng "sinh tồn" trong cuộc sống. Trong đó, việc biết lái xe, biết đường, có thể chủ động di chuyển khi cần là rất quan trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh các dịch vụ vận tải bị tạm dừng

Việc biết nấu ăn một cách cơ bản cũng nằm trong kỹ năng thứ ba. Khi tất cả hàng quán đóng cửa, nếu không biết nấu ăn thì không lẽ chúng ta trông cậy vào... dịch vụ online?

Việc biết sửa chữa điện - nước cơ bản cũng cần thiết trong lúc này. Nếu chờ đợi thợ sửa trong giai đoạn cách ly xã hội thì có thể chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian...

Kỹ năng thứ tư: Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Virus gây ra bệnh Covid-19 tấn công vào phổi của người nhiễm, do vậy, nếu luyện tập thường xuyên, chúng ta sẽ cải thiện được sức đề kháng, tăng thể tích phổi, cải thiện sức khỏe tim, thận, cơ bắp...

Không chỉ là tập luyện đơn thuần, mỗi người còn phải trang bị kiến thức về thể dục thể thao, đặc biệt là cách tập trong nhà, để việc tập luyện hiệu quả, không bị phụ thuộc thời tiết. Khi thực hiện giãn cách xã hội, việc tập tại nhà là điều bắt buộc, không thể ra ngoài tập như bình thường

Cần nhớ rằng, việc tập luyện thể dục thể thao cần thực hiện thường xuyên, để đảm bảo giữ gìn sức khỏe

Kỹ năng thứ năm: Đọc thông tin đa nguồn, tự phân tích, dự đoán tình hình, tránh lọt vào "bẫy" tin giả (Fake News)

Khi đối phó với những sự cố bất thường, việc có đầy đủ thông tin là rất quan trọng. Mỗi người cần biết tham khảo nhiều nguồn thông tin, tránh bị các thông tin không được kiểm chứng gây hoang mang

Dịch bệnh Covid-19 đã làm mọi người nhận ra vai trò của các tờ báo chính thống, các kênh thông tin uy tín, thay vì "kho tin tức giả" tràn ngập mạng xã hội

Kỹ năng thứ sáu: Học cách "vui vẻ" tại nhà. Nhiều người cảm thấy rất bí bách, khó chịu, khi phải ở trong nhà suốt thời gian dài. Thực ra, nếu biết cách trang trí nhà cửa, cắt tỉa cây vườn, dọn dẹp, chế tạo món đồ chơi... thì việc ở nhà không hề nhàm chán như họ nghĩ

Chiếc xe đồ chơi tự chế của một người đàn ông làm truyền thông ở TP.HCM. Tận dùng khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh đã chế tạo các món thú vị này cho con chơi

Ngoài ra, việc lên kế hoạch các đầu mục công việc, chiến lược tương lai của bản thân cũng rất phù hợp trong giai đoạn "có thời gian" lúc này

Kỹ năng thứ bảy: Tận dụng kho kiến thức trực tuyến để học thêm những kỹ năng mới

Việc trang bị cho bản thân kỹ năng đa dạng trong nhiều lĩnh vực sẽ là lợi thế quan trọng của mỗi người trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay. Càng biết nhiều kỹ năng, chúng ta sẽ càng có thêm cơ hội thăng tiến, phát triển công việc

Chưa bao giờ, việc học trực tuyến lại dễ dàng như hiện nay. Với các bài giảng trực quan, sinh động, phong phú, chúng ta có thể học được rất nhiều kỹ năng có ích, chỉ với một thiết bị điện tử và mạng internet

Từ đầu năm 2020, virus SARS-CoV-2 gây nên dịch bệnh Covid-19 đã lây lan tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với sự nguy hiểm của virus, cách thức xử trí hiệu quả đang được áp dụng là cách ly xã hội, hạn chế tiếp xúc, để ngăn chặn sự lây lan. Vậy mỗi người cần có kỹ năng gì để vượt qua giai đoạn này?

Kỹ năng thứ nhất: Tiết kiệm, chuẩn bị sẵn các khoản tiền dự phòng rủi ro

Không ít người không biết cách quản lý tài chính một cách hiệu quả. Do vậy, họ thường xuyên rơi vào tình trạng "kiếm bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu". Điều này rất rủi ro, vì nếu như sự cố ngoài ý muốn xảy ra (chẳng hạn công việc khó khăn vì Covid-19), chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bị động

Với những người có thói quen tính toán hợp lý, lo nghĩ cho tương lai, thì thậm chí họ còn chia ra các khoản tiết kiệm khác nhau: Khoản dùng cho sự cố nhỏ bất ngờ, khoản dùng cho tình huống nghiêm trọng...

Kỹ năng thứ hai: Giữ mối kết nối chặt chẽ với các nguồn cung nhu yếu phẩm

Khi thảm họa (dịch bệnh...) xảy ra, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ ngay tới là... sợ đói, vì nguồn cung nhu yếu phẩm bị ảnh hưởng. Do vậy, việc giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đầu mối cung cấp lương thực, thực phẩm, đồ thiết yếu là rất cần thiết

Nếu có quỹ tiền dự phòng, có đầu mối cung cấp gạo, thịt... đảm bảo thì chắc chắn sự lo lắng của mỗi người sẽ giảm xuống đáng kể

Kỹ năng thứ ba: Nắm các kỹ năng "sinh tồn" trong cuộc sống. Trong đó, việc biết lái xe, biết đường, có thể chủ động di chuyển khi cần là rất quan trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh các dịch vụ vận tải bị tạm dừng

Việc biết nấu ăn một cách cơ bản cũng nằm trong kỹ năng thứ ba. Khi tất cả hàng quán đóng cửa, nếu không biết nấu ăn thì không lẽ chúng ta trông cậy vào... dịch vụ online?

Việc biết sửa chữa điện - nước cơ bản cũng cần thiết trong lúc này. Nếu chờ đợi thợ sửa trong giai đoạn cách ly xã hội thì có thể chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian...

Kỹ năng thứ tư: Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Virus gây ra bệnh Covid-19 tấn công vào phổi của người nhiễm, do vậy, nếu luyện tập thường xuyên, chúng ta sẽ cải thiện được sức đề kháng, tăng thể tích phổi, cải thiện sức khỏe tim, thận, cơ bắp...

Không chỉ là tập luyện đơn thuần, mỗi người còn phải trang bị kiến thức về thể dục thể thao, đặc biệt là cách tập trong nhà, để việc tập luyện hiệu quả, không bị phụ thuộc thời tiết. Khi thực hiện giãn cách xã hội, việc tập tại nhà là điều bắt buộc, không thể ra ngoài tập như bình thường

Cần nhớ rằng, việc tập luyện thể dục thể thao cần thực hiện thường xuyên, để đảm bảo giữ gìn sức khỏe

Kỹ năng thứ năm: Đọc thông tin đa nguồn, tự phân tích, dự đoán tình hình, tránh lọt vào "bẫy" tin giả (Fake News)

Khi đối phó với những sự cố bất thường, việc có đầy đủ thông tin là rất quan trọng. Mỗi người cần biết tham khảo nhiều nguồn thông tin, tránh bị các thông tin không được kiểm chứng gây hoang mang

Dịch bệnh Covid-19 đã làm mọi người nhận ra vai trò của các tờ báo chính thống, các kênh thông tin uy tín, thay vì "kho tin tức giả" tràn ngập mạng xã hội

Kỹ năng thứ sáu: Học cách "vui vẻ" tại nhà. Nhiều người cảm thấy rất bí bách, khó chịu, khi phải ở trong nhà suốt thời gian dài. Thực ra, nếu biết cách trang trí nhà cửa, cắt tỉa cây vườn, dọn dẹp, chế tạo món đồ chơi... thì việc ở nhà không hề nhàm chán như họ nghĩ

Chiếc xe đồ chơi tự chế của một người đàn ông làm truyền thông ở TP.HCM. Tận dùng khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà, anh đã chế tạo các món thú vị này cho con chơi

Ngoài ra, việc lên kế hoạch các đầu mục công việc, chiến lược tương lai của bản thân cũng rất phù hợp trong giai đoạn "có thời gian" lúc này

Kỹ năng thứ bảy: Tận dụng kho kiến thức trực tuyến để học thêm những kỹ năng mới

Việc trang bị cho bản thân kỹ năng đa dạng trong nhiều lĩnh vực sẽ là lợi thế quan trọng của mỗi người trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay. Càng biết nhiều kỹ năng, chúng ta sẽ càng có thêm cơ hội thăng tiến, phát triển công việc

Chưa bao giờ, việc học trực tuyến lại dễ dàng như hiện nay. Với các bài giảng trực quan, sinh động, phong phú, chúng ta có thể học được rất nhiều kỹ năng có ích, chỉ với một thiết bị điện tử và mạng internet